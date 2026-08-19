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Jose MourinhoGetty Images
Yosua Arya و علي سمير

ترجمه

"خلق الشكوك بداخلي وهذا موقفنا من السوق" .. مورينيو يكشف سر فشل صفقة رودري

جوزيه مورينيو
رودري
انتقالات
برشلونة
ريال مدريد
الدوري الإسباني

هل يشعر البرتغالي بالندم؟

كشف المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عن السبب الدقيق وراء انسحاب ريال مدريد من سباق التعاقد مع رودري هذا الصيف.

وأتمّ الفائز بجائزة الكرة الذهبية مؤخرًا انتقالًا مدويًا إلى الغريم التقليدي برشلونة، لكن مدرب ريال مدريد الجديد يؤكد أنه لا يشعر بأي ندم إطلاقًا على تفويت هذه الصفقة.

  • برشلونة يحسم صفقة رودري المدوية

    أكمل رودري رسميًا صفقة انتقال ضخمة هذا الصيف إلى برشلونة. وتم تقديم الفائز بالكرة الذهبية 2025 في كتالونيا يوم الثلاثاء، حيث وقّع على عقد مدته أربع سنوات يمتد حتى يونيو 2030.

    وتوصل برشلونة إلى اتفاق كامل مع مانشستر سيتي مقابل مبلغ أساسي مضمون قدره 60 مليون يورو. إلا أن الإضافات المرتبطة بالأداء قد ترفع القيمة الإجمالية إلى رقم مذهل يبلغ 76.5 مليون يورو.

    وكان الدولي الإسباني قد سعى لمغادرة ملعب الاتحاد بعد فترة ناجحة للغاية. وفي البداية كان ريال مدريد الأكثر إلحاحًا في محاولة إتمام هذه الصفقة البارزة، إذ أكد وكيله بابلو باركيرو أنهم قدّموا عرضًا لا يُقاوم، قبل أن يختار لاعب الوسط غريمهم التقليدي.

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  • Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty

    سر فشل الصفقة

    وقد كشف مدرب ريال مدريد مورينيو الآن عن كواليس هذه المطاردة الفاشلة. وأكد المدرب المخضرم أن العملاق الإسباني قدّم عرضًا مُغريًا، لكن تردد اللاعب هو ما أنهى الصفقة في نهاية المطاف.

    وأوضح مورينيو في حديثه لبرنامج إل شيرينجيتو: «تحدثت معه بضع مرات، وقدّم له ريال مدريد عرضًا جيدًا للغاية. أعتقد أن هناك علاقة ممتازة جدًا مع مانشستر سيتي. ومن دون التفاوض مع سيتي، تواصل النادي مع رودري وقدّم له عرضًا كبيرًا. لكن رودري كانت لديه شكوك، لقد تردد، وشكوك رودري خلقت شكوكًا لديّ أنا أيضًا.

    إنه لاعب استثنائي وكان محترمًا للغاية معنا، ولا شيء سلبيًا يُقال عنه، لكن ريال مدريد بحجم لا يمكن أن يضم لاعبين يشككون في أنفسهم؛ فأنت تتواصل مع اللاعب فيسألك: متى عليّ أن أذهب؟ هذا نوعًا ما هو المفهوم، لكنه كان محترمًا جدًا معنا. أتمنى له التوفيق... ليس أكثر من اللازم بالطبع... لكنني أتمنى له التوفيق».

  • مورينيو يؤكد أن الفريق ليس بحاجة إلى أي تعزيزات

    على الرغم من عدم ضمّ الفائز بالكرة الذهبية في كأس العالم 2026، أبعد مورينيو أي فكرة عن وجود ندم عالق. فبعد انتهاء حقبة توني كروس ولوكا مودريتش، رأى كثيرون في رودري البديل المثالي لإدارة إيقاع اللعب.

    ولكن مورينيو نفى الادعاءات بأن فريقه يعاني من فراغ وظيفي في وسط الملعب. ويؤمن المدرب البرتغالي إيماناً راسخاً بتطوير اللاعبين، ويثق في مجموعة المواهب الحالية لديه.

    وقال مورينيو: «لا ينقصني رودري. لا ينقصنا لاعبون. أنا لا أقول إنه لن تكون هناك أي صفقات أخرى لأن السوق مفتوحة، لكن إذا سألتني مباشرة إن كانت مغلقة بالنسبة لي... نعم. إنها مغلقة. أنا معجب حقاً بهذا الفريق».

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  • RodriGetty Images

    لغز الوسط في ريال مدريد

    على مدار فترة الإعداد للموسم، اعتمد مورينيو على تشكيلته المفضّلة 4-2-3-1 التي تضم ثنائيًا في وسط الميدان يتمركز خلف خط الهجوم.

    وكان فيديريكو فالفيردي وبرناردو سيلفا الأكثر مشاركةً من حيث الدقائق كثنائي لوسط الميدان خلال برنامج الصيف.

    ومع اقتراب موعد افتتاح الدوري الإسباني، تبقى ديناميكية خط وسط ريال مدريد محورًا رئيسيًا للنقاش قبيل انطلاق الموسم الجديد.

    وفي غضون ذلك، سيركّز رودري الآن على الاندماج ضمن منظومة برشلونة. وسيسعى لاعب الوسط فورًا إلى مساعدة ناديه الجديد على هزيمة رجال مورينيو في سباق اللقب الإسباني.

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