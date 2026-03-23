حتى لا تتكرر خطيئة تير شتيجن مع جوان جارسيا .. مطلوب بديل في برشلونة!

يدخل نادي برشلونة مرحلة حاسمة من إعادة بناء هويته الفنية تحت قيادة المدرب الألماني هانزي فليك وهو يدرك تمامًا أن النجاح لا يتوقف فقط على جودة العناصر الأساسية بل على عمق التشكيلة وقوة المنافسة الداخلية.

في مركز حراسة المرمى تحديدًا تبرز ذكريات أليمة لسنوات طويلة عاشها الفريق تحت وطأة الاعتماد الكلي على الألماني مارك أندريه تير شتيجن دون وجود منافس حقيقي يجبره على البقاء في قمة مستواه.

تلك الحالة من الضمان المطلق للمركز الأساسي أدت بمرور الوقت إلى ركود فني واضح وتراجع في ردود الفعل خاصة في المواعيد الكبرى مما جعل الجماهير تشعر أن النادي يدفع ثمن خطيئة إهمال تدعيم هذا المركز بحارس من الطراز الأول بجانب الحارس الأساسي.



