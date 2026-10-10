خطايا ريال مدريد تواصل مطاردة أربيلوا وجارسيا التائه.. مفارقة فولهام تُضحك الجميع أمام إيبسويتش تاون!

لم تكن الخسارة في بورتمان رود مجرد تعثر عابر في جولة من جولات الدوري، بل كانت مشهدًا مكررًا استدعى من الذاكرة تلك الخطايا الفنية المترسخة في عقلية ألفارو أربيلوا منذ أيامه مع ريال مدريد، فالمدرب الذي تشبع بأفكار التحفظ والواقعية المفرطة دفع ثمن الركون إلى مناطقه الخلفية باهظًا.

وبدلًا من البناء على هدف التقدم الذي سجله ريان سيسينيون، أمر فريقه بالتراجع المبالغ فيه لحماية النتيجة، ليتنازل تمامًا عن الكرة ويدعو منافسه للهجوم الكاسح، وهو ما اعترف به المدرب بنفسه عقب إطلاق صافرة النهاية حين أقر بخطئه في ترك الخطوط تسقط للخلف والدفاع دون مبادرة.



