أوضح زيدان إقبال؛ نجم منتخب العراقي، سبب الاشتباكات القوية التي جمعته وزملائه بنجوم المنتخب الكويتي بالأمس، عقب نهاية مواجهتهم في كأس الخليج العربي 2026 "خليجي 27".
خليجي 27 | "قلتم أشياء وقحة عن أمي لكنكم لن تنسون الباكستاني الذي هز شباككم!" .. نجم العراق يوجه رسالة شديدة اللهجة للاعبي الكويت
ما القصة؟
أمس السبت، حقق المنتخب العراقي فوزًا دراميًا أمام نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بخليجي 27.
زيدان إقبال سجل الهدف الأول لأسود الرافدين في المباراة، قبل أن يضيف الثنائي سيف الرشيد وكررار نبيل ثنائية في الدقائق 52 و83 و9+90، مستفيدين من طرد لاعب الأزرق عبدالله العوضي .
أما الكويتيون فسجلوا ثنائيتهم في الدقيقتين 75 و90 عن طريق القائد يوسف ناصر.
بالحديث عن يوسف ناصر بالتحديد فقد دخل في مناوشات مع زيدان إقبال على هامش المباراة، قبل أن يتطور الموقف في النهاية ويشمل عدة لاعبين آخرين، حتى وصل للاعتداء بالأيدي.
زيدان إقبال يكشف سبب الاشتباكات
من جانبه، تحدث إقبال مع شبكة "سكاي" عقب نهاية المباراة، موضحًا أن اللاعبين الكويتيين وجماهيرهم انهالوا عليه وعائلته بالسباب والشتائم، مع السخرية منه كون والده باكستانيًا، فيما يلعب لصالح منتخب العراق.
أمام هذا الموقف، ما كان منه إلا أن يحذر يوسف ناصر، حيث قال: "تحدثت مع قائد الكويت، وقلت له (بالنسبة لي، ليس لدي مشكلة مع لاعبيكم، لكن اللاعبون كانوا يقولون إن والدي باكستاني، وهذا حقيقي)، أنا مسلم الحمد لله ونحن جميعًا أمة واحدة، لذا سواء كنت من باكستان أو العراق أو أي مكان، لا توجد مشكلة، نحن جميعًا نتبع الإسلام".
وأضاف إقبال موضحًا المزيد عن حديثه مع قائد الكويت: "إذا كنتم ستنعتون والدي بأنه باكستاني، وتقولون أشياء وقحة للغاية عن أمي، فتأكدوا أولًا من الفوز، لأنني إذا فزت فسأحتفل. وإذا قالوا لي هذه الأمور ورددت في الملعب، سيقولون (زيدان يفتعل المشاكل)، لكن في كأس العالم لم أفتعل أي مشكلة، وعندما نلعب أمام فرق أخرى لا أفتعل المشاكل، فكرة القدم تقوم على الاحترام. وأنا أوافق على ذلك مئة بالمئة، لكن إذا كنتم ستسيئون إلى أمي أو أبي أو أختي .. وأنا أصلًا ليس لدي أخت!، إذا كنتم ستقللون من احترامهم، فلا مشكلة، لكن تأكدوا من الفوز، لأنه بعد نهاية المباراة، انتهى كل شيء".
لقطة إقبال مع جمهور الكويت
أما عن احتفاليته بهدفه الأول في المباراة أمام جماهير الكويت، فعلق زيدان إقبال: "كنت أسمع الجمهور الكويتي يطلق صافرات الاستهجان قبل المباراة، لا مشكلة، سأسجل وبعدها ستشاهدون، وعندما احتفلت بالنظر إليهم، لم يقولوا شيئًا، فقط كانوا ينظرون إليّ، فقلت (حسنًا، ممتاز!)، الآن سيتذكرون الفتى الباكستاني الذي سجل في مرمى الكويت".
تصالح برعاية أيمن حسين
من موقع المسؤولية، تولى القائد العراقي أيمن حسين مهمة السيطرة على الخلاف بين زيدان إقبال وقائد الكويت يوسف ناصر، حيث اصطحب الأخير إلى غرفة ملابس العراقيين، لعقد الصلح بينهما.
وظهر إقبال في فيديو الصلح، موضحًا غضبه من الاستهجان عليه من قبل الكويتيين، قبل أن يتبادل الثنائي الأحضان، لاحتواء الموقف.
وماذا بعد؟
بالهزيمة أمام العراق بالأمس، فقد المنتخب الكويتي فرصه في التأهل، حيث كان قد هُزم أيضًا في الجولة الأولى أمام المنتخب السعودي بهدف نظيف.
أما العراق ففي رصيده أربع نقاط، حيث تعادل في الجولة الأولى أمام عمان (1-1)، وينتظر مواجهة السعودية (6 نقاط)، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات بخليجي 27.
هل استمتعت بهذا المقال؟
أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا