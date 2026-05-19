أحمد فرهود

حمزة عبدالكريم "حبة الكريز" في تشكيل برشلونة 2026-27.. فشل خطة ديكو يمنحه الأمل وهانزي فليك العائق الأكبر!

هل نشاهد الفرعون المصري مع كتيبة فليك قريبًا؟!..

لم يكن أكبر المُتفائلين يتوقع أن الفتى الذي كان يُداعب الكرة، قبل أشهر قليلة من الآن، في ناشئي النادي الأهلي المصري؛ سيصبح اليوم حديث الصحافة الإسبانية، ومحط أنظار عشاق العملاق الكتالوني برشلونة.

نعم.. حمزة عبدالكريم، ذلك المهاجم المصري صاحب الـ18 عامًا فقط، انتقل من الأهلي إلى برشلونة، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ ولمدة 6 أشهر على سبيل الإعارة، مع أحقية الشراء النهائي.

وفي البداية.. كانت الخطة هي أن يلعب عبدالكريم، في صفوف الرديف "برشلونة أتلتيك"؛ إلا أن اللاعب انتهى به المطاف، لتمثّيل فريق تحت 19 سنة بالنادي.

ومع اقتراب نهاية الموسم الحالي، وبدء الإدارة الرياضية التخطيط للعام الرياضي القادم 2026-2027؛ أصبح الجميع يتطلع لرؤية المهاجم المصري في كتيبة الفريق الأول لكرة القدم، بقيادة المدير الفني الألماني هانزي فليك.

هذه التطلعات زادت، بعد تألُق عبدالكريم في صفوف فريق برشلونة تحت 19 سنة؛ حيث أصبح الفرعون المصري عنصرًا أساسيًا في التشكيل، بل والسلاح الأقوى لتحقيق الانتصارات.

ونحن سنستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة؛ مجموعة من النقاط المهمة التي يُمكن الوقوف أمامها، وسط التطلعات الجماهيرية لرؤية حمزة عبدالكريم ضمن كتيبة فليك..

    حمزة عبدالكريم.. من البداية المعقدة إلى شراء العقد!

    أولًا.. يجب الإشارة إلى أن العملاق الكتالوني برشلونة، قرر تفعيل بند شراء النجم المصري حمزة عبدالكريم، بعد تألُقه مع فريق تحت 19 عامًا؛ وذلك حسب ما ذكرته الصحف المُقربة من النادي، في اليومين الماضيين.

    عبدالكريم انتقل "مُعارًا" من الأهلي المصري إلى برشلونة، خلال الميركاتو الشتوي الماضي - كما ذكرنا -؛ حيث نص العقد بين الطرفين، على الآتي:

    * أولًا: امتلاك برشلونة أحقية شراء اللاعب نهائيًا؛ مقابل 1.5 مليون يورو.

    * ثانيًا: دفع برشلونة حوافز إلى الأهلي قد تصل إلى 5 ملايين يورو؛ بناء على أداء اللاعب وإنجازاته.

    * ثالثًا: امتلاك الأهلي نسبة 15%؛ وذلك من أي عملية بيع مستقبلية للاعب.

    وواجه عبدالكريم صعوبات في بداياته مع العملاق الكتالوني؛ حيث تأخرت مشاركاته الرسمية لأسباب بيروقراطية، إلى جانب تعرضه لإصابة عضلية.

    لكن بعد ذلك انفجر الفرعون المصري، بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في مباراة تتويج برشلونة، بلقب مجموعته الإقليمية في مسابقة الدوري الإسباني تحت 19 سنة؛ ثم هدف في "الريمونتادا" ضد نادي تينيريفي، ضمن منافسات إياب ربع نهائي كأس الأبطال للشباب.

    وإجمالًا.. سجل حمزة عبدالكريم 5 أهداف بقميص برشلونة، في 9 أو 10 مباريات رسمية؛ ليثبت نفسه كأحد أقوى المواهب الهجومية، في الفئات السنية.

    هُنا.. بدأ قطاع جماهيري كبير، يُطالب بإعطاء عبدالكريم فرصة الظهور مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم؛ والذي يقوده المدير الفني الألماني هانزي فليك.

