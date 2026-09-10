هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
مباشرالتذاكر
James Rodriguez Getty
Emanuele Tramacere

ترجمه

"خاميس يريد اللعب لعامين" .. نجم كولومبيا يقترب من فريق مفاجأة في إيطاليا

انتقالات
جيمس رودريجز
أفيلينو
الدوري الإيطالي الدرجة الثانية

الصفقة الكبرى بدون مقابل مالي ممكنة بالفعل

يحلم جمهور أفيلينو حقًا بصفقة خاميس رودريجيز، فالنجم الكولومبي، الذي كان أحد أبرز اللاعبين مع منتخب بلاده في كأس العالم 2026 الأخيرة المقامة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، بات حرًا من أي التزام تعاقدي، ويتفاوض مع النادي الأبيض والأخضر للتوقيع مجانًا.

ولن تكون هذه الصفقة، إن تمت، مجرد عملية تجارية، لأن لاعب ريال مدريد وبايرن ميونخ السابق يبحث عن نادٍ لاستعادة مستواه ومواصلة اللعب.


  • تأكيد الرئيس

    وقد أكّد إمكانية انتقال خاميس رودريجيز رئيس أفيلينو، أنجيلو أنطونيو داجوستينو. فقد شدّد رئيس النادي، في تصريحات أدلى بها لموقع Ottopagine على هامش أحد الأحداث، على المفاوضات الجارية قائلًا: "خاميس رودريجيز؟ نحن نفكّر في الأمر. يبدو أن اللاعب أبدى استعداده، لكن يجب أن نرى. هناك مفاوضات مفتوحة، الأمر قائم، والآن سنرى قليلًا. خاميس يريد الاستمرار في اللعب لعامين آخرين، على ما أفهم. لا يرغب بعد في الخروج من عالم كرة القدم. لقد تحدثنا مع أحد وكلائه لمحاولة إقناعه".

    • إعلان

  • التفاصيل

    إنها ساعات حاسمة، وقد وضع أفيلينو على الطاولة عرضًا مهمًا للاعب: عقد لمدة عام واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي في حال الصعود إلى الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

    وقد عُرض على اللاعب، الذي كان يتقاضى في مينيسوتا بموجب عقده الأخير أكثر من 5 ملايين يورو، راتب ضخم بالنسبة إلى نادٍ مثل النادي الإربيني يبلغ نحو مليوني يورو بما في ذلك المكافآت.

  • أول عرض تم إرساله

    وفي المساء، وردت تأكيدات إضافية: فبحسب ما نقلته Sky Sport، فقد أرسل أفيلينو عرضه الأول إلى الطاقم المحيط بخاميس رودريجيز، عقد لمدة عام واحد مع تجديد تلقائي في حال الصعود إلى الدوري الإيطالي.

    ومن المقرر في الخطوات المقبلة إجراء مكالمة فيديو بين النادي الإربيني واللاعب نفسه.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل

  • العرض الأول مرفوض

    وفقًا للبوابة الإلكترونية الإربينية Sportchannel214.it، فإن العرض الأول الذي قدّمه أفيلينو إلى خاميس رودريجيز قد رُفض من قِبل محيط اللاعب الكولومبي، إلا أن الطرفين ليسا بعيدين عن الاتفاق، ومن المرتقب أن يقدّم الرئيس أنجيلو داجوستينو عرضًا محسّنًا.

  • مسيرة في القمة

    خاميس رودريجيز أصبح حرًّا في سوق الانتقالات بعدما غادر في الثلاثين من يونيو الماضي النادي الأمريكي مينيسوتا يونايتد. وخلال مسيرته ارتدى أيضًا قمصان إنفيغادو، وبانفيلد، وبورتو، وموناكو، وريال مدريد، وبايرن ميونخ، وإيفرتون، والريان، وأولمبياكوس، وساو باولو، ورايو فايكانو، وليون.

    لقد فاز بكل شيء، ويضم سجل ألقابه ما لا يقل عن 25 لقبًا: بطولتا دوري أبطال أوروبا، وبطولتا كأس العالم للأندية، ولقب واحد في الدوري الأوروبي، ولقبان في كأس السوبر الأوروبي، وثلاث بطولات في الدوري البرتغالي، وبطولتان في الدوري الإسباني، وبطولتان في الدوري الألماني، وبطولة في الدوري الأرجنتيني، ولقب في كأس السوبر الإسباني، وكأس ألمانيا، وكأس البرتغال، ولقبان في كأس السوبر الألماني، وثلاثة ألقاب في كأس السوبر البرتغالي، وكأس البرازيل، وكأس السوبر البرازيلي. وأخيرًا، كان هدّاف مونديال 2014 وبذلك نال الحذاء الذهبي.

الدوري الإيطالي الدرجة الثانية
أفيلينو crest
أفيلينو
AVE
باليرمو crest
باليرمو
بالرمو