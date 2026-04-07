ترجمه
خرج كونور كودي، اللاعب المعار من نادي ريكسهام، من المستشفى بعد أن «فقد وعيه» إثر إصابته بكرة خلال مباراة تشارلتون
الخروج من المستشفى بعد نوبة ذعر
أصيب المدافع المخضرم بفقدان الوعي في الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك أثناء قيامه بتصدي شجاع لتشتيت تسديدة توم إنس، في المباراة التي كانت بمثابة مشاركته رقم 500 مع الفريق الأول للنادي. هرع الطاقم الطبي إلى الملعب، وتوقفت المباراة لمدة تقارب العشر دقائق، قبل أن تبتعد كاميرات التلفزيون عن المشهد مع تزايد وضوح خطورة الموقف.
وأكد نادي تشارلتون الآن في بيان رسمي أن كودي قد تلقى الضوء الأخضر للعودة إلى المنزل، وجاء في البيان: "خرج كونور كودي من المستشفى بعد إصابة في الرأس تعرض لها خلال مباراة الاثنين التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد واتفورد في فيكاراج رود. فقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً وعيه بعد أن أصابته كرة في الوقت المحتسب بدل الضائع. تم نقله على نقالة إلى مستشفى محلي، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات.
"وقد تم التأكد من سلامة كودي وخرج من المستشفى هذا المساء. ويود النادي أن يشكر الطاقم الطبي لواتفورد على دعمهم ومساعدتهم. وسيواصل الطاقم الطبي لشارلتون مراقبة حالته وفقًا للبروتوكولات المناسبة."
المدير يشيد بشجاعة تاريخية
وقد طغت هذه الحادثة على النتيجة التي أدت إلى تلاشي آمال واتفورد في بلوغ مباريات التصفيات، وابتعاد تشارلتون بفارق ثماني نقاط عن منطقة الهبوط في دوري الدرجة الثانية. وسارع ناثان جونز إلى الإشادة بتضحية كودي، مشيرًا إلى أن الإصابة وقعت بينما كان اللاعب يجسد العزيمة الدفاعية المطلوبة في هذه المرحلة من الموسم.
وفي معرض حديثه عن الإصابة، قال مدرب تشارلتون: "تم استبداله ونقله إلى المستشفى. لقد بذل قصارى جهده في مباراته رقم 500 وتعرض لإصابة أدت إلى فقدانه الوعي، وهذا يجسد أداءه. سنوافي الجميع بالمستجدات فور معرفة المزيد".
تحديث صادق لمؤيدينا
بعد خروجه من المستشفى في وقت متأخر من ذلك المساء، توجه قائد «وولفز» السابق إلى «إنستغرام» ليطمئن المشجعين بشأن حالته من خلال رسالة شخصية. وإلى جانب صورة له مع ابنه، كتب اللاعب المعار إلى «ريكسهام»: «في طريقي إلى المنزل برفقة ابني... شكراً لكم جميعاً على رسائلكم، فهي تعني لي الكثير. نقطة أخرى في رصيد الفريق».
فيما يلي البروتوكولات الإلزامية المتعلقة بالارتجاج
سيقوم الجهاز الطبي في نادي تشارلتون الآن بمتابعة حالة المدافع عن كثب، حيث يخضع الآن لبروتوكولات العودة إلى الملاعب بعد الإصابة بارتجاج في المخ، مما سيؤدي على الأرجح إلى استبعاده من المشاركة في المباريات المقبلة. ويخوض فريق «الأديكس» سلسلة مباريات حاسمة في المرحلة الأخيرة من الموسم ضد بريستون، وشيفيلد وينزداي، وإيبسويتش تاون، وهال سيتي، وسوانسي سيتي، من أجل ضمان بقائه في دوري الدرجة الثانية رياضيًا. ومع بقاء خمس مباريات على نهاية الموسم، يأمل النادي في أن يتمكن قائده الأكثر خبرة من العودة سريعًا بمجرد اجتيازه الفحوصات العصبية اللازمة.