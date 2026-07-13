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خاص | نجم إنجلترا السابق: ميسي مجرد بشري.. وأتمنى أن تخرج إسبانيا فرنسا من كأس العالم!
ميسي، «أعظم لاعب في التاريخ»، يسعى للدفاع عن لقبه في كأس العالم
على الرغم من بلوغه 39 عامًا، لا يظهر ميسي، الفائز بـ«الكرة الذهبية» ثماني مرات، أي علامات على التباطؤ. وقد يدخل السباق على الفوز بـ«الكرة الذهبية» التاسعة، مع اقترابه من تحقيق لقب عالمي آخر بعد أن صنع التاريخ في الدوري الأمريكي مع ناديه الحالي «إنتر ميامي».
وقد سجل «أعظم لاعب في التاريخ» من أمريكا الجنوبية ثمانية أهداف في كأس العالم 2026 - ليصبح أفضل هداف في تاريخ البطولة - حيث لا يزال رمزاً ملهمًا لبلاده، وتجاوز عدد مشاركاته الدولية 200 مباراة. وقاد الأرجنتين، بأسلوب يشبه أسلوب دييجو مارادونا، للفوز بأرفع جائزة في كرة القدم في قطر 2022.
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بيلينجهام وكين من أبرز نجوم منتخب إنجلترا
تقف إنجلترا الآن حائلاً أمام مسيرة ميسي في سعيها المستمر للفوز باللقب للمرة الثانية على التوالي، حيث يبرز لدى «الأسود الثلاثة» أبطالهم الخاصون في شخص القائد هاري كين، صاحب الأرقام القياسية، ولاعب الوسط «الجالاكتيكو» جود بيلينجهام.
سيسببون ليلاً بلا نوم للأرجنتين - لاعبين ومدربين ومشجعين - ولكن هل ستكون هناك عيون متعبة في معسكر إنجلترا أيضاً؟ يتعين على توخيل وفريقه وضع خطة تكتيكية تحد من تأثير ميسي على مجريات المباراة.
كيف يمكن إيقاف ميسي؟ هل هذا ممكن أصلاً؟
وعندما سُئل عما إذا كان ذلك ممكنًا، أو ما إذا كان لا بد من القبول بأن اللاعب رقم 10 المتقلب سيكون له دوره في مرحلة ما، قال المدافع السابق لمنتخب «الأسود الثلاثة» باليستر في حديثه لموقعGOAL: «لا أعتقد أن ميسي هو نفسه الذي كان عليه قبل 10 سنوات.
"نعم، لا يزال عنصراً محورياً في المنتخب الأرجنتيني، ولا يزال هو اللاعب الذي يعتمد عليه الفريق، لكنني لا أعتقد أنه قادر على إحداث التأثير الذي كان يحدثه عندما كان في ذروة مستواه. لا أعتقد أنه قادر على اختراق دفاعات الفرق بسهولة كما كان يفعل في السابق.
«لا يزال لاعباً فنيّاً رائعاً. الهدف الذي سجله تلك الليلة [ضد الرأس الأخضر]، عندما سيطر على الكرة بجزء خارجي من قدمه وسددها بقوة في أعلى الشباك، كان رائعاً.
«إنه قادر على تسجيل الأهداف. وهو قائد الفريق في تلك التشكيلة. كان كذلك قبل أربع سنوات وما زال كذلك الآن. لكنني لا أعتقد أنه اللاعب الذي كان عليه عندما كان يقود برشلونة للفوز بكؤوس أوروبا وألقاب الدوري الإسباني.
«من الواضح أنه لا يزال خطيراً. أقول إنه أصبح الآن أقرب إلى البشر العاديين. يمكنه أن يكون مبدعاً في تلك المساحات الصغيرة، ويمكنه التحكم بالكرة، ويمكنه تسجيل الأهداف.
«لا أعتقد أنهم سيقومون بمراقبته بشكل فردي أو أي شيء من هذا القبيل. لكنه لاعب يجب، بطبيعة الحال، أن نكون حذرين منه ونحاول إيقافه. لقد درسنا نقاط ضعف، وربما تكمن تلك النقاط في خط الدفاع. لكنني أعتقد أننا نمتلك ما يكفي للتغلب على الأرجنتين في تلك المباراة.
«لا أعتقد أن الحرارة ستشكل مشكلة. أعتقد أن المباراة ستُقام في صالة مغلقة في أتلانتا. أعتقد أن اللاعبين سيكونون سعداء بذلك. سيشعرون براحة أكبر في هذه البيئة.
«أعتقد أن الفريق سيكون واثقاً من قدرته على الفوز في تلك المباراة. ولنأمل أن تهزم إسبانيا فرنسا، لأنني أعتقد أن فرنسا هي الفريق الأقوى في البطولة. أعتقد أنه سيكون من الصعب إيقافها.»
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من المقرر أن تواجه فرنسا، التي يتصدر كيليان مبابي قائمة الحذاء الذهبي حالياً، إسبانيا قبل 24 ساعة من مواجهة إنجلترا للأرجنتين. وأياً كانت نتائج هاتين المباراتين، فستكون المواجهة النهائية الملحمية على مشارف نيويورك جاهزة.
يأمل ميسي أن يكون حاضراً هناك، لكن كين وبيلينجهام ومجموعة من «الأسود» الذين يسعون لإنهاء 60 عاماً من المعاناة في السعي وراء الألقاب، يأملون ذلك أيضاً. من المرجح أن يصنع أحدهم لحظة سحرية في أتلانتا تغير مسار المباراة، لكن لم يتحدد بعد من سيكون ذلك اللاعب، وما إذا كانت شخصية أيقونية أخرى ستنضم إلى أمثال نيمار وكريستيانو رونالدو في أداء «الرقصة الأخيرة» على أروع المسارح الرياضية.
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