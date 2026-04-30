محمود خالد

نقلة بنزيما وتجاهل الهلال وإثبات التفوق على ميسي .. ملامح حوار كريستيانو رونالدو المنتظر "بشرط تتويج النصر"!

ماذا يُنتظر من رونالدو بعد نهاية الموسم؟

"سأتحدث أكثر في نهاية الموسم" .. بتلك الكلمات، أشعل الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، جدلًا حول ظهور إعلامي مرتقب عقب انتهاء منافسات موسم 2025-2026، للحديث عمّا جرى خلال تلك النسخة.

هل سيكون عبر الموقع الرسمي لرابطة دوري المحترفين السعودي؟ هل سيظهر مجددًا مع الإعلامي الشهير بيرس مورجان أو عبر قناة عالمية؟ هل سيكون اللقاء قبل أم بعد كأس العالم؟ أسئلة كثيرة تدور في الأذهان، حول الظهور الإعلامي الجديد للدون، والذي - بالتأكيد - سيتجاوز حدود الإشادة بحياته في السعودية، وعشقه لنادي النصر.

عن أي ملفات سيتحدث كريستيانو رونالدو؟ هذا ما يمكن أن نعرضه أمامكم، كمقترحات حول ملامح "مضمون" اللقاء الإعلامي الذي سيظهر فيه حامل الكرات الخمس الذهبية، وفي انتظار آرائكم أيضًا..

    النصر البطل .. لا مجال للحديث عن الهلال

    مع ابتعاده في صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، ووصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2، بات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أمام فرصة تاريخية مع المدرب جورج جيسوس، لتحقيق الثنائية، وأن يصبح أول فريق سعودي يحقق اللقب القاري بنظامه الحديث.

    "الحديث بصيغة البطل"، يكفي ذلك، لأن يجلس كريستيانو رونالدو مزهوًا بموسمه التاريخي مع النصر، ويتحدث عن رحلة الفريق وما مرّ به من صعوبات على مدار الموسم، حتى تمكن من فرض سيطرته محليًا وقاريًا.

    هنا، لا مجال للحديث عن الهلال مجددًا، بعدما اعترف رونالدو - في أكثر من مناسبة - بقوة الزعيم، حتى قاله عنه، خلال حفل جلوب سوكر 2024، "في جميع الدوريات التي لعبت بها كنت (بطلًا)، لكن.. في السعودية الأمر صعب؛ فهناك الهلال الفريق الأقوى والأفضل".

    بالتأكيد ستتغير نبرة الحديث، وسيكون الحوار حول النصر الذي استعاد عرش الدوري، بعد غياب منذ 2019، وكذلك الإشادة بمواطنه جورج جيسوس، مدرب الفريق، ومدى دوره في استقطاب الصفقات الصيفية، التي لعبت دورًا كبيرًا في تحقيق هذا الإنجاز.

    قصة كريم بنزيما والإضراب عن المباريات

    إذا ما خرج كريستيانو رونالدو في حوار أجنبي، فبالتأكيد سيتلقى سؤالًا حول إضرابه عن المباريات في فبراير الماضي، والحديث عن أزمة عدم دعم النصر بالصفقات في الفترة الشتوية.

    هذا الحديث الذي نال صداه عالميًا، خاصة وأنه تم ربطه بانتقال النجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد إلى الهلال، في الميركاتو الشتوي، الذي كان فيه الزعيم في أوج نشاطه، بإبرام سبع صفقات، في الوقت الذي اكتفى فيه النصر بصفقتين؛ حيدر عبد الكريم وعبد الله الحمدان.

    ومن المتوقع - بالطبع - أن تختلف نبرة رونالدو في الرد بشأن هذا الملف، في حالة تتويج النصر بالدوري من عدمه، إلا أن الحديث فيه أمر لا شك فيه، وقد يحيد الأمر إلى الأوضاع المالية التي يمر بها النادي.

  • الخصخصة وامتلاك النصر

    مع دخول عالم الخصخصة، وانتقال ملكية نادي الهلال، إلى شركة المملكة القابضة، التي يرأسها الأمير الوليد بن طلال، بنسبة استحواذ 70%، بات الحديث حول مصير الأندية الأخرى التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، بين النصر والأهلي والاتحاد.

    وكانت آخر الأنباء المتعلقة بالنصر، أنه من المتوقع أن يستحوذ كريستيانو رونالدو على حصة 20% من ملكية النادي، مع وجود تحالف بين شركة أجنبية ورجال أعمال سعوديين، للاستحواذ على 50%، فيما تبقى نسبة 30% للصندوق.

