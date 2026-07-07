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Switzerland v Colombia: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
علي سمير

إنفانتينو يظهر بعلم مصر في مواجهة سويسرا وكولومبيا .. وأبو تريكة: لقد دمر كرة القدم والحكام يتعرضون للابتزاز!

كأس العالم
مصر
الأرجنتين
الأرجنتين ضد مصر
F. Letexier
ليونيل ميسي
حسام حسن
محمد صلاح

أجواء متوترة بعد تأهل الأرجنتين إلى ربع نهائي المونديال

عادت الاتهامات تلاحق جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب الجدل الواسع في مباراة مصر والأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

المباراة التي جمعت بين الفريقين في دور الـ16، شهدت تقدم مصر بهدفين لياسر إبراهيم ومصطفى زيكو، قبل عودة الأرجنتين بثلاثية سجلها كريستيان روميرو وليونيل ميسي وإنزو فيرنانديز، لينتهي اللقاء 3/2 لممثل أمريكا الجنوبية.

وشهدت المواجهة بعض اللقطات التحكيمية المثيرة للشكوك من الحكم فرانسوا ليتكسير، وسط شبهات حول هدف ملغي لمصر كان يجب احتسابه، وهدف الفوز للأرجنتين الذي يبدو أن محمد صلاح استحق ركلة جزاء قبل تسجيله.


  • علم مصر يطارد إنفانتينو

    الحساب الرسمي لبرنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني عبر منصة "إكس"، نشر صورة لإنفانتينو وهو يحمل العلم المصري، خلال حضوره لمباراة سويسرا مع كولومبيا، في ختام مباريات دور الـ16 من المونديال.

    وأشار إلى أن رئيس الفيفا تواجد في المدرجات وتسلم هذا العلم من أحد المشجعين بعد مباراة مصر مع الأرجنتين.


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  • رسالة أبو تريكة

    وفي سياق متصل قال محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر والأهلي السابق عبر شبكة "بي إن سبورتس":"الحكم شاهد مشافش حاجة على لقطة هدف إنزو، الآن الاتحاد الدولي أصبح يلغي الكروت الحمراء بمكالمة تليفون "يقصد ما حدث مع فولارين بالوجن مهاجم أمريكا".

    وأضاف:"هناك حالات ابتزاز تحدث للحكام، إنفانتينو أفسد كرة القدم، اللعبة أصبحت في خطر".



  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    تهامات خطيرة من حسام حسن ضد "فيفا"

    لم ينتهِ الأمر هُنا.. حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، أشعل جدلًا آخر؛ وذلك خلال حديثه الإعلامي، بعد خسارة الفراعنة أمام الأرجنتين.

    واتهم حسن في تصريحات مع شبكة قنوات "بي إن سبورتس"، مساء اليوم الثلاثاء، الحكم الفرنسي فرانسوا ليتكسير بـ"ظلم" مصر؛ وذلك بعد قراراته الجدلية في نهاية مواجهة الأرجنتين، ورفضه العودة إلى تقنية الفيديو "فار".

    وقال حسن: "كان لنا (ركلة جزاء) لم تُحتسب؛ فبدلًا من إمكانية تقدمنا بثلاثية، أحرز المنتخب الأرجنتيني هدف التأهُل ضدنا".

    وزعم المدير الفني لمنتخب مصر أن تأهُل الأرجنتين؛ يأتي ضمن خطة تسويقية من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإنجاح بطولة كأس العالم 2026.

    وأضاف حسام حسن: "يبدو أن (فيفا) يريد استمرار الأرجنتين في البطولة.. أنهم يرغبون في بقاء بطل العالم وليونيل ميسي، لأسباب تسويقية وغيرها".

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  • Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    مسيرة منتخب مصر في كأس العالم 2026

    المنتخب المصري حقق الإعجاز في كأس العالم 2026، إذ وصل لدور الـ16 لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز أمام أستراليا في ركلات الترجيح، بعدما انتهى الوقت الأصلي والأشواط الإضافية بالتعادل (1-1).

    وفي مرحلة المجموعات، كان الفراعنة قد احتلوا الوصافة بخمس نقاط متأخرين بفارق الأهداف فقط عن بلجيكا، حيث استهلوا مشوارهم بالتعادل أمام رفاق جيريمي دوكو (1-1)، ثم الفوز على نيوزيلندا (3-1)، وأخيرًا التعادل مع إيران (1-1).

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