خاص | مورينيو يكشف مع "جول" المباراة التي يرغب في إعادتها بمسيرته الكروية

خلال فترة حافلة بالأحداث قضاها على رأس فريق روما العملاق في الدوري الإيطالي، قاد مورينيو «الجيالوروسي» إلى الوصول إلى نهائيين متتاليين في المسابقات القارية.

وتوج الفريق بلقب دوري المؤتمر 2022 بعد تغلبه على فريق فينورد الهولندي.

وبفضل هذا النجاح، أصبح مورينيو أول مدرب يحقق الثلاثية الأوروبية المتمثلة في ألقاب دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي/الدوري الأوروبي ودوري المؤتمرات.

كما أنهى انتظارًا دام 11 عامًا للفوز بلقب كبير في العاصمة الإيطالية. لكنه عانى من خيبة أمل كبيرة عندما تعرض لأول هزيمة له في نهائي أوروبي، حيث فاز إشبيلية بركلات الترجيح في نهاية مباراة أثار فيها مورينيو اعتراضًا على أداء طاقم التحكيم الذي ينتمي إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.