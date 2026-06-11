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محمود خالد

اللعب مع الكبار: عقدة خالد الغنام ومصير غامض مع الاتحاد .. النصر "على الخط" وانتظار الفرج في كأس العالم!

فقرات ومقالات
خالد الغنام
الاتفاق
الاتحاد
النصر
الهلال
السعودية
دوري روشن السعودي
كأس العالم

هل تنفرج أزمة الغنام في الصيف؟

لا يزال خالد الغنام، بمثابة قضية كروية، لم يتم البتّ فيها، الموهبة المظلومة بين الكبار، ومثال حي على اللاعب السعودي الذي لا يجد فرصته إلا في أندية الوسط، ودومًا ما يكون محور الصراع في الميركاتو.

الغنام أثبت بأنه هدّاف من الطراز الرفيع مع الاتفاق، خلال موسم 2025-2026، في 32 مباراة فقط، تخطى حاجز أهدافه في 105 مباراة مع النصر، موقعًا على 13 هدفًا، ليصبح السعودي الأكثر تسجيلًا في دوري روشن.

إذا ما عدنا للوراء قليلًا، وتحديدًا في صيف 2025، سنجد الغنام الذي عانى مع الهلال، بين قلة دقائق المشاركة، حتى كانت الطامة الكبرى، بمشاركته لمدة 4 دقائق فقط في كأس العالم للأندية، لتنتهي إعارته للزعيم بـ195 دقيقة فقط، قبل أن يعود إلى الاتفاق.

وها هو الغنام يخوض اختبارًا جديدًا، لتحدي تلك القاعدة التي أرستها رحلته الكروية في الملاعب السعودية، إما الوسط أو التيه بين الكبار.

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    اختبار جديد لخالد الغنام

    وبينما جاء نادي النصر في الصورة، من أجل استعادة خالد الغنام، ارتبط اسم اللاعب برغبة محقّة من الاتحاد، للحصول عليه في الفترة الصيفية.

    وبينما ذكر الإعلامي محمد البكيري، بأن ملايين الاتحاد حائرة بين المفاضلة بين خالد الغنام وعبد الرحمن غريب، أشار الإعلامي صالح عمر الأحمد إلى أن الغنام هو الخيار الأول لتدعيم مركز الجناح في العميد، بعدما وصلت المفاوضات مع الاتفاق إلى مرحلة متقدمة للغاية.

    هذا الأمر يأخذنا إلى منحنى آخر، ما هو الأفضل للغنام .. النصر أم الاتحاد؟، كما أن تلك الأنباء تمثل إشارة إيجابية، أو مصدر قلق للاعب يجب الانتباه إليه.

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  • النصر أم الاتحاد؟

    كلا الناديين له ما له، وعليه ما عليه، إذا ما قرر خالد الغنام، أن يشد الرحال إلى أيهما، في فترة الميركاتو الصيفي المُقبل.

    الغنام سبق وأن ارتدى قميص النصر عبر 5 مواسم، ورغم أنه حصل على الفرصة بشكل كبير خلال موسمي 2020-21 و2021-22، إلا أن النسخ التالية شهدت انخفاضًا كبيرًا في معدل مشاركات اللاعب، حتى بلغت ثماني مشاركات في دوري المحترفين، خلال موسم 2023-2024.

    ورغم أن وضع النصر أفضل، كونه متوجًا بلقب دوري روشن السعودي، إلا أن فرص الغنام ستظل مهددة للغاية، في ظل الاعتماد على ساديو ماني، بصورة أساسية، مع ارتباطه بعقد حتى صيف 2027، وفي ظل قيود الرقابة المالية على النصر، فإن ذلك سيصعب من احتمالية الاستغناء عن نجومه الأساسيين في الفترة الصيفية.

    أما إذا نظرنا إلى الاتحاد، فإن فرص الغنام قد تكون أفضل نسبيًا، من أجل المشاركة، إلا أنه سيكون محل ترقب أيضًا، سواءً تجاه وضع ستيفن بيرجفاين أو روجر فيرنانديز، الذي اعتمد عليه المدرب السابق سيرجيو كونسيساو، بصورة أساسية، في مركز الجناح الأيسر.

    يأتي ذلك وسط الأنباء التي تشير إلى أن الاتحاد يتجه نحو غربلة شاملة، سواءً على المستوى الإداري، أو فيما يتعلق بلاعبيه الأجانب، إلا أن وضع العميد غير المستقر حاليًا، في ظل خروجه من جميع البطولات، وتمسكه بأمل التأهل من ملحق النخبة الآسيوية في الموسم الجديد، كل ذلك يجعل الغنام أمام مجازفة كبيرة بالتوجه إلى القلعة الجداوية قبل توضيح الصورة حول نظام النادي.

    ووفقًا للمؤشرات المطروحة، فإن قدوم الغنام إلى النصر، سيتعارض مع بقاء عبد الرحمن غريب، وبنسبة كبيرة سيكون الحال في الاتحاد، ما سيقلل من حدة التنافس بين الثنائي على دقائق المشاركة، ولكن يبقى السؤال هو "هل سيشاركان أساسيًا أم سيكون مصيرهما هو دكة البدلاء؟".


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    المونديال فرصة ذهبية ولكن!

    تواجد خالد الغنام مع الاتفاق، كان خطوة صائبة في مشواره، وجعل مكانه في المنتخب السعودي الأول، من أجل التواجد في نهائيات كأس العالم.

    وكلن، كما ذكرت بأن آفة الغنام دائمًا هو "اللعب مع الكبار"، فإن مشاركته في المونديال، ستظل مهددة في ظل تواجد سالم الدوسري، النجم الأول في الأخضر، الذي تصب المؤشرات في صالحه من أجل دعم كتيبة جورجيوس دونيس، في البطولة.

    هذا الأمر يضع الغنام في اختبار صعب، خاصة وأن كأس العالم يعد بمثابة فرصة ذهبية، لإبراز موهبته للعالم، وفتح الأنظار إليه ليخوض تجربة احترافية، مثلما كانت نسخة قطر، بمثابة فاتحة خير على سعود عبد الحميد الذي تحدث العالم عن مشاركته في المونديال، ثم اتخذ إلى خطواته الاحترافية إلى روما، ومن ثم إلى لانس.

  • كلمة أخيرة..

    الخلاصة من كل ما سبق، أن القدر أنصف خالد الغنام، الذي يستعد لرحلة قد تحمل له الكثير في كأس العالم، رغم أن أزمته لا تزال عرضًا مستمرًا، وهي "المعاناة مع الكبار"، بين انتظار الفرصة أمام سالم الدوسري في المنتخب السعودي، أو البحث عن نادٍ كبير يضمن معه المشاركة أساسيًا، بدلًا من استنزاف موهبته في البقاء على مقاعد البدلاء.

    تجربة الاتحاد، إن أجزمنا بأن التعاقد قريب بنسبة كبيرة، فإنه سيعد مخاطرة كبيرة من الغنام، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن الأجانب، وكذلك الأمر بالنسبة إلى النصر، الذي يضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، والذي حتمًا سيبدأ رحلة جديدة من المطالبة بتدعيم الفريق في الميركاتو الصيفي، ما يجعل موقف الغنام بالمشاركة أمرًا غير مؤكد.

    برأيك عزيزي القارئ، هل ترى أن خالد الغنام يستحق التواجد مع أحد أندية القمة، أم أن تألقه مشروط بالتواجد مع فريق بالوسط، يضمن معه المشاركة كأساسي؟