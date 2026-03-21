خبر مفاجئ في نادي أينتراخت فرانكفورت! يبدو أن مدرب النادي ألبرت رييرا قد استبعد ماريو غوتزه من التشكيلة

وبناءً على ذلك، فإن استبعاده يعود لأسباب رياضية بحتة، ولذلك يُقال إن غوتزه قد فوجئ بشدة بقرار المدرب رييرا. وكان اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا قد جلس على مقاعد البدلاء طوال 90 دقيقة في المباراتين الأخيرتين ضد نادي سانت باولي (0-0) ونادي هايدهايم (1-0)، والآن يواجه خطر الاستبعاد التام.

وكان رييرا قد أعلن يوم الجمعة خلال المؤتمر الصحفي، في ضوء عودة يونس إبنوتاليب وكان أوزون، أنه سيضطر إلى اتخاذ بعض القرارات الصعبة بشأن تشكيل الفريق في يوم المباراة: "سأشرك اللاعبين الأكثر ملاءمة للخصم. بل إنني سأضطر إلى استبعاد بعض اللاعبين."