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Ronaldo ModricGoal Ar Only GFX
علي سمير

مودريتش لم يستحق هذه النهاية .. "البسملة" أنهت عقدة رونالدو وميسي اختبأ له في غرفة الفيديو لحرمانه من كتابة التاريخ!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
البرتغال ضد كرواتيا
البرتغال
كرواتيا
كأس العالم
لوكا مودريتش
النصر
ليونيل ميسي

النجم البرتغالي يواصل رحلته في كأس العالم

انتهت قمة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم، لتظهر لنا الكثير من الوجوه لكرة القدم .. فرحة وانتصار ونشوة وترقب وحزن ونهاية مليئة بالدموع.

كرواتيا سجلت أولًا عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للبرتغال بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

بعدها خرج رونالدو .. نعم نجم النصر غادر الملعب في الشوط الثاني، ولكن لا بأس، البرتغال فازت 2/1 بفضل الهدف القاتل من جونسالو راموش.

المباراة لم تكن عادية للكثير من الأسباب، مثل السيناريو الدراماتيكي وتقلب الأحداث، وأيضًا بسبب المواجهة التاريخية بين رونالدو وزميله السابق لوكا مودريتش، الثنائي الذي حصد الألقاب والإنجازات مع ريال مدريد.

  • cristiano ronaldo(C)Getty Images

    رونالدو وكسر اللعنة

    إن كنت من عشاق كريستيانو أو ليونيل ميسي، فأنت بالتأكيد تهتم بالأرقام القياسية وكسرها، لأن هذا الثنائي تفنن في التلاعب بكتب التاريخ على مدار السنوات الماضية، واليوم لدينا بعض الأنباء السارة بالنسبة لنجم النصر.

    رونالدو سجل الهدف الثالث له بالنسخة الحالية من كأس العالم بعد ثنائية أوزبكستان، وهو الأول له في تاريخ مشاركاته في المراحل الإقصائية من المونديال.

    وبذلك .. نجح كريستيانو أخيرًا في فك لعنة الإقصائيات، لأن جميع أهدافه السابقة في البطولة "10" كانوا في مرحلة المجموعات، ليحمل الهدف الحادي عشر قيمة خاصة للبرتغال.

    رقم آخر حطمه رونالدو اليوم، خلال المباراة التي أقيمت بمدينة تورنتو الكندية، بعدما أصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم ينجح في التسجيل بالمراحل الإقصائية.

    تخيل .. في يوم واحد، فك اللعنة بل أصبح أكبر من يسجل في تلك المرحلة وعمره 41 عامًا!


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  • Portugal v Croatia: Round of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    هل أنقذته "البسملة"؟

    كعادة عشاق مواقع التواصل الاجتماعي، يحبون التركيز في أدق التفاصيل، سواء لغة الجسد أو حركات اليد أو حتى الشفتين، وهنا لفت رونالدو الأنظار خاصة الجماهير العربية والمسلمة.

    البرتغال كانت تعاني بوضوح قبل احتساب ركلة جزاء لها في الشوط الثاني، حيث تأخرت بهدف دون رد سجله إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، ليجد رونالدو نفسه أمام علامة الجزاء لإنقاذ بلاده، وبالفعل نفذ الركلة ببراعة شديدة لتسكن الشباك.

    الكاميرات التقطت رونالدو وكأنه يقول جملة "البسملة" وهي "بسم الله"، مستعينًا بهذا اللفظ الإسلامي من أجل تمني التوفيق في هذه اللحظة الصعبة للغاية، التي احتاج فيها للتسجيل لفك عقدته وإعادة البرتغال للصورة.

    وبالفعل سجل رونالدو من ركلة الجزاء، لتنتشر اللقطة عبر مواقع التواصل، اعتقادًا بأن اللاعب قال جملة البسملة المعروفة، وهذا ما يظهر بوضوح على شفتيه.

    البعض مزح كذلك من إلغاء 3 أهداف بداعي التسلل خلال هذه المباراة، حيث قالوا إن رونالدو كان متواجدًا في غرفة تقنية الفيديو لإلغاء هدفي كرواتيا، بينما ذهب ميسي لنفس المكان من أجل إلغاء الهدف الرائع الذي سجله رونالدو ولكن الحكم لم يحتسبه بسبب التسلل.




