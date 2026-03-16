"حيلة سخيفة!" - غاري نيفيل ينتقد روتين تشيلسي الغريب في التجمع، ويطلب من ليام روزينيور "أن يتوقف عن ذلك"
ممارسة روتينية قوبلت بالسخرية
في أعقاب خسارة السبت أمام نيوكاسل، تعرضت استعدادات تشيلسي قبل المباراة مرة أخرى لانتقادات شديدة بعد أن أحاط اللاعبون بالحكم بول تيرني في دائرة الوسط خلال تجمع غريب. ومنذ توليه المنصب في يناير، جعل روزينيور هذه الروتين جزءًا أساسيًا من الاستعدادات. ومع ذلك، فقد تعرضت النسخة الأخيرة، التي أُجبر فيها تيرني على الوقوف في وضع محرج بين اللاعبين، لسخرية واسعة النطاق. وأثار هذا القرار التكتيكي تساؤلات حول ما إذا كان البلوز يفضلون "الاستعراض" على الجوهر خلال فترة تراجعهم الأخيرة، على الرغم من أن روزينيور دافع عن هذا الطقس وانتقد الحكم لتدخله.
"إنه أمر يشبه الطائفة تقريبًا"
وفي حديثه خلال بودكاسته علىقناة "سكاي سبورتس"، لم يتردد نيفيل في وصف هذا التجمع بأنه "إلهاء لا مبرر له". وقال المدافع الإنجليزي السابق: "رأيت أن الأمر غريب للغاية، غريب حقاً". وأضاف: "إذا كنت بحاجة إلى تجمع قبل 10 ثوانٍ من انطلاق المباراة لتحفيز بعضكم البعض، فهذا يعني أنك أخطأت في طريقة تحضيرك". جادل قائد مانشستر يونايتد السابق بأن مثل هذه العروض هي "للمظهر فقط" و"شبه طائفية" قبل أن يوجه إنذاراً صريحاً لمدرب تشيلسي: "كنت سأوقف ذلك على الفور، وأقطعه في مهده. فقط أوقفه. إنه هراء - الأمر برمته هراء".
سلسلة من النتائج السيئة في الآونة الأخيرة
The scrutiny over Chelsea's "gimmicks" coincides with a worrying dip in form on the pitch. After an initial new manager bounce under Rosenior, the Blues have won just one of their last five Premier League outings, sliding down to sixth in the table. Their domestic cup ambitions were also halted by Arsenal in the Carabao Cup. Critics argue that the focus on psychological displays like the huddle is failing to mask deep-rooted tactical issues, as demonstrated by the fact that opponents like Newcastle appeared completely unfased by the display and won 1-0.
تحدٍ صعب في مواجهة باريس سان جيرمان
يواجه تشيلسي اختبارًا حقيقيًا لشخصيته هذا الثلاثاء عندما يستضيف حامل لقب دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان على ملعب ستامفورد بريدج. بعد الهزيمة القاسية 5-2 في مباراة الذهاب، يحتاج البلوز إلى معجزة تقريبًا للتأهل إلى ربع النهائي، حيث ينتظرهم مواجهة محتملة ضد ليفربول أو غالطة سراي. مع وصول الموسم إلى منعطف حاسم، يجب على روزينيور أن يقرر ما إذا كان سيستمع لنصيحة نيفيل و"يقطع دابر المشكلة في مهدها" أم يلتزم بروتيناته المثيرة للجدل.
