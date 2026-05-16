خاص | استبعد يامال ورشح ميسي ورونالدو .. جوليت يكشف مرشحه للكرة الذهبية 2026
ميسي يتقدم على رونالدو في قائمة الكرة الذهبية
حقق ليونيل ميسي هذا الإنجاز في كأس العالم 2022 بقطر، ليضع حداً لانتظاره الطويل لتحقيق المجد العالمي. وبعد أن قاد منتخب بلاده إلى فوز تاريخي في الشرق الأوسط، حصل صانع الألعاب السابق في برشلونة وباريس سان جيرمان على الكرة الذهبية الثامنة في مسيرته.
وهو الآن متقدم بثلاث كرات على منافسه الأبدي كريستيانو رونالدو، حيث حقق المهاجم البرتغالي الخالد آخر انتصاراته الخمسة في عام 2017.
وفي سن 41 عامًا، لا يزال أسطورة مانشستر يونايتد وريال مدريد في قمة مستواه مع فريق النصر، المرشح للفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين.
هل يستطيع ميسي الفوز بالكرة الذهبية التاسعة في عام 2026؟
سيكون رونالدو جزءًا من تشكيلة منتخب البرتغال المليئة بالنجوم في كأس العالم 2026، حيث يضع نصب عينيه الفوز باللقب الأكبر هناك. وإذا تمكن «سي آر 7»، بصفته قائد منتخب بلاده، من استكمال مجموعة ميدالياته بأسلوبه المميز، فهل يمكنه العودة إلى المنافسة على جائزة الكرة الذهبية؟
ورداً على سؤال حول ما إذا كان ميسي ورونالدو قادرين على الفوز بجائزة الكرة الذهبية مرة أخرى، قال نجم ميلان وتشيلسي السابق رود جوليت - الذي فاز بالجائزة بنفسه عام 1987 - لموقع GOAL أثناء حديثه بالتعاون مع MrRaffle.com: "إذا كان ميسي مؤثراً، فبالطبع. لكن هذا ما يريده رونالدو أيضاً - والبرتغال لديها فريقًا جيدًا أيضاً".
المنافسون على جائزة الكرة الذهبية أمام يامال
والفائز الأكثر ترجيحًا هو نجم برشلونة الصاعد لامين يامال. ففي سن الثامنة عشرة، احتل بالفعل المركز الثاني في تصويت جائزة الكرة الذهبية، ويضم سيرته الذاتية المرموقة لقبين في الدوري الإسباني وبطولة أمم أوروبا.
وقد قيل إن هذا المراهق الموهوب قد يتفوق على رصيد ميسي البالغ ثماني كرات ذهبية، حيث أن الوقت في صالحه، لكن جوليت غير مقتنع بأن هذا الأمر سيبدأ في عام 2026.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان يامال قادراً على تحقيق أول فوز له هذا العام، مما يسمح له بالبدء في مطاردة أعظم لاعب في التاريخ، قال جوليت، لاعب المنتخب الهولندي السابق: "أعتقد أن الأمر يعتمد على أدائك في كأس العالم الآن. حتى لو فزت بدوري أبطال أوروبا - وهو ما لا يستطيع يامال تحقيقه هذه المرة على أي حال - فإنه يحتاج إلى التألق في كأس العالم ليترك بصمته ويكون في المنافسة على جائزة الكرة الذهبية، لأنه لم يصل إلى النهائي من قبل".
وأكمل: "إذن، من غيره في نهائي دوري أبطال أوروبا يقترب من ذلك هذا العام؟ ديمبيلي، بالطبع - لقد فاز بها بالفعل. لكن بالنسبة لي، أحد الأفضل هو فيتينيا. لاعب لا يصدق. أعتقد أنه محرك خط الوسط هذا. يمكن أن يكون لاعباً رائعاً أيضاً في كأس العالم".
نجما المنتخب الإنجليزي كين ورايس ضمن قائمة المرشحين قبل كأس العالم
عادةً ما يكون الفوز بدوري أبطال أوروبا عاملاً حاسماً في تحديد الفائز بجائزة الكرة الذهبية كل عام. لكن كأس العالم ستطمس هذه الحدود هذه المرة، حيث أصبحت الجائزة الأكثر شهرة متاحة للفوز بها مرة أخرى.
وهذا يبقي قائد منتخب إنجلترا هاري كين في الصورة بعد أن عانى من خيبة أمل أوروبية مع بايرن ميونيخ - حيث سجل المهاجم المخيف 55 هدفًا لصالح بطل الدوري الألماني هذا الموسم. سيشارك نجم أرسنال ديكلان رايس في نهائي دوري أبطال أوروبا، ويطارد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز على الصعيد المحلي، في حين يمكن لـ "جالاكتيكو" ريال مدريد كيليان مبابي أن يدخل في المنافسة على الكرة الذهبية من خلال المزيد من الأداء الذي يغير مجرى المباريات مع منتخب فرنسا، والذي يجعله فائزًا بكأس العالم مرتين.