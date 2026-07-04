كولومبيا وغانا | "الجُبن" يطرد كيروش من كأس العالم ولويس دياز ينافس ميسي ومبابي "مع إيقاف التنفيذ"

كعادة المدرب كارلوس كيروش، الذي يعتمد على النهج الدفاعي بأي منتخب يذهب له، وهذا ما شاهدناه مع إيران ومصر وغيرهما، فهو لا يذهب بعيدًا ولا يحقق إنجازات كبيرة مع الفريق التي يدربها.

ممثل إفريقيا لم يدخل هذه المباراة بالطموح الكافي، ولم يلعب بالشجاعة اللازمة، كولومبيا أرادت لعب كرة قدم مفتوحة ومرنة، في الوقت الذي لعبت فيه غانا بطريقة أكثر جبنًا هدفها إبطاء الإيقاع وتعطيل هجمات الخصم انتظارًا للأخطاء.

مشكلة أسلوب كيروش أنه قد ينجح في حالة فشل الفريق الخصم في التسجيل مبكرًا، وهذا ما جاء بنتيجة أمام المنتخب الإنجليزي على سبيل المثال في دور المجموعات، ولكن كولومبيا دمرت هذه الخطة بهدف أرياس في الدقيقة الرابعة عشر.

ومع المستويات التي يقدمها حسام حسن مع منتخب مصر على الجانب الآخر، وهو الفريق الذي لطالما حاول كيروش إقناعنا بأنه لا يمتلك العناصر اللازمة للنجاح في مثل هذه البطولات، نجد مرة أخرى أن البرتغالي وضع نفسه في منطقة واحدة لا يريد الخروج منها وهي :المدرب المتذمر الذي يحاول إقناع من حوله بأنه لم يكن في الإمكان أفضل مما كان، للتنصل من أي مسؤولية أو اتهامات بالتقصير.





كيروش جاء إلى غانا في أبريل ومعسكره بدأ قبل كأس العالم، لذلك قد يُلتمس له العذر، ولكن أسلوبه يظل كما هو مع أي منتخب يُدربه، في دليل واضح على أنه لا يمتلك أي طموح سوى التمثيل المشرف والمنافسة على استحياء.

الأحلام بحاجة إلى مجازفة، وهذا ما تتمتع به مصر الآن من دون كيروش مع حسام حسن، الذي أثبت أن الفراعنة يمتلكون الإمكانيات للوصول بعيدًا لمواجهة الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم بعد الفوز على أستراليا، بينما يغادر البرتغالي البطولة دون بصمة كبيرة لأنه يخشى المجازفة من أجل تحقيق الأحلام والإنجازات الاستثنائية.