خسر برباعية ضد كوفنتري.. ماتياس يايسله يقدم اعتذاره لجماهير نيوكاسل ويؤكد: لم يكن الأداء الأسوأ لنا!

وعلى الرغم من السيطرة على الكرة وتسديد 19 كرة في المجموع، أقرّ المدرب بأن السيطرة الميدانية لم تكن ذات قيمة كبيرة في ظل تبديد لاعبيه للفرص في منطقتي الجزاء.

وبعد أن سلّط الضوء على عدم قدرة فريقه على استغلال اللحظات الحاسمة وما كلّفه ذلك، قدّم يايسله اعتذاره الصادق للجماهير التي حضرت المباراة، وقال لـBBC Sport: "الأمر صعب. هذه هي العقوبة في هذا الدوري. تحكّمنا في فترات كثيرة لكن ذلك ليس كافيًا.

"المباريات تُحسم في منطقتي الجزاء، ولم نكن حاسمين في المنطقتين. هذا شيء علينا أن نتعلّمه بسرعة. كانت الأريحية موجودة. لدينا فريق شاب لكن ذلك لا ينبغي أن يكون عذرًا. كانت مباراة صعبة بشكل عام. آمل أن يحصل اللاعبون المصابون على وقت أكبر في الملعب ودقائق أكثر.

"اليوم، إذا نظرت إلى الصورة الكاملة، لم تكن أسوأ مباراة. لكنني أعتذر للجماهير لأنها كانت تستحق نتيجة مختلفة."