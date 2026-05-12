Goal.com
مباشرالتذاكر
Live Scores, Stats, and the Latest News
Real Madrid Mbappe Florentino Perez Vinicius GFX GOAL ONLYGOAL AR
علي سمير

بطولة وهمية لمحو الموسم الصفري .. "مُلهب المشاعر" بيريز استخدم برشلونة لإهانة نفسه وإعلان إفلاسه أمام الجميع!!

فقرات ومقالات
ريال مدريد
مقال رأي
أتلتيكو مدريد
برشلونة
الدوري الإسباني
جوزيه مورينيو
كيليان مبابي
فينيسيوس جونيور
ألفارو أربيلوا

خطاب غير مفيد لريال مدريد وعشاقه

وسط حالة من الإحباط والتخبط داخل ريال مدريد، وسلسلة من النتائج المتواضعة، كان آخرها الخسارة في الكلاسيكو أمام برشلونة بثنائية نظيفة، ليذهب لقب الدوري الإسباني رسميًا للغريم الكتالوني، كانت جماهير الميرينجي بحاجة إلى بعض التوضيحات.

لماذا يمر الفريق بموسم صفري آخر رغم الإنفاق في الصيف الماضي؟ هل كان التخلي عن تشابي ألونسو بمنتصف مشروعه هو القرار الصحيح؟ وماذا عن المستقبل وما سيحدث للرد على كل ما حدث؟

البعض توقع أن هذا ما سيركز عليه فلورنتينو بيريز رئيس النادي، عندما قرر توجيه الدعوة للصحفيين لإجراء مؤتمره الصحفي العاجل الذي أقيم مساء الثلاثاء، لكنه فضح العقلية التي يُدار بها ريال مدريد في الوقت الحالي.

بيريز لم يتحدث بموضوعية أو تحليل منطقي للأمور والوضع المُخيف الذي يعيشه ريال مدريد، وقرر اللعب على مشاعر جماهير فريقه بالهجوم على بعض "الأهداف السهلة" والتلويح المستمر بقضية نيجريرا واتهام برشلونة بسرقته!


  • Federico Valverde, Aurelien TchouameniGetty Images

    ما دخل برشلونة فيما يحدث داخل ريال مدريد؟

    ضع قضية نيجريرا على جانب، إن ثبت تورط برشلونة في شيء مشبوه، فيجب على النادي الكتالوني أن يخضع لأقصى درجات العقوبة، ولكن كل هذا الحديث ليس له علاقة بما حدث الموسم الجاري.

    إليكم قائمة بأبرز الأزمات التي مر بها النادي خلال هذا الموسم الصفري، في الوقت الذي خرج فيه بيريز بـ"بطولة وهمية" بمحاولة استفزاز الخصوم والهجوم عليهم:

    خلافات مستمرة بين تشابي ألونسو واللاعبين داخل الفريق، وعلى رأسهم فينيسيوس جونيور وكيليان مبابي وجود بيلينجهام، ورحيله وهو لا يزال في بداية مشروعه.

    وقوع الاختيار على ألفارو أربيلوا، مدرب ضعيف الشخصية، بلا أفكار واضحة، سمح بانتشار الفوضى داخل النادي.

    استمرار الغموض حول ملف التجديد لفينيسيوس جونيور ومماطلة اللاعب وتلويح ممثليه بالعروض الضخمة الأخرى.

    رحلات كيليان مبابي الشخصية في أوقات غير مناسبة، وعدم اهتمامه كثيًرًا بالظروف التي يعيشها ريال مدريد داخل أرض الملعب.


    عدم وضوح الرؤية حول المدرب الجديد الذي سيخلف ألفارو أربيلوا، والعودة إلى ملفات الماضي بدراسة التعاقد مع جوزيه مورينيو بدلًا من الاستعانة بدماء جديدة.

    مشاجرات في كل مكان بين لاعبي الفريق، فيديريكو فالفيردي وأوريليان تشواميني، ألفارو كاريراس وأنطونيو روديجر، بالإضافة للعلاقة غير المستقرة بين مبابي وفينيسيوس وعدم تعاونهما على أرض الملعب.

    العديد من المشاكل التي تواجه بيريز، وكان من الأولى التركيز عليها، ومحاولة بث روح الطمأنينة داخل النادي، بأن كل شيء سيصبح على ما يُرام، وأن الأمور يمكن السيطرة عليها.

    نعم ربما تكون هناك بعض المبالغات الإعلامية وتضخيم للأمور، ولكن الصحف لا تتحدث عن أشياء غير موجودة، كرة القدم لعبة بلا مونتاج أمام الجميع، كل شيء يحدث على الهواء وأي متابع متوسط الذكاء يمكنه قراءة المشهد.

