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Haaland JacksonGoal Only \ GFX
علي سمير

هالاند أخرج غضبه في وجه دوناروما .. النرويجي ينادي ريال وبرشلونة أمام فيلا، ونيكولاس جاكسون يؤكد: أنا لست أضحوكة!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
إرلينج هالاند
أستون فيلا ضد مانشستر سيتي
أستون فيلا
مانشستر سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ريال مدريد
برشلونة
نيكولاس جاكسون

مانشستر سيتي يتلقى الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي

في البداية وقبل كل شيء، يجب على كاتب هذه الكلمات "أنا" الاعتذار للمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون، لقد انجرفت خلف ضجة السوشيال ميديا وانتقدته وسخرت منه أكثر من مرة.

كان آخرها هنا عندما أجبرني سوء مستوى عمر مرموش، على استخدام جاكسون كمعيار على سوء المهاجمين وخذلانهم لفرقهم، وهذا ما لم يحدث في مباراة اليوم، السبت، بين مانشستر سيتي وأستون فيلا، في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي.

لم تعد هناك علامة كاملة للمدرب إنزو ماريسكا في رحلته الجديدة كرجل رئيسي في ملعب الاتحاد خلفًا للإسباني بيب جوارديولا، حيث تلقى الفريق الهزيمة الأولى أمام أستون فيلا بنتيجة 2/1، والبطل هنا كان نيكولاس جاكسون.

لاعب تشيلسي السابق الذي كان أضحوكة الجميع تحول إلى بطل، وأمام من؟ الفريق الذي لا يوقف في البريميرليج "قبل مباراة اليوم"، وذلك بتسجيله هدفين في شباك المتخبط جانلويجي دوناروما.

وعلى الجانب الآخر، هناك بطل ومحارب لم يكن في أفضل حالاته النفسية وهو إرلينج هالاند، ومع ذلك نجح في تسجيل التعادل لإنقاذ فريقه، ولكن من حوله فشلوا في مساعدته ليخرج فيلا بنقاط المباراة.

ماذا قدم هالاند وجاكسون في هذه المواجهة ومن تفوق على الآخر؟ الإجابة ستذهلك!

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    ضحية السوشيال ميديا

    لسنا هنا لتضخيم نيكولاس جاكسون ووضعه ضمن عظماء المهاجمين في العالم حاليًا، فهو يبتعد كثيرًا عن هالاند وكيليان مبابي وهاري كين وغيرهم، ولكن أحيانًا نعتقد كمشجعين ومتابعين أننا نفهم في كرة القدم أكثر من خبراء اللعبة والكشافين الذين يتابعون المواهب لبضعة أشهر وربما سنوات قبل دفع الأموال الضخمة لضمهم.

    تشيلسي جلب جاكسون من فياريال لاعتقاده بأنه يمتلك العديد من الصفات المميزة، مثل استلام الكرة في مناطق خطيرة والاختراق باستخدام الاندفاع البدني والسرعة التي يمتلكها، وقدرته على ترويض الكرة والمرور من المدافعين، ولكن عيبه الأبرز كان إضاعة الأهداف السهلة، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها.

    عندما تهدر الأهداف السهلة فمن المنطقي أن تجد آلاف مقاطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنتشر هذا الأمر، لتتحول من لاعب موهوب يحتاج لتطوير نفسه إلى أضحوكة ومادة للسخرية في كل مرة تلمس فيها الكرة، بل ستجد البعض يجلس في كل مباراة ينتظر لك كل خطا لرصده واستغلاله ضدك.

    ولأن الصبر على اللاعبين ليس من صفات تشيلسي، أرسل نيكولاس جاكسون إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة، ليفشل السنغالي ويواصل المقاتلة لإنقاذ مسيرته، لينتقل إلى أستون فيلا في الصيف الماضي، ويبدو أن القصة في الفيلا بارك ستكون مختلفة تمامًا.

