Mikel Arteta Premier League trophy Arsenal 2025-26Getty
Chris Burton

خاص | ثنائية محتملة ووداع!.. هل سيؤثر الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا على مستقبل ميكيل أرتيتا مع آرسنال؟

أرتيتا قد يكتب التاريخ..

من المفهوم أن نادي آرسنال الإنجليزي، حريص على أن يوافق المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، على تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم؛ لكن هل يُمكن أن يدفعه الفوز بثنائية "الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا" إلى إعادة تقييم خياراته؟.

آرسنال استعاد هيمنته على الساحة المحلية، مع فرصة تحقيق انتصار أوروبي تاريخي؛ حيث تحدث راي بارلور لموقع "GOAL" عما يتوقعه لمستقبل أرتيتا، الذي قضى ست سنوات بالفعل مع الفريق اللندني.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    الألقاب التي فاز بها أرتيتا كمدرب لآرسنال

    بعد أن شهد المدير الفني الإسباني أوناي إيمري، صعوبات في تحقيق النتائج المرجوة، تحت ضغط محاولة السير على خطى الفرنسي آرسين فينجر العريقة؛ عاد ميكيل أرتيتا - الذي كان يعمل إلى جانب بيب جوارديولا في مانشستر سيتي - إلى استاد الإمارات، في ديسمبر 2019.

    لم يكن لديه أي خبرة في قيادة فريق تدريبي في ذلك الوقت، لكنه سرعان ما تأقلم مع هذا الدور الصعب للغاية، وقاد الفريق للفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي عام 2020، ثم كأس الدرع الخيرية في وقتٍ لاحق من ذلك العام؛ حيث كان هذا الفوز الآخر في المباراة الافتتاحية التقليدية للموسم الجديد في كرة القدم الإنجليزية، هو كل ما استطاع أرتيتا تحقيقه خلال السنوات الخمس التالية.

    وتم إعادة بناء أرسنال، ليصبح منافسًا حقيقيًا على اللقب، بعد أن قضى ست سنوات دون التأهُل لدوري أبطال أوروبا في مرحلة ما؛ لكنه احتل المركز الثاني خلف مانشستر سيتي وليفربول، على مدار ثلاثة مواسم متتالية.

    وكان من المحتم طرح أسئلة حول "الشجاعة" الجماعية وقدرة أرتيتا على تحقيق أكبر الألقاب؛ حيث جاءت الإجابة الإيجابية أخيرًا في موسم 2025-2026، عندما حصد الفريق أول لقب في الدوري الممتاز منذ فريق "اللاهزيمة" الأسطوري في 2003-2004.

    كما تم التمتع بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا؛ حيث من المقرر مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي، مساء غدٍ السبت.

  Crystal Palace v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport

    هل سيعيد أرتيتا النظر في مستقبله مع آرسنال؟

    يسعى آرسنال إلى رفع لقب دوري أبطال أوروبا، للمرة الأولى في تاريخه؛ حيث بدأ سؤال يتبادر إلى الأذهان أنه إذا نجح النادي الإنجليزي في ذلك؛ وهو: هل قد يميل المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا - الذي ينتهي عقده الحالي صيف عام 2027 - للبحث عن تحديات جديدة؟!.

    وعندما طُرح هذا السؤال على راي بارلور، نجم آرسنال السابق، قال في حديثه مع Spreadex Sports - لـ GOAL: "لا أتفق مع هذا الرأي.. أعتقد أن المكانة التي أوصل إليها النادي، والصعوبات التي واجهوها منذ البداية، وحقيقة أن النادي وقف إلى جانبه، ستدفعه للبقاء".

    وأضاف: "من السهل جدًا إجراء تغيير واستقدام مدرب آخر، لكن إذا وقفت إلى جانب الأشخاص، وآمنت بهم، ومنحتهم الموارد اللازمة، ثم خرجت من الأزمة بشكلٍ أفضل، وحققت إنجازات فعلية؛ فإن ذلك يجعل القصة أفضل بكثير، ويثبت أن الاستقرار والإيمان بالمشروع يؤتيان ثمارهما".


  Arsenal v Dynamo Kiev - UEFA Champions LeagueGetty Images Sport

    هل يسير أرتيتا على خطى آرسين فينجر؟

    صرح جوش كرونكي، الرئيس المشارك لنادي آرسنال، بأن تجديد عقد المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، يُمثل "أولوية قصوى"؛ حيث ويتوق مجلس الإدارة والجماهير، إلى رؤية المدرب البالغ من العمر 44 عامًا يسير على خطى الفرنسي آرسين فينجر.

    وتم سؤال راي بارلور، نجم آرسنال السابق، عما إذا كان أرتيتا قادرًا على السير على خطى فينجر - الذي قضى 22 عامًا على رأس الفريق -؛ قال: "لماذا لا يفعل ذلك، ولماذا لا يفعلون ذلك؟.. الاستقرار الذي منحه لآرسنال، قد منحهم منصة تمكنهم من المنافسة والتنافس في كل مسابقة".

    وتابع: "أنه لأمر مدهش، الاستمرارية على مدى السنوات القليلة الماضية.. كما أن تغيير المدير الرياضي أندريا بيرتا، الذي انضم هذا العام، وقع مع اللاعبين وسعى حقًا لتحقيق الأهداف، وأضفى عمقًا على التشكيلة؛ حيث يظهر هذا مدى جودة الإدارة، ونأمل أن يتمكنوا من الاستمرار في هذا الاتجاه".

  Six battles Champions League final Arsenal PSG GFXGOAL

    آرسنال ينافس على لقب دوري أبطال أوروبا "الأول"

    المدير الفني الإسباني ميكيل أرتيتا، حرص على صرف الانتباه عن خططه المستقبلية، في الوقت الذي لا يزال فيه نادي آرسنال الإنجليزي في صراع على المزيد من الألقاب المرموقة؛ حيث قد أكد مرارًا وتكرارًا أن هذه المسألة، لن تُطرح إلا بعد انتهاء موسم لا يُنسى.

    وسيتم الوصول إلى تلك النقطة، بعد مواجهة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في بودابست؛ على أمل أن تستمر الاحتفالات الصاخبة في المجر، بالتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا - للمرة الأولى في تاريخ آرسنال -.

