"خطأ لا يُصدق من جارسيا" .. مفاجأة حول إصابة كورتوا وتبديله ضد إسبانيا!

قال كورتوا بعد خسارة بلجيكا 1-2 في لوس أنجلوس: «كنت أشعر بألم شديد في عضلة الفخذ الرباعية. لكن لم أواجه أي مشكلة في البقاء في المرمى – باستثناء الركلات الطويلة. في النهاية، قرر المدرب استبدالي. لا مشكلة في ذلك، لأن مصلحة الفريق تأتي قبل كل شيء».

في الدقيقة 66، احتاج كورتوا إلى العلاج للمرة الأولى. كما قام الطاقم الطبي بفحص فخذه خلال استراحة الشرب التي تلت ذلك بوقت قصير. لكن ذلك لم يحقق النتيجة المرجوة، حيث قام جارسيا باستبداله في الدقيقة 71.

غادر كورتوا الملعب وهو في حالة انفعال واضح. كان يكافح دموعه عندما أفسح المجال لبديله سين لامنس. وكان لهذا التبديل عواقب، إذ استقبل لامنس هدفًا من ميكيل مورينو حسمت به إسبانيا المقابلة وعبرت لنصف نهائي البطولة.