    صاحب الـ25 سنة يعيش أفضل مراحل مسيرته تحت قيادة المدرب أوناي إيمري، بتسجيله 7 أهداف في كل البطولات حتى الآن، والأمر لا يتعلق بالأرقام فقط، تأثير السنغالي كان إيجابيًا وحاسمًا في أغلب مباريات الفريق للأسباب التالية ..

    - سجل هدفًا في الانتصار على كلوب بروج 3/2 في دوري أبطال أوروبا، وأحرز هدفين في الفوز على فنربخشه 6/0.

    - أحرز هدفًا مهمًا في شباك توتنهام خلال الفوز على سبيرز 3/2 وكان من نجوم المباراة.

    - ساعد فيلا على تفادي الخسارة من برينتفورد وساهم في التعادل 2/2، بالإضافة لهدفيه أمام سيتي الذي كان يكتسح الجميع قبل هذا اللقاء.

    ثنائية جاكسون اليوم لم تكن عادية أو بمحض الصدفة، الهدف الأول جاء من مهارة فردية رائعة وتسديدة متقنة داخل المنطقة، والثاني لتصويبة كان من الممكن أن يتصدى لها دوناروما ولكن القدر قال كلمته:"اليوم هو يوم نيكولاس جاكسون".


    الأمر لا يتعلق بالتهديف فقط، جاكسون تطور كثيرًا من حيث الجرأة والشخصية وقدرته على تقديم الإضافة في الأوقات الحرجة، ليؤكد أن من جلبه للدوري الإنجليزي كان على صواب، وأن ما يحتاجه فقط إلى بعض الوقت والصبر.

    الحصول على هذا الصبر لم يكن ممكنًا في تشيلسي وبايرن ميونخ، بسبب الطموحات الضخمة والمطالب المستمرة بتحقيق الألقاب، لذلك جاكسون الآن يتواجد في البيئة الأنسب والأفضل له على الإطلاق، ولا نستبعد أن نرى سعره يصل إلى 100 مليون جنيه إسترليني بعد نهاية هذا الموسم، ليتهافت عليه كل من آرسنال ومانشستر يونايتد وباريس سان جيرمان وتوتنهام وغيرهم.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    محادثة غير مريحة عن إرلينج هالاند

    من الناحية الفنية، نحن نعرف جيدًا إرلينج هالاند، ولسنا بحاجة لاستعراض أرقامه ولمساته : أمر معروف أنه لا يلمس الكرة كثيرًا، ولا يحتاج للتداخل والمشاركة في كل لقطة لإحداث الفارق، كل ما يريده هو فرصة أو حتى نصف فرصة للوصول إلى الشباك.

    ولكن من ناحية أخرى، ولو ركزنا على تعبيرات وجه هالاند ولغة جسده أمام أستون فيلا، سنجد أن اللاعب يعاني جسديًا وذهنيًا، وليس في أفضل حالاته أبدًا، مما يفسر كل الأنباء المتزايدة حول شعوره بالإرهاق والاستنزاف بسبب ضغط المباريات وتلاحم الموسمين بسبب كأس العالم 2026.

    هناك لقطة تظهر أن هالاند الحالي ليس هو النرويجي الذي اعتدنا على رؤيته، حيث تعامل مع زميله وصديقه جانلويجي دوناروما بعصبية شديدة للغاية في إحدى الركلات الحرة لفيلا، حيث طالبه بحدة أن يعود إلى مرماه، وهو أمر غير معتاد منه تجاه زملائه.

    هل يشعر هالاند بالغضب من زميله عمومًا بسبب سوء مستواه؟ نعم، لقطة الهدف الثاني الذي يتحمله دوناروما بشكل صارخ جاءت بعد المشهد المثير للجدل الذي جمعه مع المهاجم النرويجي، لكن الإيطالي قدم بعض المستويات السيئة في الفترة الأخيرة لعل أبرزها خلال الخسارة من باريس سان جيرمان 4/2 في دوري أبطال أوروبا.

    وعلى الرغم من كل ذلك، هالاند نجح في استغلال أول فرصة سانحة له لإنقاذ مانشستر سيتي، بتسجيل الهدف الأول من كرة عرضية في الدقيقة 52، ولكن فريقه خذله ولم يمتلك القدرة الكافية على العودة من أجل التعادل والفوز.


