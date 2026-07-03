مودريتش لم يستحق هذه النهاية .. "البسملة" أنهت عقدة رونالدو وميسي اختبأ له في غرفة الفيديو لحرمانه من كتابة التاريخ!

انتهت قمة البرتغال وكرواتيا في دور الـ32 من كأس العالم، لتظهر لنا الكثير من الوجوه لكرة القدم .. فرحة وانتصار ونشوة وترقب وحزن ونهاية مليئة بالدموع.

كرواتيا سجلت أولًا عن طريق إيفان بيريشيتش في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، قبل أن يحرز كريستيانو رونالدو هدف التعادل للبرتغال بالدقيقة 68 من ركلة جزاء.

بعدها خرج رونالدو .. نعم نجم النصر غادر الملعب في الشوط الثاني، ولكن لا بأس، البرتغال فازت 2/1 بفضل الهدف القاتل من جونسالو راموش.

المباراة لم تكن عادية للكثير من الأسباب، مثل السيناريو الدراماتيكي وتقلب الأحداث، وأيضًا بسبب المواجهة التاريخية بين رونالدو وزميله السابق لوكا مودريتش، الثنائي الذي حصد الألقاب والإنجازات مع ريال مدريد.