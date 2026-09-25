أزمة جديدة تضرب خليجي 27.. البحرين تطالب بـ"سحب الـ3 نقاط" من قطر بسبب كأس العالم!

يبدو أن أزمة جديدة ستضرب بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها السابعة والعشرين؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.
السعودية تستضيف البطولة الخليجية؛ وذلك في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات بشكلٍ رسمي.
يبدو أن أزمة جديدة ستضرب بطولة كأس الخليج العربي، في نسختها السابعة والعشرين؛ التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، على أراضيها.
السعودية تستضيف البطولة الخليجية؛ وذلك في الفترة من 23 سبتمبر إلى 6 أكتوبر 2026، بمشاركة 8 منتخبات بشكلٍ رسمي.
وفي هذا السياق.. أعلنت شبكة قنوات "الكأس" مساء اليوم الجمعة، تقدُم البحرين باحتجاج رسمي إلى اتحاد الخليج العربي؛ وذلك ضد مشاركة النجم القطري عاصم ماديبو في مباراة المنتخبين، أمس الخميس.
منتخب البحرين الأول لكرة القدم خسر (0-2) ضد نظيره القطري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي 2026.
وأشارت الشبكة إلى أن الاتحاد البحريني لكرة القدم، يرى أن مشاركة ماديبو في هذه المباراة "غير نظامية"؛ وبالتالي يجب اعتبار قطر خاسرة، مع حصول منتخبه الوطني على النقاط كاملة.
واستكمالًا لخبرها.. كشفت شبكة قنوات "الكأس" مساء اليوم الجمعة، عن أن الاتحاد البحريني لكرة القدم أكد في شكواه - سالفة الذكر -؛ أن النجم القطري عاصم ماديبو "موقوف" لمدة 5 مباريات، على خلفية أحداث كأس العالم 2026.
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن إيقاف ماديبو 5 مباريات؛ وذلك بعد تدخله العنيف ضد اللاعب الكندي إسماعيل كونيه، مع تعرضه لـ"الطرد" في مباراة الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم.
وحسب الاتحاد البحريني، غاب ماديبو عن مباراة الجولة الثالثة من دور المجموعات؛ حيث كان من المفترض أن تُستكمل العقوبة في بطولة كأس الخليج العربي 2026، باعتبار أنها تًُلعب وقت الأجندة الدولية.
المملكة العربية السعودية تستضيف النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج العربي، في الفترة من 23 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر؛ وذلك بمشاركة 8 منتخبات، بشكلٍ رسمي.
ويتواجد في كل مجموعة 4 منتخبات؛ بحيث يتأهل اثنان منهم إلى نصف النهائي، على النحو التالي:
* المجموعة الأولى: السعودية، العراق، عمان والكويت.
* المجموعة الثانية: قطر، الإمارات، البحرين واليمن.
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الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية ببطولة كأس الخليج العربي 2026؛ لُعِبت مساء أمس الخميس، وذلك على النحو التالي:
* قطر (2-0) البحرين.
* الإمارات (4-0) اليمن.
وبالتالي.. تصدرت الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثانية، برصيد 3 نقاط؛ وبفارق الأهداف فقط عن منتخب قطر، صاحب "المركز الثاني".