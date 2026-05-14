حوار حصري مع بوكايو ساكا: «عندما يحين وقتك، فإنه يحين» - نجم أرسنال مصمم على تحقيق المجد بالفوز باللقب

انضم ساكا إلى أكاديمية «هيل إند» الشهيرة التابعة لنادي أرسنال في سن السابعة، ولم ينظر إلى الوراء منذ ذلك الحين. وعندما استذكر بداياته في عالم كرة القدم، وسُئل عما إذا كان من مشجعي أرسنال منذ اليوم الأول، قال مهاجم «المدفعجية»: «دائمًا. عندما كنت طفلاً، كانت كرة القدم مجرد متعة. عندما تكون الكرة بين قدميك، لا شيء آخر يهم. تلك كانت سعادتي».

في نوفمبر 2018، منح المدرب آنذاك أوناي إيمري ساكا فرصة الظهور لأول مرة مع أرسنال - في مباراة بدوري أوروبا في أوكرانيا في درجات حرارة تحت الصفر، حيث بدأ ساكا المباراة على مقاعد البدلاء. "كان الجو شديد البرودة! كنا نلعب خارج أرضنا وكانت درجة الحرارة تحت الصفر"، يتذكر اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، حيث حل ساكا بديلاً لآرون رامزي في المباراة ضد فورسكلا بولتافا التي فاز فيها الغانرز 3-0.

"كنت متشوقاً للعب، وأدعو الله أن يمنحني المدرب فرصة. من الواضح أنه إذا كان الفريق متقدماً في النتيجة، فسيكون أكثر حرية في إشراك اللاعبين الشباب، وهذا ما حدث بالفعل. دخلت الملعب وشعرت بحرية تامة، واستمتعت باللعب".

بعد شهر واحد، خاض ساكا أول مباراة له في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي ستتجاوز 200 مباراة حتى الآن، في فوز 4-1 على فولهام. عن اللحظة التي ظهر فيها لأول مرة في الدوري الإنجليزي الممتاز، يقول: "كان هناك مزيج من التوتر والإثارة. مرة أخرى، كنت متشوقًا للغاية للعب. أتذكر أن ذلك كان في يوم رأس السنة. يا لها من طريقة لبدء العام. خوض أول مباراة لي في الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الذي كنا نشاهده طوال حياتنا. لذا كان الأمر أكثر إثارة".