احذروا من "الجانب المظلم" للقصة المصرية الجميلة.. حمزة عبدالكريم قد يجد نفسه خارج برشلونة قريبًا!

مع اقتراب نهاية عهد محمد صلاح؛ بدأ "أبناء الفراعنة" يوجهون أنظارهم إلى نجم آخر، على أمل كتابة فصل جديد من النجاحات المصرية في الملاعب الأوروبية.

هذا النجم المصري، الذي أصبحت كل الأنظار توجه إليه الآن؛ ليس إلا حمزة عبدالكريم، مهاجم العملاق الكتالوني برشلونة.

حمزة.. ذلك اللاعب الشاب البالغ من العمر 18 سنة، انضم إلى "شباب برشلونة" في يناير من عام 2026، قادمًا من النادي الأهلي المصري؛ لمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء.

ونجح الفرعون المصري الصغير، في إثبات نفسه بقوة مع "شباب برشلونة"؛ ليقوم العملاق الكتالوني بشراء عقده نهائيًا في صيف العام الحالي، ثم ضمه إلى المعسكر الإعدادي للفريق الأول.

ولم يكتفِ حمزة، بالانضمام إلى المعسكر الإعدادي لفريق برشلونة الأول لكرة القدم، في صيف العام الحالي، تحت قيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك؛ بل سجل هدفين في المباراة "الودية" ضد نادي برمنجهام سيتي الإنجليزي، ليحصل على إشادة كبيرة للغاية من الجماهير والنقاد الرياضيين.

لكن عزيزي المشجع "المصري البرشلوني"، لا تنسى أنه لكل قصة جميلة جانب مظلم أيضًا؛ وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا، خلال السطور القادمة..