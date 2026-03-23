خبر سار لمانشستر يونايتد، حيث يُقال إن بايرن ميونيخ «يفكر» في بيع ألفونسو ديفيز إلى «الشياطين الحمر» في ظل معاناته المستمرة من الإصابات

يحظى ديفيز بتقدير كبير من جانب بايرن ميونيخ منذ انضمامه إلى تشكيلة الفريق الأول في عام 2019 بصفته ظهيرًا أيسرًا هجوميًا يتمتع بسرعة فائقة. وقد ساعد الفريق البافاري في تحقيق ثلاثية قارية ضمت الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا خلال موسم 2019-2020، وكثيرًا ما ارتبط اسمه بانتقالات ضخمة بعيدًا عن ملعب أليانز أرينا.

ورغم أنه ظل مخلصاً لبايرن ميونيخ حتى الآن، إلا أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عانى من سنوات قليلة محبطة. وعاد اللاعب الدولي الكندي من إصابة في الرباط الصليبي في وقت سابق من هذا الموسم، لكنه غاب عن الملاعب منذ مباراة الإياب في دور الـ16 بين بايرن ميونيخ وأتالانتا، والتي فاز فيها بايرن ميونيخ بنتيجة إجمالية ساحقة بلغت 10-2.

يُعتقد أنه يحقق تقدمًا جيدًا في تعافيه من إصابته الأخيرة، وهي مشكلة في أوتار الركبة، وسيركز على تعافيه خلال فترة التوقف الدولية بعد أن لم يتم استدعاؤه من قبل كندا للمباريات الودية في مارس مع أيسلندا وتونس.