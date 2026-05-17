خلع خاتم الزواج ومهدد بالجراحة.. تصوير تلفزيوني وتسديدة من بيكفورد يضعان روني في موقف صعب!
تصدي مكلف للمهاجم السابق
من المقرر أن يزور روني أحد الأخصائيين يوم الاثنين لتحديد ما إذا كان معصمه يحتاج إلى تدخل جراحي. ظهر اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا في بث BBC لنهائي كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت، حيث حقق مانشستر سيتي فوزًا صعبًا بنتيجة 1-0 على تشيلسي بفضل هدف أنطوان سيمينيو. وكان يرتدي جبيرة واضحة للعيان على ذراعه. وشرح للمشاهدين أن الإصابة الغريبة حدثت بينما كان يختبر ردود أفعاله في المرمى خلال جلسة تصوير في ملعب تدريب إيفرتون. واضطر روني إلى القيام بحركة دفاعية أدت إلى إجراء تقييم طبي.
شرح لحظة الاصطدام
خلال التغطية التلفزيونية، بُث مقطع يظهر فيه وهو ينقض إلى يساره لصد تسديدة قوية من بيكفورد، الحارس الأول الحالي لإيفرتون والمنتخب الإنجليزي. "حسنًا، كما ترون، كنت حارس مرمى في إيفرتون"، أوضح روني أثناء بث المقطع. "انظروا إلى هذه التصديات الرائعة. لقد تصديت لتلك الكرة ثم أصبت يدي، لذا سأزور جراحاً يوم الاثنين لمعرفة ما إذا كنت بحاجة إلى جراحة." أثبتت قوة الكرة أنها كانت أكثر من اللازم على معصمه. كما أكد أن التورم هو السبب في عدم ارتدائه خاتم زواجه.
ريتشاردز يستجوب منافسه السابق
أثار هذا الكشف الكثير من المزاح داخل الاستوديو، لا سيما من زميله المحلل والمدافع السابق في مانشستر سيتي ميكا ريتشاردز. وعندما سمع ريتشاردز كيف وقعت هذه الإصابة الغريبة، تدخل مازحاً قائلاً: «هل ستنضج يوماً ما؟» كان ذلك تبادلًا مرحاً أبرز بشكل مثالي التنافس الدائم بين الرجلين اللذين اشتبكا مراراً خلال ديربيات مانشستر الحامية. تقبل المدير الفني السابق لفريقي دي سي يونايتد وبليموث أرجيل هذه المزحة بروح رياضية. وظل هادئًا بشأن المضاعفات الطبية، وقلل ببساطة من شدة الألم، مضيفًا: "لقد آلمتني، لكنني سأكون بخير."
التطلع إلى كأس العالم
وسيواصل اللاعب البالغ من العمر 40 عامًا مهامه الإعلامية مع اقتراب الموسم الحالي من نهايته. كما يتطلع روني إلى تغطية كأس العالم 2026 مع هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) بمجرد شفائه التام من إصابة معصمه. وستستهل إنجلترا مشوارها في البطولة بمباريات المجموعة الـ 12 ضد كرواتيا وغانا وبنما.