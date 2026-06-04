رئيس مانشستر سيتي يفجر مفاجأة عن جوارديولا: طلب الاستقالة 100 مرة .. وعاملته مثل "فتى الذئب الكاذب"!

على الرغم من الإنذارات الكاذبة السابقة، أدرك رئيس نادي مانشستر سيتي أن الوضع مختلف هذه المرة عندما أعرب جوارديولا عن رغبته في الرحيل مع بقاء عام واحد على انتهاء عقده.

وكان المدرب البالغ من العمر 55 عامًا قد وقع سابقًا على عدة تمديدات لعقده في أعوام 2018 و2020 و2022 و2024، لكن الحماس الذي كان يدفعه للمضي قدمًا احتاج في النهاية إلى قسط من الراحة.

وفي معرض شرحه للقرار النهائي، أضاف رئيس النادي: "لكن في هذه الحالة بالذات، أعتقد أنه كان يعلم - وأنا كنت أعلم أنه يعلم - ولهذا كان هذا هو القرار الصحيح بالنسبة له وكان الأمر طبيعيًا".

وأردف: "لم يعتقد أبداً أنه سيبقى لأكثر من 4 سنوات، ثم لأكثر من 5 سنوات. لذا في ذهنه، حتى في السنة الرابعة والخامسة كان دائماً يقول: (حسنًا، كم من الوقت متبقي؟ كم من الوقت المتبقي؟) وكان لابد دائمًا من القيام بذلك بالطريقة الصحيحة. كان هناك دائمًا لحظة ما ستصبح فيها الأمور حقيقة".