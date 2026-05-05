Getty Images
خبر سار لإسبانيا وبرشلونة.. لامين يامال يعود للتدريبات قبل الكلاسيكو!
يامال يستأنف التدريبات الميدانية في إطار تعافيه في برشلونة
عاد يامال إلى التدريبات على العشب في إطار استمرار تعافيه من الإصابة في برشلونة، وفقًا لما أوردته شبكة «كادينا سير». وبدأ اللاعب الشاب تمارين فردية على أرض الملعب في مجمع التدريب التابع للنادي، بعد أن كان يتدرب في صالة الألعاب الرياضية خلال المراحل الأولى من إعادة التأهيل. وكان المهاجم قد تعرض لتمزق جزئي في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى في 22 أبريل.
اختار برشلونة خطة علاج محافظة بدلاً من الجراحة. لن يلعب يامال مرة أخرى مع برشلونة في المباريات المحلية المتبقية بالرغم من قرب الكلاسيكو أمام ريال مدريد، ومع ذلك، فإن عودته إلى التدريبات الميدانية قد شكلت تشجيعاً لكل من اللاعب والمنتخب الإسباني مع استمرار الاستعدادات لكأس العالم المقبلة.
- Getty Images Sport
مدرب المنتخب الإسباني يحدد خططه
وقد أوضح دي لا فوينتي أن يامال لا يزال عنصراً مهماً في خطط المنتخب الإسباني، شريطة حصوله على تصريح طبي في الوقت المناسب قبل انطلاق البطولة.
وفيما يتعلق باللاعبين الذين تعرضوا لإصابات في المرحلة الأخيرة من الموسم، قال دي لا فوينتي: "إنهم لاعبون مهمون للغاية، لأننا نعرف التأثير الذي يمكن أن يحدثوه في تلك المباريات. فاللعب في دور المجموعات يختلف عن الوصول إلى دور الـ32، ودور الـ16، ودور ربع النهائي. سنقوم بتقييم كل حالة على حدة، لأن هدفنا هو الوصول إلى 19 يوليو، موعد المباراة النهائية".
الدروس المستفادة من تجربة أولمو
وأشار دي لا فوينتي إلى مثال داني أولمو في بطولة يورو 2024 لتوضيح سبب صبره مع اللاعبين المصابين قبل البطولات الكبرى.
"لقد وصل إلى معسكر تدريب يورو 2024 وهو مصاب تقريبًا، وهو أمر لا يمكن التنبؤ به"، اعترف المدرب. "كنا على وشك استبعاده، ثم أثبت داني أولمو أنه لاعب رئيسي في البطولة".
وتابع مدرب المنتخب الإسباني: "كان أفضل هداف، ومرر تلك التمريرة إلى ميكيل ميرينو، وأبعد كرة ألمانيا عن خط المرمى. وكان يعلم أنه كان من الممكن أن يعود إلى دياره بسهولة بسبب مشكلة في ربلة ساقه. قررنا المضي قدماً، ونجح الأمر".
- Getty Images
سباق الاستعداد لكأس العالم
سيواصل يامال خوض التدريبات الفردية وأعمال إعادة التأهيل خلال الأسابيع المقبلة، في ظل متابعة الطاقم الطبي لبرشلونة لتطور حالته عن كثب.
ورغم أنه سيغيب عن المرحلة الأخيرة من موسم النادي، فإن التركيز ينصب الآن على ضمان استعادته للياقة البدنية الكاملة في الوقت المناسب للانضمام إلى منتخب إسبانيا للمشاركة في البطولة التي ستقام في أمريكا الشمالية. وفي الوقت الحالي، تمثل عودته إلى الملاعب خطوة مشجعة في هذا المسار.