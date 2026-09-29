خافيير تيباس يهاجم مانشستر سيتي بسبب ورطته القانونية ويطالب بقواعد متساوية للجميع!

ونشر تيباس عبر منصة إكس بياناً مطولاً استعرض فيه انتقاداته السابقة لما وصفه بـ"المنشطات المالية المزعومة في كرة القدم الأوروبية"، متتبعاً موقفه الذي يعود إلى فعالية سوكيريكس عام 2017 في مانشستر. وشدّد على أن وجود قواعد اقتصادية صارمة أمر حيوي لبقاء اللعبة.

وكتب تيباس: "الاستدامة الاقتصادية ليست بيروقراطية. الرقابة المالية ليست نزوة. والقول بأن على الأندية أن تتنافس أساساً بالموارد التي تستطيع توليدها لا يعني أيضاً الوقوف ضد أي نادٍ بعينه. الأمر يتعلق بالدفاع عن نموذج".

وأضاف: "نموذج لا يعتمد فيه النجاح الرياضي على من يملك أقوى دعم مالي خلفه، بل على من يديره على أفضل وجه، ويولّد المزيد من الموارد، ويبني فرقاً أفضل، ويحترم القواعد نفسها التي يحترمها الجميع. الدفاع عن هذا الموقف كلّفني الكثير من الانتقادات وليس القليل من المتاعب. لكنني لا أزال أفكر تماماً بالطريقة نفسها التي فكرت بها في مانشستر عام 2017".

وأكد رئيس رابطة الليجا التزامه بهذا النهج قائلاً: "هناك مبادئ تستحق الدفاع عنها، حتى لو كان لها ثمن. وهذا المبدأ، بالنسبة لي، واحد منها".



