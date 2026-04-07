خرج كونور كودي، اللاعب المعار من نادي ريكسهام، من المستشفى بعد أن «فقد وعيه» إثر إصابته بكرة خلال مباراة تشارلتون

أصيب المدافع المخضرم بفقدان الوعي في الوقت المحتسب بدل الضائع، وذلك أثناء قيامه بتصدي شجاع لتشتيت تسديدة توم إنس، في المباراة التي كانت بمثابة مشاركته رقم 500 مع الفريق الأول للنادي. هرع الطاقم الطبي إلى الملعب، وتوقفت المباراة لمدة تقارب العشر دقائق، قبل أن تبتعد كاميرات التلفزيون عن المشهد مع تزايد وضوح خطورة الموقف.

وأكد نادي تشارلتون الآن في بيان رسمي أن كودي قد تلقى الضوء الأخضر للعودة إلى المنزل، وجاء في البيان: "خرج كونور كودي من المستشفى بعد إصابة في الرأس تعرض لها خلال مباراة الاثنين التي انتهت بالتعادل 1-1 ضد واتفورد في فيكاراج رود. فقد اللاعب البالغ من العمر 33 عاماً وعيه بعد أن أصابته كرة في الوقت المحتسب بدل الضائع. تم نقله على نقالة إلى مستشفى محلي، حيث خضع لسلسلة من الفحوصات.

"وقد تم التأكد من سلامة كودي وخرج من المستشفى هذا المساء. ويود النادي أن يشكر الطاقم الطبي لواتفورد على دعمهم ومساعدتهم. وسيواصل الطاقم الطبي لشارلتون مراقبة حالته وفقًا للبروتوكولات المناسبة."