    ويتوقع أن يتم الحديث حول هذا الشأن أيضًا، خاصة وأن كريستيانو رونالدو صارت له قدم في هذا المجال، بعدما استحواذ على نسبة 25% من أسهم نادي ألميريا الإسباني، في فبراير الماضي.

    الأفضلية عن ليونيل ميسي

    رغم أن هذا الحديث قتل بحثًا، وسيظل محورًا للتساؤل لأعوام، بل أجيال قادمة إن صح التعبير، ولكن من المتوقع أن يدور الحديث مجددًا بشأن أفضليته عن ليونيل ميسي.

    رونالدو سبق وأن صرح بأنه اللاعب الأكثر اكتمالًا على الإطلاق، كما أنه صرح في مقابلة سابقة مع برنامج "إل شيرينجيتو" الإسباني، بقوله "من هو أفضل هداف في التاريخ؟ الأمر يتعلق بالأرقام، انتهى الكلام".

    وربما في حالة تتويج النصر بثنائية دوري روشن ودوري أبطال آسيا 2، يعود رونالدو ليصف نفسه بالأفضل، ويبرهن على نجاح تجربته - خارج أوروبا - عن تجربة منافسه الأزلي مع إنتر ميامي، فإذا كان ميسي قد توج بالدوري الأمريكي، فإن كريستيانو سيكون بطلًا محليًا، وسيمتلك بطولتين قاريتين أيضًا، خاصة بعد خروج ميسي مبكرًا من بطولة دوري أبطال الكونكاكاف.

    هذا بالطبع إن جاء الحوار قبل نهائيات كأس العالم 2026، أما إذا جاء بعده، فلكل حادث حديث.


    دوري رونالدو؟

    "أعتقد أن هذا ليس جيدًا للدوري، الكل يشتكي ويبالغ أكثر مما ينبغي، هذه كرة قدم وليست حربًا، الجميع يريد الفوز لكن لا يجوز أن يتحول الأمر إلى فوضى".

    بتلك الكلمات، تحدث رونالدو بعد مباراة الأهلي، التي شهدت العديد من الالتحامات، فيما تحدث أيضًا عن السلوكيات التي تتعلق بالشكاوى والمنشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي والحديث المستمر عن الحكام والمشروع السعودي، ليؤكد أنه جاهز للحديث في نهاية الموسم.

    من الطبيعي، أن تحمل كلمات رونالدو نبرة المسؤولية، باعتباره الواجهة الكبرى للدوري السعودي، خاصة مع إصدار أكثر من نادٍ لبيان اعتراض ضد الطواقم التحكيمية، وإشارة لاعبي الأهلي، في أكثر من مناسبة، بأن هناك نية متعمدة لمنح الدوري إلى رفاق كريستيانو.

    الرد المنطقي في هذا الصدد، بأن رونالدو لم يتوج بأي لقب محلي مع النصر على مدار 3 مواسم، بين بطولتين للاتحاد وواحدة للهلال، وكذلك احتلال وصافة كأس خادم الحرمين الشريفين، ووصافة السوبر مرتين، إلا أنه بات ضرورة للدون أن يخرج ليدافع عن صورة النصر، أمام الاتهامات بمجاملة الفريق بما يضر بالمشروع السعودي.

    الدفاع عن الحكم السعودي وعدم تنظيم ممر شرفي للأهلي، وطرد نواف العقيدي في ديربي الهلال، بالدور الأول، ملفات أيضًا ربما تكون في بطاقات الأسئلة الموجهة إلى رونالدو، في نهاية الموسم.

    الكرة الذهبية السادسة

    رغم أنه وجه انتقادات علنية مسبقًا لـ"ذا بيست" و"بالون دور"، باعتباره أن الجائزتين فقدتا جزءًا من نزاهتهما ومصداقيتهما، ولكن ربما يتلقى كريستيانو رونالدو، سؤالًا حول مدى حظوظه في الفوز بالكرة الذهبية السادسة، أو حتى المنافسة عليها.

    رونالدو يملك الفرصة لإنهاء تاريخي لعام 2026، خاصة وأنه يحارب في أكثر من جبهة، سواءً مع النصر، أو منتخب البرتغال.

    * دوري روشن السعودي.

    * دوري أبطال آسيا 2.

    * كأس السوبر السعودي.

    * كأس العالم.

    * تحقيق الـ1000 هدف.

    * الفوز بجائزة هداف الدوري.

    * الفوز بجائزة هداف كأس العالم.

    كل هذه تحديات لا تزال أمام رونالدو، وبالإمكان تحقيقها قبل نهاية عام 2026، ليصير السؤال حول ما إذا كان بإمكان الدون أن ينافس على الكرة الذهبية من قلب المملكة، بما يجعله يزيل الشكوك حول مصداقية الجائزة.