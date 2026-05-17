خلع خاتم الزواج ومهدد بالجراحة.. تصوير تلفزيوني وتسديدة من بيكفورد يضعان روني في موقف صعب!

خلال التغطية التلفزيونية، بُث مقطع يظهر فيه وهو ينقض إلى يساره لصد تسديدة قوية من بيكفورد، الحارس الأول الحالي لإيفرتون والمنتخب الإنجليزي. "حسنًا، كما ترون، كنت حارس مرمى في إيفرتون"، أوضح روني أثناء بث المقطع. "انظروا إلى هذه التصديات الرائعة. لقد تصديت لتلك الكرة ثم أصبت يدي، لذا سأزور جراحاً يوم الاثنين لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى جراحة." أثبتت قوة الكرة أنها كانت أكثر من اللازم على معصمه. كما أكد أن التورم هو السبب في عدم ارتدائه خاتم زواجه.