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    بعيدًا عن كل ذلك .. ماذا قدم رونالدو خلال المباراة؟

    رغم قرار روبرتو مارتينيز الشجاع بتبديله عندما انخفض مردوده البدني في الدقيقة 81، إلا أن البرتغالي لم يكن سيئًا على الإطلاق، بل كان خطيرًا وسجل هدفًا مميزًا ألغاه الحكم بشكل صحيح، وهدد مرمى كرواتيا في أكثر من لقطة.

    المشكلة الحقيقية التي واجهها رونالدو اليوم كانت نقص الدعم من خلفه، زميله في النصر جواو فيليكس لم يلعب، برونو فيرنانديش قدم واحدة من أسوأ مبارياته، ونفس الأمر بالنسبة للجناحين بيدرو نيتو ورافائيل لياو، وإن كان الأخير قد صنع هدف جونسالو راموش القاتل.

    تحركات نجم النصر لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، رغم مساهمته في خلق مساحات بالدفاع الكرواتي، وكان التتويج الأنسب له هو حصوله على جائزة رجل المباراة، رغم تقمص راموش دور البطولة في النهاية.

    وأما عن مباراة إسبانيا القادمة في دور الـ16، إليكم هذه الأنباء .. الهاتريك الممونديالي الوحيد الذي سجله رونالدو كان أمام إسبانيا في كأس العالم روسيا 2018.

    المباراة وقتها التي أقيمت في دور المجموعات انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، وقدم رونالدو عزفًا منفردًا، بتسجيل ثلاثية بلاده في شباك الإسبان.

    نعم رونالدو 2018 ليس هو كريستيانو 2026، ولكن المهم هو أنه يعرف جيدًا كيفية الوصول إلى شباك إسبانيا، ويجب الاعتماد عليه ودعمه ممن حوله في المباراة القادمة، لأنه الأمل الأكبر لبلاده الآن خاصة بعد المستوى المتواضع اليوم ضد كرواتيا، حيث فاز الفريق بأعجوبة بسبب التوفيق وتألق راموش والحارس ديوجو كوستا.

    ربما خرج اللاعب غاضبًا من تغييره اليوم لأنه أراد مساعدة بلاده حتى النهاية، ولكن عليه تدارك الأمر فورًا بالتشاور مع روبرتو مارتينيز، حتى لا ينزلق الفريق في فخ الفتنة قبل المواجهة الحاسمة ضد أحد كبار المرشحين للفوز بالبطولة.


  • LUKA MODRIC CRISTIANO RONALDO Getty Images

    مودريتش لا يستحق هذه النهاية

    بعد انطلاق صافرة نهاية المباراة، كان من الطبيعي توجه الأنظار نحو لوكا مودريتش، حتى يتمكن عشاق اللعبة من الاستمتاع برؤيته في كأس العالم للمرة الأخيرة.

    كالعادة، مودريتش كان القلب النابض لكرواتيا خلال هذه المباراة، يفعل ما بوسعه و"أكثر" لمساعدة فريق المدرب زلاتكو داليتش وقيادة المجموعة المتواجدة حوله.

    تمريرات مودريتش كانت دقيقة ومؤثرة كالعادة، وحاول كسر الخطوط واستغلال المساحات في دفاع البرتغال بفضل كراته الطويلة، وساهم في تهديد زملائه لمرمى الحارس ديوجو كوستا أكثر من مرة.

    ولكن للأسف، كرة القدم لم تنصف صاحب الـ40 سنة، ورفضت أن تمنحه 90 دقيقة أخرى للظهور في المونديال، ليكتفي بهذا القدر من المجد في مسيرته الدولية، بعد قيادته بلاده لنهائي 2018 الذي خسره الفريق من فرنسا، وحصل وقتها على الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم.

    وسط المشاعر المتضاربة والفرحة بالتسجيل مرتين قبل تحطم الآمال في لحظة، ظهرت دموع مودريتش التي شاهدنا بعدها ابتسامته المضطربة في نهاية المباراة وكأنه يقول لنفسه بعد إلغاء هدف كرواتيا الثاني في لحظات متأخرة : هل أستحق هذه النهاية؟ بالتأكيد لا يا لوكا، ولكنها كرة القدم!