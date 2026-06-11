اللعب مع الكبار: عقدة خالد الغنام ومصير غامض مع الاتحاد .. النصر "على الخط" وانتظار الفرج في كأس العالم!

لا يزال خالد الغنام، بمثابة قضية كروية، لم يتم البتّ فيها، الموهبة المظلومة بين الكبار، ومثال حي على اللاعب السعودي الذي لا يجد فرصته إلا في أندية الوسط، ودومًا ما يكون محور الصراع في الميركاتو.

الغنام أثبت بأنه هدّاف من الطراز الرفيع مع الاتفاق، خلال موسم 2025-2026، في 32 مباراة فقط، تخطى حاجز أهدافه في 105 مباراة مع النصر، موقعًا على 13 هدفًا، ليصبح السعودي الأكثر تسجيلًا في دوري روشن.

إذا ما عدنا للوراء قليلًا، وتحديدًا في صيف 2025، سنجد الغنام الذي عانى مع الهلال، بين قلة دقائق المشاركة، حتى كانت الطامة الكبرى، بمشاركته لمدة 4 دقائق فقط في كأس العالم للأندية، لتنتهي إعارته للزعيم بـ195 دقيقة فقط، قبل أن يعود إلى الاتفاق.

وها هو الغنام يخوض اختبارًا جديدًا، لتحدي تلك القاعدة التي أرستها رحلته الكروية في الملاعب السعودية، إما الوسط أو التيه بين الكبار.