    • إعلان

  • اللعب على المشاعر والأهداف السهلة

    كالعادة .. خرج فلورنتينو بيريز بخطاب يُلهب مشاعر المشجع الساذج، الذي لا يدرك حجم المشكلة التي يواجهها ناديه، ولسوء حظ رئيس الميرينجي أن هذه الفئة بدأت في التلاشي بالعصر الذي نعيش فيه.

    نعم جماهير ريال مدريد تكره برشلونة، وتريد خروجه مذنبًا في قضية نيجريرا، ولكن هذا الخطاب الحماسي كان من الممكن تصديقه في فترة التسعينيات أو مطلع الألفينيات، بحقبة لم تنتشر فيها المعلومات والتحليلات كما نشهد الآن.

    الهجوم على برشلونة ليس كافيًا لإقناع جماهير ريال مدريد، النادي الكتالوني نجح مع هانزي فليك بمجموعة شابة وإمكانيات مالية محدودة، أمام محاولة فاشلة من بيريز لبناء مجموعة أسطورية تسيطر على الكرة الإسبانية والأوروبية لسنوات طويلة.

    الغريم الكتالوني ليس له علاقة بانخفاض مستوى جود بيلينجهام وعدم التمكن من العثور على مركز مناسب له في الملعب، وجوان لابورتا ليس الرئيس الذي اضطهد رودريجو وقام بتهميشه ببداية الموسم وفي كأس العالم للأندية، من أجل الفتى المدلل فرانكو ماتانتونو الذي لم يثبت جدارته مقارنة بنظيره البرازيلي.

    برشلونة ليس السبب أيضًا في فكرة جلب كيليان مبابي ودمجه مع فينيسيوس جونيور على أرض الملعب، بغض النظر عن أي أبعاد تكتيكية أو شخصية أو دراسة لأزمات اللاعب في باريس سان جيرمان مع زملائه.

    ما دخل النادي والكتالوني أو "العدو الأبدي" الذي تحدث عنه بيريز وهي رابطة الدوري الإسباني، في كل هذه الأمور؟ قضية نيجريرا وقعت منذ سنوات طويلة، وخلال تلك الفترة فاز ريال بكل شيء وسيطر على دوري أبطال أوروبا، عندما كانت هناك منظومة ناجحة عمل فيها زين الدين زيدان ومن بعده كارلو أنشيلوتي.

    وهذا ما يجب أن يركز عليه بيريز، بدلًا من محاربة طواحين الهواء، والحديث بصورة تلهب مشاعر كل من هو ساذج ولا ينظر للأمور بموضوعية وتحليل منطقي لأسباب الفشل التي يعيشها ريال مدريد.


  • الانتخابات ليس الحل

    وأخيرًا، أكد فلورنتينو بيريز أنه لن يغادر منصبه كرئيس ريال مدريد، نافيًا كل الأنباء التي انتشرت حول إصابته بالسرطان، مهاجمًا العديد من وسائل الإعلام التي تحدثت عن شعوره بالتعب.

    وبغض النظر عن الكم الهائل من المشاكل الكروية التي يعاني منها ريال مدريد، ركز بيريز على الجانب الإداري، ليدعو لإجراء انتخابات عاجلة وكأنها الشيء الذي انتظره المشجع المدريدي.

    الانتخابات لن تكون الحل، لأن بيريز أعلن ترشيح نفسه ومجلسه الحالي، وعلى الأغلب سيفوز ويستمر في منصبه لفترة أطول وهو الآن عمره 79، ليتأكد لنا أن ريال مدريد سيُدار بنفس الطريقة لسنوات قادمة مع اختلاف بعض العناصر والأسماء من حيث اللاعبين والجهاز الفني.

    كان من الأفضل لبيريز الحديث عن معاقبة أي لاعب يظن يومًا ما أنه أكبر من ريال مدريد، حتى لو كان مبابي أو فينيسيوس جونيور، وأن يؤكد لجماهير النادي أنه سيحرص على جلب المدرب المناسب للنهوض بالفريق وإخراجه من أزمته.

    وأن يتعهد أيضًا بالتعاقد مع العناصر اللازمة في فترة الانتقالات الصيفية القادمة، وتدعيم خطي الدفاع والوسط، مع استئصال أي عناصر تؤثر بالسلب على الفريق، مع وضع استراتيجية واضحة طويلة المدى لاستغلال موارد النادي على أكمل وجه.

    ولكن بيريز اختار كل ما هو سهل، استثارة المشاعر والهجوم على الخصوم وبالتحديد برشلونة، ظنًا منه أن جماهير فريقه ستخرج في الشوارع لتهتف له، لتكون النتيجة هي تعرضه للسخرية والإهانة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخروج أسطورة النادي إيكر كاسياس للتعبير عن إحباطه وتعجبه من أسلوب رئيسه السابق.



    خطاب اليوم يؤكد أن بيريز لم يعد لديه أي شيء جديد ليقدمه مع ريال مدريد، تاريخه لا يمكن إنكاره، ولكن حاضره مثير للشفقة، ومستقبله يدعو للكثير من القلق!