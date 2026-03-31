علي سمير

إسبوسيتو مات واقفًا وإيطاليا خارج كأس العالم .. باستوني ذبح بلاده لينهي "صفقة برشلونة" وابحثوا عن المذنب الحقيقي وراء نكسة البوسنة!

إيطاليا تفشل في الوصول للمونديال للمرة الثالثة على التوالي

هناك بعض الفرق والمنتخبات التي تتفنن في تعذيب جماهيرها، لا مجال للراحة وإنهاء الأمور مبكرًا، الشقاء هو العنوان الرئيسي لكل المعارك الهامة، وهنا نتحدث عن المنتخب الإيطالي.

نعم العقدت تأكدت وترسخت .. إيطاليا رسميًا خارج كأس العالم 2026، بعد الخسارة من البوسنة والهرسك بركلات الترجيح، عقب التعادل 1//1 في الوقتين الأصلي والإضافي، بهدف من مويس كين وهاريس تاباكوفيتش.

تخيل أن إيطاليا احتاجت إلى لعب مباراتين في الملحق أمام أيرلندا الشمالية والبوسنة، للصعود إلى المونديال الذي يضم 48 منتخبًا، بل مر الفريق بـ45 دقيقة من الجحيم في الشوط الثاني، ثم نصف ساعة، وفشل في النهاية في التأهل للبطولة للمرة الثالثة على التوالي، بعد نسختي روسيا 2018 وقطر 2022.

ما فعله جورجينيو بإهدار ركلتي جزاء أمام سويسرا ذهابًا وإيابًا في 2021 قبل مونديال قطر، تكرر من جديد، وكأن الحزن كُتب على الجماهير الإيطالية مع اختلاف الشخصيات!

فريق جينارو جاتوزو لم يفعلها أمام رجال "إيتش" حيث تنتهي أسماء أغلب اللاعبين من البوسنة بتلك الحروف، في ليلة ما كان يجب أن يتواجد فيها الأزوري من الأساس، لأن الملحق لا يليق بإيطاليا، والخروج بهذه الطريقة هو خير دليل على ما وصلت له الأمور.


  • Bosnia & Herzegovina v Italy - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    حتى الجرينتا ذهبت

    كل الأمور كانت تسير على ما يُرام بالنسبة لإيطاليا في الشوط الأول، الأداء لم يكن مبهرًا لأن فريق المدرب جينارو جاتوزو ليس جيدًا ولا يمتلك العناصر اللازمة من أجل حسم اللقاء بالأريحية المتوقعة من فريق بحجم الأزوري.

    البوسنة منحت إيطاليا كل ما تحتاجه في الشوط الأول، هدية وخطأ دفاعي أعطى مويس كين فرصة تسجيل هدف التقدم، وسط أجواء صاخبة واحتفالات من جماهير الضيوف باقتراب الحلم وانتهاء العقدة.

    وهنا قرر أليساندرو باستوني الظهور، مدافع إنتر كان يعرف جيدًا أن كل ما عليه هو عدم التصرف بسذاجة أو غباء في مثل هذه المواقف، الأمور لا تحتمل، إيطاليا تعاني وهي تلعب بـ11 لاعبًا، ما بالك بالنقص العددي؟

    باستوني لم يستمع، ولم يفعل ما كان ليقوم به أليساندرو نيستا وباولو مالديني وجورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي وغيرهم، بل تدخل في عرقلة ساذجة جعلته يتلقى البطاقة الحمراء في الدقيقة 41 من زمن المباراة.

    هنا تحولت الأمور تمامًا، ودخل جاتوزو في الاختبار الحقيقي له ولـ"الجرينتا" الإيطالية التي عرفناها لسنوات، الفريق الذي يتوارث كل أجياله صفة الحماس والقتال حتى آخر لحظة، وجد نفسه أمام هذا المأزق، العبور وفك العقدة بنقص عددي أمام فريق متوسط مثل البوسنة.

    إيطاليا فقدت الكثير على مدار السنوات الماضية، كان لديها العديد من المهاجمين العظماء مثل كريستيان فييري وفرانشيسكو توتي وأليساندرو ديل بييرو وفيليبو إنزاجي وغيرهم، الآن لم يعد لديها سوى مويس كين وجانلوكا سكاماكا وماتيو ريتيجي.

