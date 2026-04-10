خبر صادم! بايرن ميونيخ سيخسر نجمه الهجومي في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد

لم يذكر نادي ميونيخ بالتفصيل المدة التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. سيغيب كارل "في الوقت الحالي"، وبالتالي سيغيب بالتأكيد عن المباراة القادمة خارج أرضه مساء السبت ضد نادي سانت باولي. وكتب على إنستغرام: "آمل أن أعود قريبًا. أتمنى للفريق كل النجاح".

وقال مستشاره مايكل بالاك لـ DAZN: "سيغيب لينارت لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا. إنها إصابة شد عضلي نموذجية. من الصعب دائمًا تحديد المدة بدقة، لأن الأمر يختلف من شخص لآخر. كما يعتمد ذلك على كيفية حدوث الإصابة ومسار التعافي. لا يمكن معرفة ذلك بدقة، لكن يمكن تقديره بشكل تقريبي".

وبالتالي، لن يكون كارل متاحًا أيضًا في مباراة الإياب المهمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "البلانكوس". يستقبل بايرن ميونيخ ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعبه أليانز أرينا.