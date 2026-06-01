كريسبو: الأرجنتين مرشحة للقب المونديال حتى بدون ميسي.. وشرطان لكسر لعنة الـ64 عامًا

الأرجنتين قادرة على هزيمة "برازيل أنشيلوتي".. وأرفض التقليل من إنجاز سكالوني

المقارنة بين ميسي ومارادونا لن تفيد.. وهذا أحسن مهاجم لاتيني في العالم

إنزو صفقة مثالية لريال مدريد.. وهذه نصيحتي لألفاريز

قبل أيام من انطلاق كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، يعود اسم الأرجنتين ليتصدر المشهد مجددًا، باعتباره حامل اللقب الطامح لتكرار إنجازه وكتابة فصل تاريخي جديد.

وفي خضم هذا الترقب، يفتح أحد أعظم مهاجمي التانجو عبر التاريخ، هيرنان كريسبو، قلبه في حوار خاص مع كووورة، الموقع الشقيق في شبكة فوتبول كو، متحدثًا عن حظوظ منتخب بلاده، ومستقبل ليونيل ميسي، وصراع النجوم، وأسرار العقلية التي جعلت الأرجنتين تعود إلى قمة العالم.

كريسبو، الذي دوّن اسمه بأحرف ذهبية في تاريخ الكرة الأرجنتينية، لا يتحدث هنا بصفته مجرد محلل أو مدرب صاحب إنجازات قارية، بل كأحد أبرز أساطير الهجوم في تاريخ "الألباسيليستي". مهاجم سجل 35 هدفًا دوليًا خلال 64 مباراة بقميص الأرجنتين بين عامي 1995 و2007، منها 4 أهداف في 8 مباريات بكأس العالم، وعاش أعظم ليالي كرة القدم لاعبًا بقميص أندية عملاقة مثل ميلان، وإنتر، وتشيلسي، وريفربليت، قبل أن يواصل نجاحاته من على الخطوط الفنية متوجًا بألقاب قارية في أمريكا الجنوبية وآسيا.

وفي الجزء الأول من حواره، يتحدث كريسبو بصراحة عن قدرة الأرجنتين على الاحتفاظ بلقب كأس العالم حتى في حال اعتزال ميسي، ويكشف الشرطين اللذين يراهما مفتاحًا لكسر العقدة التاريخية، كما يرفض التقليل من إنجاز ليونيل سكالوني في قطر.

ولا يتوقف الحوار عند حدود المنتخب الأرجنتيني، إذ يختار كريسبو أيضًا أفضل مهاجم لاتيني في العالم حاليًا، ويتحدث عن مستقبل جوليان ألفاريز وإنزو فيرنانديز، إضافة إلى رأيه في المقارنة الأزلية بين ليونيل ميسي ودييجو مارادونا.

حوار يحمل الكثير من الرسائل والتوقعات قبل مونديال يبدو استثنائيًا، خصوصًا مع وقوع الأرجنتين في مجموعة معقدة تضم الجزائر، والأردن، والنمسا، فهل ينجح رفاق ميسي في الحفاظ على العرش العالمي؟ وما الذي يراه كريسبو في هذا الجيل ليجعله مؤمنًا بقدرتهم على صناعة التاريخ من جديد؟.. وإلى الجزء الأول من الحوار: