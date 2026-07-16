"العاطفة تغلبت عليهم وتصرفهم مقبول" .. رئيس الأرجنتين يستهزئ بعقوبات فيفا بعد أزمة لافتة جزر فوكلاند!

نقلت صحيفة "ذا صن" تصريحات رسمية لخافيير ميلي، دافع فيها عن لاعبي منتخب بلاده، قائلًا: "جزر مالفيناس أرجنتينية. ما فعله اللاعبون مفهوم؛ لقد تغلبت عليهم العاطفة".

وأضاف الرئيس الأرجنتيني بلهجة واثقة أن هذا التصرف قد يؤدي إلى نقاش حول فرض عقوبات اقتصادية، لكنه استخف بالأمر قائلًا: "في أسوأ السيناريوهات، ستواجه الأرجنتين غرامة اقتصادية بقيمة 20 ألف جنيه إسترليني من فيفا".

وشدد على أن المطالبة بالسيادة على الجزر هي "مشروع وشرعي تمامًا للاعبين الذين أرادوا التعبير عن أنفسهم"، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الملعب لا يندرج تحت العمل الدبلوماسي الرسمي.

في نهاية تصريحاته، أكد خافيير ميلي أن حكومته تهدف إلى استعادة السيادة على الجزر ولكن عبر "الوسائل الدبلوماسية والذكاء في التحرك"، وهو ما بدا متناقضًا مع تشجيعه للاعبين على كسر قواعد الحياد السياسي في الرياضة.

على الجانب الآخر، حكومة الجزر من جانبها وصفت سلوك المنتخب الأرجنتيني بأنه "مخيب للآمال وغير حساس" تجاه ذكرى صراع 1982.