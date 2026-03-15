خسارة برباعية وركلة جزاء غير محتسبة ومشادة وطرد.. ماذا قدم حمزة عبد الكريم في ليلة سقوط شباب برشلونة أمام بيتيس في نهائي الكأس؟!

دخل حمزة عبد الكريم المباراة بتركيز عال ورغبة واضحة في وضع بصمته منذ اللحظات الأولى حيث كاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى من عمر اللقاء.

استغل المهاجم المصري كرة طولية خلف المدافعين وانطلق بها في شبه انفراد تام قبل أن يسدد كرة قوية تصدى لها حارس مرمى ريال بيتيس لكنها كانت سهلة نوعًا ما بعدما انحرفت الكرة نحو طرف الملعب ولم يستطع أن يسددها المصري بقوة.

واستمر حضور حمزة القوي في الدقائق التالية وتحديدًا في الدقيقة 11 والدقيقة 12 حيث اعتمد عليه الفريق كأهم محطة هجومية لقدرته الفائقة على استلام الكرات تحت الضغط وحمايتها بجسده القوي وهو ما دفع معلق المباراة للإشادة ببنيانه الجسدي وقدرته على منح زملائه فرصة الصعود للأمام والتخلص من الضغط الدفاعي الخانق الذي فرضه لاعبو ريال بيتيس منذ البداية.