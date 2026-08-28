حمزة عبد الكريم ليس كبرايثوايت.. سر تجميد النجم المصري في برشلونة!

تذهب القراءة الأولى للمشهد نحو الجانب المظلم والبارد في إدارة كرة القدم الحديثة، حيث تشير أصابع الاتهام المباشرة إلى إدارة برشلونة بممارسة ضغط إداري متعمد وقاسٍ على المهاجم الشاب.

يمتلك حمزة عبد الكريم عقدًا يتضمن شرطًا جزائيًا لا يتجاوز 15 مليون يورو، وهو رقم زهيد ومغرٍ للغاية لأي نادٍ طامح في القارة العجوز.

ترى هذه الرؤية أن الإدارة الرياضية بقيادة ديكو ترغب في ترويض مطالب اللاعب ووكيل أعماله وإجبارهما على توقيع العقود الجديدة بشروط النادي المالية قبل منحه أي فرصة للمشاركة الرسمية.

فالنزول إلى أرض الملعب وتسجيل الأهداف سيمنح ممثلي اللاعب ورقة ضغط قوية للمطالبة برواتب فلكية وعمولات مضاعفة، مما دفع النادي الكتالوني لاستخدام سلاح التجميد الفني كوسيلة لفرض السيطرة وإنهاء ملف التجديد بأقل التكاليف الممكنة ودون تقديم تنازلات.



