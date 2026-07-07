إنفانتينو يظهر بعلم مصر في مواجهة سويسرا وكولومبيا .. وأبو تريكة: لقد دمر كرة القدم والحكام يتعرضون للابتزاز!

عادت الاتهامات تلاحق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الجدل الواسع في مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16، شهدت تقدم مصر بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل عودة الأرجنتين بثلاثية سجلها كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز، لينتهي اللقاء 3/2 لممثل أمريكا الجنوبية.

وشهدت المواجهة بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للشكوك من الحكم فرانسوا ليتكسير، وسط شبهات حول هدف ملغي لمصر كان يجب احتسابه، وهدف الفوز للأرجنتين الذي يبدو أن محمد صلاح استحق ركلة جزاء قبل تسجيله.



