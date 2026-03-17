لم تعد السنغال حاملة لقب بطولة كأسالأمم الأفريقية. فقد أثار فوزها بكأس الأمم الأفريقية في مطلع عام 2026 سلسلة لا تنتهي من الجدل، والآن، وبقرار سيُذكر في التاريخ، قررت الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) سحب اللقب الذي فازت به ماني وزملاؤه على أرض الملعب، ومنحه للمغرب، الذي خسر في الوقت الإضافي في تلك المباراة النهائية المثيرة للجدل.
خبر مدوٍ: سحب كأس أفريقيا من السنغال، والمغرب هو بطل عام 2026!
ماذا حدث في الدقائق الإضافية
كانت المباراة النهائية موضع جدل بسبب الطريقة التي تم بها تحقيق الفوز بنتيجة 1-0 لصالح السنغال في الوقت الإضافي.
ففي الدقائق الأخيرة من المباراة، كان هناك احتجاج صاخب من الفريق السنغالي الذي اشتكى أولاً من عدم احتساب ركلة جزاء، ثم انفجر غضباً بسبب تدخل تقنية الفيديو المساعد (VAR) التي احتسبت ركلة جزاء لصالح المغرب بسبب تلامس مشابه جداً.
وباستثناء مانيه، غادر لاعبو السنغال الملعب احتجاجاً لمدة تزيد عن 20 دقيقة، ثم قرروا، بعد إقناعهم من قبل قائدهم، العودة إلى الملعب لتنفيذ ركلة الجزاء المذكورة. وقف إبراهيم دياز على نقطة الجزاء وحاول تسديد الكرة بالكعب، لكن ميندي تصدى لها وأرسل المباراة إلى الوقت الإضافي.
وهناك سجل مانيه الهدف الذي منح الكأس لـ"أسود التيرانغا"، الذين فازوا بنتيجة 1-0 في المغرب.
قرار محكمة الاستئناف الإدارية
إلا أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF) عادت اليوم للنظر في المباراة واتخذت قراراً بشأن الطعن الذي قدمه الاتحاد المغربي عقب انتهاء المباراة. وأكدت اللجنة أن المباراة لم تنتهِ بنتيجة 1-0 لصالح السنغال بعد الوقت الإضافي، بل بنتيجة 3-0 لصالح المغرب، مع خسارة السنغال غيابياً.
وفيما يلي نص البيان: "خسر المنتخب السنغالي بنتيجة 3-0 غيابياً في نهائي كأس الأمم الأفريقية (CAF) المغرب 2025، وسُجلت النتيجة لصالح الاتحاد الملكي المغربي لكرة القدم".
الأسباب: "انتهاك المادتين 82 و84"
وفقاً لما أعلنته الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، فإن المنتخب السنغالي قد انتهك المادتين 82 و84 من لائحة كأس الأمم الأفريقية. وتنص المادة 82 على وجه التحديد على ما يلي: "إذا رفض فريق ما خوض المباراة أو غادر الملعب قبل انتهاء المباراة دون إذن من الحكم، فسيتم اعتبار المباراة خسارة فنية".