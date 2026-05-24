حمزة عبدالكريم ضد ريال مدريد | خطأ حرمه من إكمال متعة أول كلاسيكو .. لكن 64 دقيقة كافية للرد على سخرية بايرن ميونخ!

أن يكون أول كلاسيكو لك يساوي الفوز في نهائي كأس الأبطال، فالمباراة قيمتها تزداد أضعافًا، ومع ستة أهداف سجلها عبدالكريم خلال أربع مباريات سابقة مع شباب برشلونة، فالأعين تراقب كل خطواته، خاصةً وأنه مرشح لخوض كأس العالم 2026 مع المنتخب المصري.
كل هذا يأتي بالتزامن مع بحث الفريق الأول لبرشلونة عن مهاجم جديد يخلف البولندي روبرت ليفاندوفسكي، لكن لسوء حظ شباب برشلونة والمهاجم المصري أن سيناريو المباراة انقلب في بداية الشوط الثاني..
في وقت كانت السيطرة به لشباب البرسا متقدمين بهدف بيدرو فيلار في الدقيقة 26، تعرض زميلهم إينيجو مارتينيز للطرد ببطافة صفراء ثانية في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الثاني، لتتجه دفة المباراة لريال مدريد.
حينها تقدم ريال مدريد بهدفين في الدقيقتين 51 و63، فلم يكن هناك مفرًا من تغيير حمزة عبدالكريم في محاولة للتأمين الدفاعي مع الاعتماد على الهجمات المرتدة، للحفاظ على أمل الفوز، ليكتفي المهاجم المصري باللعب 64 دقيقة في أول مواجهة له أمام الملكي.
لكن حتى مهمة التأمين الدفاعي لم تنجح، وسجل شباب الميرينجي هدفين آخرين في الدقيقتين 68 و6+90، ليخسر برشلونة نهائي كأس الأبطال للشباب.