    تخيل أن رغم كل المعاناة الذهنية والنفسية التي يمر بها هالاند، إلا أنه سجل 13 هدفًا في 11 مباراة في موسم 2026/2027؟ أمر مذهل يجعلنا نحسد جميع مشجعي مانشستر سيتي على امتلاك هذا المهاجم الذي لا يمنعه أي شيء عن الوصول للشباك.

  • Aston Villa FC v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    هل توقع الكارثة قبل حدوثها

    بغض النظر عن التفسيرات الفنية والبدنية لأزمة هالاند الواضحة للجميع، ومحاولات مانشستر سيتي للتنسيق مع النرويج لإراحته من أجل منع أي إصابة محتملة، هناك سبب آخر قد يكون كلمة السر وراء الحالة التي يمر بها.

    الحديث هنا عن مخالفات مانشستر سيتي التي تخص اللعب المالي النظيف، النادي تمت إدانته في 114 مخالفة من أصل 115 تهمة بالتلاعب المالي وعدم التعاون مع سلطات التحقيق، في الفترة من 2009 إلى 2018، وسط نبرة تشاؤمية حول الحكم النهائي.

    سيتي تقدم باستئناف على الحكم، ووفقًا للعديد من التقارير الصحفية، فإن الاحتمال الأكبر في الوقت الحالي هو تعرض النادي الإنجليزي لخصم ضخم في النقاط للموسم الجاري وغرامة مالية وربما حظره من سوق الانتقالات، مع احتمالية ضعيفة لطرده من البريميرليج وتجريده من بطولاته التي حصل فيها في الفترة المذكورة.

    الخلاصة .. فكرة خصم النقاط من مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي لهذا الموسم أصبحت شبه محسومة وفقًا للتقارير، ومن غير المتوقع أن يمنع الاستئناف هذه الإمكانية، أقصى ما يمكن فعله هو تخفيفها، وحتى لو تم ذلك النقاط المخصومة لن تكون قليلة وستؤثر على حظوظ الفريق في المنافسة بل تقضي عليها تمامًا.

    هل يلعب هالاند مباريات مانشستر سيتي وهو لا يستمتع ويقول لنفسه :"ما الفائدة؟ سنخسر الدوري على كل حال"، أمر وارد قد يدل على فقدانه للشغف، وكأنه يعلم جيدًا أن الحكم سيكون سلبيًا وسيؤثر كثيرًا على الفريق.

    ولو كان الحكم بهذه القسوة بل أشد من ذلك، هل نرى هالاند يعيش نفس الحالة السيئة على مدار الموسم من حيث الناحية المزاجية؟

    هذا أمر منطقي جدًا، خاصة لو تم إصدار الحكم النهائي في القضية بنهاية هذا العام أو في مطلع 2027، وقد يؤدي ذلك إلى ظهور التكهنات من جديد حول مستقبله مع مانشستر سيتي وإمكانية رحيله.

    وبالتأكيد سيكون ذلك بمثابة الموسيقى على مسامع عشاق ريال مدريد وبرشلونة والرئيسين فلورنتينو بيريز وجوان لابورتا، النادي الكتالوني سيجد أخيرًا المهاجم الفذ "ماكينة الأهداف" الذي يستطيع التسجيل في كل مباراة، وريال قد يتخلص من فينيسيوس جونيور ومشاكله ببيعه لأحد المهتمين بضمه، مع وضع كيليان مبابي كجناح أيسر، ليجمع بين الثنائية الخارقة "هالاند ومبابي" بفريق واحد.

    كلها طموحات وأماني "حتى الآن" والأمر يعتمد بشكل كبير عما ستسفر عنه المباريات القادمة، إما أن ينجح إنزو ماريسكا في أن يعيد لهالاند بريقه الذهني، أو يودعه وهو يحزم حقائبه متجهًا إلى الليجا في الصيف المقبل.

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