اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على إيران الانسحاب من كأس العالم. وكتب ترامب يوم الخميس على شبكة التواصل الاجتماعي Truth Social: "المنتخب الإيراني لكرة القدم مرحب به في كأس العالم، لكنني لا أعتقد أنه من المناسب أن يشارك فيه، بالنظر إلى حياتهم وسلامتهم".
خطر أمني؟ ترامب يقترح على إيران التخلي عن استضافة كأس العالم
قبل بضعة أيام فقط، أكد ترامب، وفقًا لرئيس الفيفا جياني إنفانتينو، أن إيران ستتمكن من المشاركة في كأس العالم في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (من 11 يونيو إلى 19 يوليو) على الرغم من الحرب المستمرة في الشرق الأوسط. وقد أكد ترامب لإنفانتينو أن إيران "مرحب بها".
إيران تلمح إلى احتمال الانسحاب من كأس العالم
جاءت المحادثة بين ترامب وإنفانتينو، الذي منح الرئيس الأمريكي جائزة السلام التي تمنحها الفيفا لأول مرة على هامش قرعة كأس العالم في ديسمبر، في ظل توترات متزايدة في الشرق الأوسط. وتؤثر هذه التوترات بشكل متزايد على الرياضة الدولية. وكان وزير الرياضة الإيراني أحمد دونيامالي ورئيس الاتحاد مهدي تاج قد ألمحا مؤخراً إلى إمكانية الانسحاب من كأس العالم.
