Fabian RuizGetty Images
Christian Guinin

خلاف داخلي وراء الكواليس؟ يبدو أن نجم باريس سان جيرمان رفض المشاركة في مباراة دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول

فابيان رويز
لويس إنريكي

في مباراة الذهاب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول، لم يكن فابيان رويز ضمن تشكيلة باريس سان جيرمان، على الرغم من أنه كان بإمكانه اللعب على ما يبدو. ويقال إن هذا الأمر قد أثار استياءً داخل الفريق.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة "لإيكيب" الرياضية الفرنسية، فإن لاعب خط الوسط نفسه قد أعرب عن رفضه للمشاركة في المباراة، حيث لا يزال يشعر بألم في ركبته جراء الإصابة التي تعرض لها، ولا يرغب في المخاطرة.

  • وهذا بدوره يثير الشكوك لدى مسؤولي النادي، خاصة وأن الفحوصات التي أجراها النادي نفسه لم تظهر أي آثار جانبية قد تؤثر على اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا. ويُعتقد داخليًا أن رويز لائق بدنيًا بما يكفي لخوض بعض الدقائق في المباريات.

    وبناءً على ذلك، كان بإمكان بطل كأس أمم أوروبا الإسباني المشاركة يوم الجمعة الماضي في مباراة الدوري الفرنسي ضد تولوز، لكنه لم يكن ضمن التشكيلة التي اختارها المدرب لويس إنريكي مرة أخرى. والآن غاب أيضًا عن التشكيلة في المباراة ضد الريدز.

    فابيان رويز مصاب منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر في صفوف باريس سان جيرمان

    كان رويز قد تعرض لرضوضة طفيفة نسبياً في الركبة خلال مباراة الدور التمهيدي لدوري أبطال أوروبا ضد سبورتينغ في 20 يناير، لكن التهاب الركبة ومضاعفات أخرى أدت إلى تأجيل موعد عودته إلى الملاعب مراراً وتكراراً.

    في الوقت الحالي، غاب اللاعب البالغ من العمر 30 عامًا عن 15 مباراة في جميع المسابقات مع نادي العاصمة الفرنسية، ولا يزال موعد عودته غير واضح. "علينا انتظار اللاعب، لا توجد مشكلة. نحاول إعادة اللاعبين في أسرع وقت ممكن"، أوضح مدربه لويس إنريكي مؤخرًا.

    كان رويز في السابق لاعباً أساسياً تحت قيادة إنريكي، ولم يغب سوى عن بعض المباريات في الخريف بسبب إصابة في الفخذ. وسجل في موسم 2025/26 إجمالاً هدفين وثلاث تمريرات حاسمة في 24 مباراة رسمية.

