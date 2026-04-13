قد يتمتع نادي بايرن ميونيخ وغيره من الأندية المهتمة بميزة كبيرة في سباق التعاقد مع أنتوني جوردون لاعب نيوكاسل يونايتد. فوفقًا لما أفاد به فابريزيو رومانو، من المرجح جدًّا أن يبيع «المغار» لاعبًا بارزًا واحدًا على الأقل، بل وربما لاعبين اثنين، خلال فترة الانتقالات الصيفية.
ترجمه
خبر مفاجئ حول نجم إنجلترا: هل يمتلك بايرن ميونيخ أوراقاً رابحة أكثر مما كان متوقعاً؟
"الأمر يتعلق باللعب المالي النظيف والتكاليف الباهظة للفريق. لذا عليهم أن يأخذوا ذلك في الاعتبار"، كما أفاد الخبير المتخصص في أخبار الانتقالات على قناته على يوتيوب. وإلى جانب جوردون، أثار لاعبا الوسط ساندرو تونالي وبرونو غيمارايس اهتمامًا كبيرًا من أندية أخرى، لكن يبدو أن هناك عوامل عديدة تشير إلى احتمال رحيل جوردون في نهاية المطاف.
وبناءً على ذلك، من الطبيعي ألا يبيع "المغاريب" كل هؤلاء اللاعبين، "لكن في حالة أنتوني جوردون، هناك احتمال لرحيله إذا ورد عرض كبير. هناك أندية أولية معنية، وتجري محادثات أولية - بما في ذلك من الدوري الإنجليزي الممتاز"، كما يضيف رومانو.
- Getty Images Sport
يُقال إن نادي بايرن ميونيخ يجري بالفعل محادثات "محددة للغاية" مع أنتوني جوردون
وكانت قناة «سكاي» أكثر وضوحًا من قبل - على الأقل فيما يتعلق باهتمام نادي بايرن ميونيخ بغوردون. ووفقًا لذلك، أصبحت المحادثات مع لاعب المنتخب الإنجليزي «محددة للغاية»، في حين لم تجرِ بعد أي مفاوضات مع نادي نيوكاسل. ومع ذلك، يُعتبر اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا «المرشح المفضل بلا منازع» لملء الفراغ في الجناح الأيسر خلف لويس دياز الذي لا غنى عنه حاليًا.
وذكرت قناة "سكاي" أن السعر المحتمل لغوردون يبلغ 60 مليون يورو، لكن هذا المبلغ لن يثير سوى ابتسامة خافتة لدى نادي "المغاريب"، على الرغم من الضغوط السائدة بسبب قواعد اللعب المالي النظيف. فغوردون، حسب ما يُقال، مطلوب أيضًا من قبل الأندية الإنجليزية الكبرى ذات القوة المالية. وفي نهاية فبراير، ذكرت صحيفة "ذا صن" أن نادي أرسنال، إلى جانب نادي ليفربول، يبحثان عن المهاجم. وبحسب التقرير، فإن "المدفعجية" مستعدون لدفع ما يصل إلى 92 مليون يورو مقابل جوردون.
من غير المرجح أن يدفع بايرن ميونيخ مثل هذا المبلغ مقابل لاعب منافس لنجم من الطراز الأول مثل لويس دياز، ومن المرجح أن ينسحب بسرعة من مفاوضات الانتقالات - إذا كانت هذه المبالغ صحيحة. ذلك لأن مثل هذه الانتقالات الباهظة الثمن لا تتناسب بأي حال من الأحوال مع استراتيجية تشكيل الفريق التي يتم التفكير فيها حالياً للمستقبل على المدى المتوسط.
- Getty
يرغب نادي بايرن ميونيخ في منح لاعبيه الشباب فرصًا للعب في الأدوار الاحتياطية
فمن المفترض أن يحذو حذو النماذج البارزة مثل يوسيب ستانيسيتش ولينارت كارل وألكسندر بافلوفيتش المزيد من اللاعبين الشباب، الذين سينتقلون من فرق الشباب إلى صفوف المحترفين عاجلاً أم آجلاً، سواء بشكل مباشر أو عبر صفقات الإعارة، ليشغلوا في البداية أدواراً احتياطية، ثم يصبحوا في المستقبل لاعبين أساسيين جدد وبتكلفة معقولة.
مع نويل أسيكو، قد يتمكن لاعب آخر من فريق الشباب من ترسيخ مكانته في الصيف. يلعب لاعب المنتخب الألماني للناشئين موسمًا قويًا للغاية مع هانوفر 96 في الدوري الألماني الثاني، وقد يحل محل ليون جوريتزكا في التشكيلة بعد عودته إلى بطل ألمانيا التاريخي عبر خيار إعادة الشراء.
يُقال إن هناك خطة مماثلة منخفضة التكلفة تتعلق بأريجون إبراهيموفيتش، الذي يمكنه أيضًا أن يلعب دور البديل لدياز، ولكنه لا يكلف أي رسوم انتقال مقارنةً بغوردون. يلعب إبراهيموفيتش، مثل أسيكو، موسمًا جيدًا على سبيل الإعارة مع فريق هايدنهايم المقرر هبوطه من الدوري الألماني، وهو لاعب أساسي هناك، ويحصل على وقت لعب كبير، ولا يزال متعاقدًا مع بايرن ميونيخ حتى عام 2027. لكن من الناحية النوعية، فإن الفارق مع نجم متمرس في الدوري الإنجليزي الممتاز مثل جوردون كبير بالطبع.
يبلغ رصيد جوردون حالياً 17 هدفاً وخمس تمريرات حاسمة في 46 مباراة رسمية مع فريق الماغبايز. ويقال إنه ليس معارضاً للانتقال إلى ميونيخ، لكن السؤال هو ما إذا كان سيتقبل دور اللاعب البديل. على أي حال، من الناحية النظرية، يمكنه أيضاً أن يحل محل قائد منتخب بلاده هاري كين في مركز الهجوم في حالة إصابته.
يعد ملف جوردون الشخصي، باعتباره لاعبًا سريعًا ومهاريًا في المراوغة وخطيرًا في التسجيل، ويلعب بالقدم اليمنى على الجانب الأيسر، مثيرًا للاهتمام بشكل أساسي بالنسبة لبايرن. يمكن للاعب الإنجليزي أن يلعب عمليًا في جميع المراكز الهجومية، ويشارك مع نيوكاسل هذا الموسم بشكل أساسي كجناح أيسر أو مهاجم وسط. وستنشأ هناك مرة أخرى فجوة خلف كين في الصيف بسبب رحيل اللاعب المعار نيكولاس جاكسون.