    مدافعون عظماء من طراز نيستا ومالديني وكيليني، ونجوم في خط الوسط أندريا بيرلو وجاتوزو وماركو تارديلي وغيرهم، كل ذلك ذهب أدراج الرياح، واعتقدنا أن إيطاليا ستراهن على الجرينتا كورقة أخيرة في 45 دقيقة من الجحيم، باعتبارها صفة متوارثة نراها في المدرجات والسلام الوطني وشوارع نابولي وميلانو وروما.

    وفي الدقيقة 79 من عمر اللقاء، عرفنا أن حتى الجرينتا ذهبت ولم تعد موجودة، هارس تاباكوفيتش سجل التعادل بصناعة زميله المخضرم إدين دجيكو، لتصبح النتيجة 1/1 بعد الهدف الإيطالي الذي سجله مويس كين من لقطة حظ.

    قبل أن تلعنوا باستوني .. انظروا إلى هؤلاء

    بكل تأكيد، باستوني هو المتهم الأول لأن الأمور كانت ستصبح أسهل بكثير لو كان الفريق لعب الشوط الثاني كاملًا، دون الحاجة إلى خوضه بنقص عددي أمام فريق عنيد بملعب صعب.

    اللاعب ربما يجد صعوبة شديدة في السير بشوارع إيطاليا وبالتحديد مدينة ميلانو التي يتواجد بها فريقه على الأقل لبضعة أشهر، وسيكون أمامه فترة طويلة للغاية من أجل التعافي بعد هذه الليلة الصادمة والكارثة التي تسبب فيها.

    منذ بداية الشوط الثاني والأمور كانت واضحة تمامًا، البوسنة ستفعل ما قامت به السويد في ملحق 2017، ومقدونيا الشمالية في 2022، ويمكننا لوم باستوني حتى الصباح، ولكن ماذا عن مويس كين؟

    مهاجم فيورينتينا أتيحت له فرصة سانحة في الدقيقة 60 من عمر اللقاء، انفراد صريح يمكنه التسجيل منه بكل سهولة، ومع ذلك قرر لعب الكرة فوق العارضة بصورة غريبة للغاية، تعكس مدى الرداءة التي وصلت لها الكرة الإيطالية.

    لقطة أخرى من فيديريكو ديماركو الذي أضاع فرصة سهلة بالدقيقة 77 من عمر اللقاء، ليؤكد لنا أنها ليست ليلة إيطاليا، كل شيء ممهد نحو نكسة أخرى تضرب البلاد التي كانت "جنة" لكرة القدم.

    وأخيرًا، جينارو جاتوزو.. مدرب لا يليق باسم إيطاليا، صاحب القدرات العادية، الذي لا لديه ما يميزه من حيث الأسلوب والنواحي الفنية، حتى فقد قدرته على تحفيز اللاعبين وحثهم في هذا النوع من المواقف.


    جاتوزو قرر تسديد بيو إسبوسيتو للركلة الأولى أمام البوسنة، رغم أن اللاعب لا يسدد مع إنتر، وليس مميزًا بالشكل الكافي، ولا يمتلك الخبرة اللازمة للتعامل مع تسديد مثل هذه الكرة الحاسمة "عمره 20 سنة".

    الأمر جعلنا نتذكر مع روبرتو باجيو في نهائي كأس العالم 1994 أمام البرازيل، والذي أضاع ركلة ترجيح تسببت في فوز السيليساو باللقب، وكأن إسبوسيتو "مات واقفًا" مثلما حدث مع أسطورة إيطاليا بهذا المشهد، ولكن مهاجم إنتر لا يتحمل المسؤولية لوحده، بريان كريستانتي أضاع ركلة أخرى ساهمت في تلك النكسة.

  • Italy v Northern Ireland - FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-offsGetty Images Sport

    الخروج كارثة ولكن

    الأمر ليس صدفة، إيطاليا خرجت من كأس العالم ولم تتأهل للمرة الثالثة على التوالي، في نفس الليلة التي تأهل فيها إيطاليًا إلى المونديال ولكن مع تركيا، إنه فينتشنزو مونتيلا.

    المنتخب التركي تطور كثيرًا تحت قيادته، يلعب كرة قدم رائعة وأسلوبه مميز وقام بتطوير العديد من العناصر، أمور لم يفعلها جاتوزو الذي ربما نسمع قرار إقالته في الساعات الأولى من الصباح، مما يعني أن الإمكانيات موجودة داخل إيطاليا ولكنها لا توظف بالطريقة الصحيحة، هناك أزمة واضحة في الاختيارات و"سوء التنظيم" هو المجرم الحقيقي وراء ما حدث ضد البوسنة.


