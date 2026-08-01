في أولى المباريات الودية الرسمية للنادي الكتالوني ضمن الجولة التحضيرية للمواسم الكروي الجديد، خطف المهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم الأضواء بشكل استثنائي في لقاء الأمس أمام برمنجهام سيتي الإنجليزي.

المهاجم الواعد صاحب الـ 18 عامًا تكفل بتسجيل ثنائية فريقه في اللقاء الذي انتهى بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح الفريق الإنجليزي.

ورغم طبيعة اللقاء الإعدادية، إلا أن الأداء الانفجاري للمهاجم المصري جعل وسائل الإعلام الإسبانية، والكتالونية تحديدًا، تترك نتيجة المباراة وتفاصيلها الفنية لتسلّط الضوء على ولادة مهاجم جديد قد يغير شكل الخط الأمامي في كتيبة الألماني هانسي فليك.



