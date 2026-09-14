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خاضها هيثم حسن بديلًا: "مجموعة من اللاعبين الفرديين".. قائد سلتيك يهاجم زملائه في الفريق بعد مباراة رينجرز!
تقييم لاذع لهزيمة مؤلمة
تعرّض سلتيك لهزيمة مذلّة على يد غريمه اللدود يوم الأحد، ما دفع ماكجريجور إلى انتقاد الافتقار الحاد للانسجام داخل الفريق علنًا. وفي حديثه إلى سكاي سبورتس عقب المباراة، لم يتحفّظ لاعب الوسط عند تحليله للحقيقة القاسية المتمثلة في الخسارة بثلاثة أهداف على أرضية ملعب آيبروكس.
وقال ماكجريجور: "لم نكن على طبيعتنا. الفرق بين الفريقين أنك رأيت فريقًا حقيقيًا في مقابل مجموعة من اللاعبين الفرديين". وشدّد على أن رينجرز يعمل كمجموعة متماسكة، في حين أخفق زملاؤه تمامًا في العمل بشكل جماعي خلال مواجهة ربع النهائي الحاسمة.
- Getty Images Sport
غياب التركيز الدفاعي وقلة الجهد المبذول
وقد شعر ماكجريجور بالإحباط الشديد إزاء غياب معدل العمل الدفاعي، مشيراً إلى أن اللاعبين لم يرغبوا في المشاركة إلا حين استحواذهم على الكرة. وأوضح قائلاً: "بدونا كفريق من الأفراد الذين يحبون التصرف على هواهم واللعب عندما نحصل على الكرة، وليس بالضرورة الركض حين لا تكون بحوزتك الكرة، وهو الأمر الذي لا يمكنك فعله عندما تأتي إلى هنا".
وأوضح القائد بجلاء أن البقاء في ملعب إيبروكس يتطلب أقصى درجات الالتزام من كل من على أرض الملعب، مضيفاً: "لا يمكنك الدفاع بستة لاعبين، هذا مستحيل".
نمط متكرر من الانهيارات الأوروبية
ويأتي هذا التعثر المحلي بعد فترة وجيزة من انهيار دفاعي كبير آخر، إذ فرّط سلتيك مؤخرًا في تقدم كبير بمجموع المباراتين ليودّع تصفيات دوري أبطال أوروبا. فقد كان الفريق متقدمًا في البداية بنتيجة 3-0 في مباراة الذهاب على النادي النمساوي لاسك، لكنه خسر بنتيجة 5-1 في تلك الليلة و5-4 بمجموع المباراتين. وتحدثًا عن الخوف من هزيمة ثقيلة أخرى، كشف ماكجريجور عن التعليمات التي وجّهها في منتصف المباراة إلى كاميرون كارتر-فيكرز وليام سكيلز. واعترف قائلًا: «بالتأكيد لا تريد أن تتلقى أربعة أو خمسة أهداف. وفور دخول الأهداف، قلت لكاميرون كارتر-فيكرز وليام سكيلز: لا مزيد من الأهداف».
- Getty Images Sport
ما الذي ينتظر سلتيك في الفترة المقبلة؟
لا يملك سلتيك وقتًا للتوقف عند هذه الإحباطات المتتالية، إذ يواجه جدولًا مزدحمًا في الأيام المقبلة. فالنادي يستضيف فريق فرينتسفاروش المجري في الدوري الأوروبي يوم الخميس، قبل مواجهة محلية مباشرة أمام رينجرز على أرضية ملعب سلتيك بارك في الدوري الاسكتلندي الممتاز يوم الأحد.
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