سقط فولهام في فخ هزيمة درامية وقاتلة أمام مضيفه إيبسويتش تاون بهدفين مقابل هدف واحد على أرضية ملعب بورتمان رود، لحساب الجولة السادسة من مسابقة الدوري الإنجليزي ليتجمد رصيد الفريق اللندني عند نقطتين فقط في المركز التاسع عشر، ويبقى عاجزًا عن تحقيق أي انتصار حتى الآن بعدما فرط في تقدمه بهدف نظيف حتى الدقائق الأخيرة من عمر اللقاء.
خطايا ريال مدريد تواصل مطاردة أربيلوا وجارسيا التائه.. مفارقة فولهام تُضحك الجميع أمام إيبسويتش تاون!
ظلال الماضي المدريدي تطارد أربيلوا
لم تكن الخسارة في بورتمان رود مجرد تعثر عابر في جولة من جولات الدوري، بل كانت مشهدًا مكررًا استدعى من الذاكرة تلك الخطايا الفنية المترسخة في عقلية ألفارو أربيلوا منذ أيامه مع ريال مدريد، فالمدرب الذي تشبع بأفكار التحفظ والواقعية المفرطة دفع ثمن الركون إلى مناطقه الخلفية باهظًا.
وبدلًا من البناء على هدف التقدم الذي سجله ريان سيسينيون، أمر فريقه بالتراجع المبالغ فيه لحماية النتيجة، ليتنازل تمامًا عن الكرة ويدعو منافسه للهجوم الكاسح، وهو ما اعترف به المدرب بنفسه عقب إطلاق صافرة النهاية حين أقر بخطئه في ترك الخطوط تسقط للخلف والدفاع دون مبادرة.
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تيه جونزالو جارسيا وإهدار رصاصات الرحمة
جزء أصيل من تلك الخطايا المستوردة من العاصمة الإسبانية تجسد بوضوح في أداء المهاجم الشاب جونزالو جارسيا، الرهان المفضل للمدرب القادم معه من ريال مدريد، والذي ظهر تائهًا تمامًا وفاقدًا للفاعلية في معترك بدني شرس لا يرحم قليلي الخبرة.
فرغم البداية المقبولة في التحرك وفتح المساحات، أهدر المهاجم الشاب فرصة قتل اللقاء مرتين متتاليتين في الشوط الثاني بلمسات رعناء أمام الشباك، قبل أن يستسلم ذهنيًا وبدنيًا للرقابة، ليتحول إلى عبء صريح على خط الهجوم ويهدي الخصم فرصة البقاء في أجواء المنافسة، تاركًا تساؤلات حول مدى نضجه لقيادة هجوم فريق يصارع في قاع الترتيب.
مفارقة سوداء تثير سخرية الخصوم ومرارة العشاق
المشهد العام لفولهام بات يثير موجة من الضحك، لكنه ضحك يحمل وجهين متناقضين، فالخصوم والمتابعون يضحكون بسخرية من تلك المفارقة العجيبة لفريق حصد نقطتيه الوحيدتين هذا الموسم من أنياب ليفربول ومانشستر يونايتد، ثم يعجز تمامًا عن مقارعة الفرق الصاعدة أو تأمين تقدمه أمامها.
بينما يضحك أنصار فولهام ضحكًا أسود يقطر مرارة من باب هم يضحك وهم يبكي على حال فريق يبدو شرسًا أمام العمالقة ووديعًا وساذجًا في معارك النجاة المباشرة التي تحدد مصير البقاء في المسابقة.
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وهم التوقف الدولي وفشل تصحيح المسار
زاد من حدة هذه المفارقة الهزلية حقيقة أن الفريق دخل هذه المواجهة بعد فترة توقف دولي طويلة امتدت لأسابيع، وكان يُفترض بها أن تمثل طوق نجاة للمدرب لمعالجة الهشاشة الذهنية ودراسة نقاط الضعف القاتلة التي كلفت الفريق نقاطًا ثمينة في الجولات الأولى.
لكن الواقع أثبت أن فولهام لم يصحح شيئًا، بل عاد أكثر تشتتًا وكرر سيناريو الجولات الماضية بحذافيره، ليستقبل أهدافًا قاتلة في الأنفاس الأخيرة ويفقد زمام المبادرة البدنية والذهنية في لمح البصر، مما يعكس فشلًا ذريعًا في استغلال فترة الراحة لإعادة تنظيم الصفوف وتجهيز العناصر للمعارك القادمة
بيت القصيد
كرة القدم في الملاعب الإنجليزية لا تعترف بالأسماء ولا ترحم المترددين، وإصرار أربيلوا على نقل عاداته القديمة ومحاباته لعناصر لم تنضج بعد مثل جارسيا، إلى جانب الفشل في تحويل الومضات التكتيكية أمام الكبار إلى واقع مستدام، يجعل فولهام يسير بخطى واثقة نحو الهاوية.
فإما أن يستيقظ المدرب الإسباني من غفوته ويدرك طبيعة الصراع الشرس سريعًا، أو أن الضحك الأسود في كرافن كوتيج سيتحول قريبًا إلى بكاء مرير على وداع أضواء الدوري الإنجليزي.
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