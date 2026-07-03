مودريتش لم يستحق هذه النهاية .. "البسملة" أنهت عقدة رونالدو وميسي اختبأ له في غرفة الفيديو لحرمانه من كتابة التاريخ!

رغم قرار روبرتو مارتينيز الشجاع بتبديله عندما انخفض مردوده البدني في الدقيقة 81، إلا أن البرتغالي لم يكن سيئًا على الإطلاق، بل كان خطيرًا وسجل هدفًا مميزًا ألغاه الحكم بشكل صحيح، وهدد مرمى كرواتيا في أكثر من لقطة.
المشكلة الحقيقية التي واجهها رونالدو اليوم كانت نقص الدعم من خلفه، زميله في النصر جواو فيليكس لم يلعب، برونو فيرنانديش قدم واحدة من أسوأ مبارياته، ونفس الأمر بالنسبة للجناحين بيدرو نيتو ورافائيل لياو، وإن كان الأخير قد صنع هدف جونسالو راموش القاتل.
تحركات نجم النصر لم يتم استغلالها بالشكل المطلوب، رغم مساهمته في خلق مساحات بالدفاع الكرواتي، وكان التتويج الأنسب له هو حصوله على جائزة رجل المباراة، رغم تقمص راموش دور البطولة في النهاية.
وأما عن مباراة إسبانيا القادمة في دور الـ16، إليكم هذه الأنباء .. الهاتريك الممونديالي الوحيد الذي سجله رونالدو كان أمام إسبانيا في كأس العالم روسيا 2018.
المباراة وقتها التي أقيمت في دور المجموعات انتهت بالتعادل الإيجابي 3/3، وقدم رونالدو عزفًا منفردًا، بتسجيل ثلاثية بلاده في شباك الإسبان.
نعم رونالدو 2018 ليس هو كريستيانو 2026، ولكن المهم هو أنه يعرف جيدًا كيفية الوصول إلى شباك إسبانيا، ويجب الاعتماد عليه ودعمه ممن حوله في المباراة القادمة، لأنه الأمل الأكبر لبلاده الآن خاصة بعد المستوى المتواضع اليوم ضد كرواتيا، حيث فاز الفريق بأعجوبة بسبب التوفيق وتألق راموش والحارس ديوجو كوستا.
ربما خرج اللاعب غاضبًا من تغييره اليوم لأنه أراد مساعدة بلاده حتى النهاية، ولكن عليه تدارك الأمر فورًا بالتشاور مع روبرتو مارتينيز، حتى لا ينزلق الفريق في فخ الفتنة قبل المواجهة الحاسمة ضد أحد كبار المرشحين للفوز بالبطولة.