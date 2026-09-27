أمس السبت، حقق المنتخب العراقي فوزًا دراميًا أمام نظيره الكويتي بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بخليجي 27.

زيدان إقبال سجل الهدف الأول لأسود الرافدين في المباراة، قبل أن يضيف الثنائي سيف الرشيد وكررار نبيل ثنائية في الدقائق 52 و83 و9+90، مستفيدين من طرد لاعب الأزرق عبدالله العوضي .

أما الكويتيون فسجلوا ثنائيتهم في الدقيقتين 75 و90 عن طريق القائد يوسف ناصر.

بالحديث عن يوسف ناصر بالتحديد فقد دخل في مناوشات مع زيدان إقبال على هامش المباراة، قبل أن يتطور الموقف في النهاية ويشمل عدة لاعبين آخرين، حتى وصل للاعتداء بالأيدي.



