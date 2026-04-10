كما أعلن بطل ألمانيا القياسي ظهر يوم الجمعة، تعرض لينارت كارل لتمزق في الألياف العضلية في الجزء الخلفي من الفخذ الأيمن. وقد توصلت الفحوصات التي أجراها القسم الطبي إلى هذه النتيجة.
خبر صادم! بايرن ميونيخ سيخسر نجمه الهجومي في مباراة الإياب من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد
لم يذكر نادي ميونيخ بالتفصيل المدة التي سيغيب فيها اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا. سيغيب كارل "في الوقت الحالي"، وبالتالي سيغيب بالتأكيد عن المباراة القادمة خارج أرضه مساء السبت ضد نادي سانت باولي. وكتب على إنستغرام: "آمل أن أعود قريبًا. أتمنى للفريق كل النجاح".
وقال مستشاره مايكل بالاك لـ DAZN: "سيغيب لينارت لمدة ثلاثة أسابيع تقريبًا. إنها إصابة شد عضلي نموذجية. من الصعب دائمًا تحديد المدة بدقة، لأن الأمر يختلف من شخص لآخر. كما يعتمد ذلك على كيفية حدوث الإصابة ومسار التعافي. لا يمكن معرفة ذلك بدقة، لكن يمكن تقديره بشكل تقريبي".
وبالتالي، لن يكون كارل متاحًا أيضًا في مباراة الإياب المهمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا ضد "البلانكوس". يستقبل بايرن ميونيخ ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعبه أليانز أرينا.
- AFP
كارل سيبقى على مقاعد البدلاء في مباراة الذهاب ضد ريال مدريد
وقد فاز الفريق في مباراة الذهاب التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي على ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد بنتيجة 2-1. وجلس كارل على مقاعد البدلاء طوال مدة المباراة البالغة 90 دقيقة، حيث قرر المدرب فينسنت كومباني إشراك جمال موسيالا بدلاً منه في مركزه في خط الوسط الهجومي.
في الدوري الألماني، خاض كارل 24 مباراة هذا الموسم، وسجل خمسة أهداف وصنع خمسة أخرى. وفي دوري أبطال أوروبا، سجل سبعة أهداف وصنع هدفين في سبع مباريات. وفي مارس، تم اختياره لأول مرة من قبل مدرب المنتخب الألماني يوليان ناجلسمان للانضمام إلى المنتخب الألماني الأول، وخاض أول مباراتين دوليتين له ضد سويسرا (4-3) وغانا (2-1).