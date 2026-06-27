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علي سمير

"أطيحوا بالمسحل بعد وعوده الكاذبة ومن لعب في عدادات دونيس؟" .. ردود أفعال غاضبة للإعلاميين السعوديين بعد وداع كأس العالم

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السعودية
كأس العالم
جيورجوس دونيس
كاب فيردي ضد السعودية
كاب فيردي

خروج مبكر للأخضر من المونديال

لحظات كئيبة تعيشها كرة القدم السعودية الآن، بعد خروج الأخضر من بطولة كأس العالم 2026، عقب التعادل السلبي من دون أهداف مع منتخب كاب فيردي.

السعودية دخلت المباراة بقيادة المدرب جورجيوس دونيس، طمحًا في انتزاع بطاقة التأهل، بعد التعادل مع أوروجواي والخسارة 4/0 أمام إسبانيا، حيث كان الانتصار بأي نتيجة كافيًا للصعود إلى دور الـ32.

ولكن في النهاية احتل الأخضر المركز الرابع بالمجموعة الثامنة بنقطتين، بالتساوي مع أوروجواي صاحبة المركز الثالث، بينما تأتي إسبانيا على الصدارة بـ7 نقاط، وخلفها كاب فيردي بـ3 نقاط فقط.

ردود الأفعال كانت غاضبة بعد هذا الخروج المُحبط، بين مطالب باستقالة الاتحاد والتشكيك في المدرب اليوناني جورجيوس دونيس، وإليكم أبرز ما قيل من الإعلاميين السعوديين تعليقًا على الوداع المبكر للمونديال ..

  • الشكوى إلى الله .. سنشجع مصر الآن

    الإعلامي السعودي محمد أبوهداية خرج بأكثر من تغريدة، جاء أبرزها كالتالي :





    • إعلان

  • المشكلة في المنظومة


  • هذا مطلب الشارع السعودي



  • السعودية تستحق أفضل من ذلك



  • سنوات من الوعود


  • من لعب في عدادات دونيس؟





  • سلسلة من الإخفاقات


  • من فشل إلى فشل؟


  • المشكلة الحقيقية


  • بعيدًا عن العاطفة


  • رسالة إلى الدوسري


  • كأس آسيا هي الهدف


  • قصة مُحزنة


  • الدوري هو السبب


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