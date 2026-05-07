بين كفاراتسخيليا و4 أسماء نارية.. على برشلونة لعن ظروفه مائة مرة!

في أروقة "سبوتيفاي كامب نو"، رسمت جماهير العملاق الكتالوني برشلونة أحلامًا كبيرة، برؤية جناح أيسر مهاري وخلاق؛ يكمل ما يقوم به الجوهرة الإسبانية لامين يامال، على الطرف الأيمن.

نعم.. النجم البرازيلي رافينيا دياز خدم برشلونة كثيرًا، بعدما تم تحويل مركزه من الجناح الأيمن إلى الطرف الأيسر؛ حيث أبدع في التسجيل والصناعة، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

لكن رغم تألُق رافينيا الكبير على الجناح الأيسر؛ ظل هُناك شيئًا ناقصًا في الفريق الكتالوني، الذي يحتاج إلى لاعب مُتخصص في هذا المركز حقًا.

وبالفعل.. كان بإمكان برشلونة أن يخطف أكثر من صفقة رائعة، في هذا المركز المهم للغاية؛ لولا أنه اصطدم بخصم عنيد خارج أرضية المستطيل الأخضر، اسمه "قانون اللعب المالي النظيف".

وبسبب الأزمة الاقتصادية التي عانى منها برشلونة، منذ عام 2020 تحديدًا، ضاعت أكثر من صفقة رائعة في مركز الجناح الأيسر عليه؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، في السطور القادمة..