    الصدمة حدثت وأصبحت أمر واقع، إيطاليا أكبر بكثير من اللجوء إلى ملحق للتأهل لكأس عالم به 48 منتخبًا، والوصول بهذه الطريقة لم يكن يذهب بالفريق إلى بعيد، ربما أقصى طموح الأزوري وقتها كان عبور مرحلة المجموعات التي كانت ستلعب فيها أمام كندا وقطر وسويسرا.

    الآن يجب التعامل مع هذه الصدمة كـ"صفعة" من أجل الاستفاقة والاستيقاظ، الكرة الإيطالية تعاني، الأندية لا تمتلك نفس الإمكانيات التي اعتادت على التمتع بها، وهناك فوارق بسنوات ضوئية من الناحية المالية مقارنة مع الدوري الإنجليزي أو كبار إسبانيا.

    هناك نقص في المواهب الفذة، ربما جانلويجي دوناروما كان اللاعب الوحيد الذي يمكنه الخروج الليلة وهو مرفوع الرأس لأنه فعل ما عليه، بالإضافة إلى بعض العناصر الأخرى القليلة، وهو مؤشر خطر يجب الالتفات إليه.

    الخروج يبدو مؤلمًا، الشوارع الإيطالية ستكتسي بالحزن والكآبة، ولكن الأهم هو كيفية التعامل مع هذا المشهد، عدم التأهل إلى كأس العالم 3 مرات متتالية أمر لا يُسكت عليه وعلى الجميع التحرك الآن!

  • FBL-WC-2026-UEFA-BIH-ITA-QUALIFIERAFP

    نصيحة إلى برشلونة .. يمكنكم نسيان باستوني الآن

    من الناحية الفنية لا يمكن التشكيك في باستوني كلاعب شامل، مدافع يجيد قراءة اللعب جيدًا ويمكنه المشاركة في بناء الهجمة، قاطع جيد للكرات ومميز في العديد من الخواص التقليدية والصفات الأخرى المتعلقة بمتطلبات الكرة الحديثة.

    ولكن هذا الموسم أليساندرو ليس باستوني الذي نعرفه، منذ واقعة طرد بيير كالولو لاعب يوفنتوس بسببه في فبراير الماضي، ومبالغته في السقوط، أصبحنا نشاهد نسخة مختلفة رديئة من نجم إنتر.

    المدافع الإيطالي كان بمثابة الحلم لبرشلونة، يمتلك كافة الصفات التي يريدها هانز فليك، في ظل حاجة الفريق لمدافع يجيد اللعب بالقدم اليسرى وصاحب كفاءة وجودة منن الطراز العالمي، ولكن هل باستوني يناسب الفريق الكتالوني حاليًا؟

    اللاعب يعيش واحدة من أسوأ فتراته من الناحية النفسية، واقعة كالولو تسببت في إطلاق صافرات الاستهجان ضده في بعض الملاعب بإيطاليا، وعرضته لانتقادات عنيفة في وسائل الإعلام، كما ظهرت مطالب باستبعاده من قائمة المنتخب في الملحق.


    وما أسوأ من ذلك طرده أمام البوسنة، حيث تسبب بخطأ ساذج للغاية في تعقد الأمور على فريقه، وإجبار الأزوري للدخول في ملحمة غاية بالصعوبة من أجل انتزاع بطاقة التأهل، ومن المؤكد أن ذلك سينعكس عليه في المستقبل.

    برشلونة كان بحاجة إلى باستوني الذي عرفناه في الماضي، لكن أليساندرو "الآن" يشبه كثيرًا النسخة التي يمتلكها النادي الكتالوني في رونالد أراوخو، لاعب صاحب صفات فنية عالية، ولكن بسبب بعض الأخطاء والمشاهد الساذجة انهار تمامًا وفقد الكثير من بريقه.

    سيناريو باستوني الليلة، يذكرنا جيدًا بما حدث مع أراوخو ضد تشيلسي في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، عندما تعرض للطرد بطريقة ساذجة وخسر برشلونة 3/0، ليتعرض اللاعب لحملة هجوم عنيفة وأزمة نفسية طاحنة.

    إذن، برشلونة لا يحتاج إلى نسخة أخرى من أراوخو، والوضع المالي لا يحتمل بدفع 60 مليون يورو أو أكثر في لاعب وهو يمر بواحدة من أسوأ حالاته الذهنية على الإطلاق.