    خطة ديكو لـ"خط هجوم برشلونة" في 2026-2027

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نتحدث عن خطة العملاق الكتالوني برشلونة لخط هجومه، خلال الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    البرتغالي ديكو، المدير الرياضي لنادي برشلونة، كان لديه خطة في ذهنه من "3 محاور" أساسية؛ وذلك على النحو التالي:

    * المحور الأول:

    التعاقد مع مهاجم جديد في الميركاتو الصيفي القادم، يستطيع المشاركة في بناء اللعب، أي ليس رأس حربة "تقليدي"؛ حيث تركزت اختياراته على اسمين، هما:

    - الأرجنتيني خوليان ألفاريز "أتلتيكو مدريد الإسباني".

    - البرازيلي جواو بيدرو "تشيلسي الإنجليزي".

    * المحور الثاني:

    تجديد عقد المهاجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي، لمدة موسم رياضي آخر حتى 30 يونيو 2027؛ لكن مع بعض الشروط، هي:

    - تقليل راتبه للنصف تقريبًا.

    - تقبُله لعب دور المهاجم "البديل".

    * المحور الثالث:

    بيع عقد المهاجم الإسباني فيران توريس، خلال الميركاتو الصيفي القادم، أو استغلاله في صفقة تبادلية ما؛ من أجل تقليل سعرها.

    المهم.. خطة ديكو فشلت مبكرًا؛ وذلك بعدما فضل ليفاندوفسكي إنهاء مسيرته مع العملاق الكتالوني، وعدم تجديد عقده الذي ينتهي في 30 يونيو 2026.

    حمزة عبدالكريم قد يكون "حبة الكريز" في تشكيل هانزي فليك

    لم ينتهِ الأمر عند ما ذكرناه في السطور الماضية؛ حيث أصبح العملاق الكتالوني برشلونة أمام خيارين الآن، بعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي.

    * الخيار الأول: التعاقد مع رأس حربة تقليدي؛ لتعويض رحيل ليفاندوفسكي.

    * الخيار الثاني: التخلي عن فكرة رأس الحربة التقليدي "رقم 9"، وإكمال خطة التعاقد مع مهاجم متحرك يُشارك في بناء اللعب.

    وإذا افترضنا أن برشلونة اعتمد الخيار الثاني؛ فإن النجم المصري حمزة عبدالكريم قد يكون "حبة الكريز" في تشكيل المدير الفني الألماني هانزي فليك، الموسم الرياضي القادم 2026-2027.

    بمعنى.. برشلونة سيمتلك مهاجمين اثنين مُتحركين، يشاركان في بناء اللعب الموسم القادم، وهما "الإسباني فيران توريس والصفقة التي سيتم التعاقد معها"؛ ولذا سيكون عبدالكريم هو رأس الحربة الذي يتمتع بخصائص مختلفة، على النحو التالي:

    * أولًا: التمركز الجيد داخل منطقة الـ18 للخصم.

    * ثانيًا: جودة كبيرة في استغلال العرضيات واللعب بالرأس.

    * ثالثًا: قوة بدنية تجعله يفوز بالالتحامات ضد مدافعي الفريق الخصم.

    وهُناك مباريات ستطلب هذه النوعية؛ لذا وقتها.. من الممكن لفليك أن يستعين بالفرعون المصري، بدلًا من سياسة المهاجم المتحرك الذي يشارك في بناء اللعب.

    هانزي فليك قد يكون "العائق الأكبر" أمام حمزة عبدالكريم.. لهذا السبب!

    رغم ما ذكرناه في السطور الماضية؛ إلا أن المدير الفني الألماني هانزي فليك، قد يكون "العائق الأكبر" في ظهور النجم المصري حمزة عبدالكريم مع فريق برشلونة الأول لكرة القدم.

    نعم.. فليك يحتاج في بعض المباريات، إلى المهاجم الذي يتمتع بالقوة البدنية، ويجيد التمركز واللعب بالرأس؛ إلا أنه يفضل أيضًا أن يتمتع هذا اللاعب بقدرات فنية، تمكنه من المشاركة في بناء اللعب مع زملائه.

    مثلًا.. ليفاندوفسكي رغم أنه رأس حربة تقليدي "رقم 9"، لكنه كان يُشارك في اللعب مع زملائه ببرشلونة؛ قبل أن يتراجع هذا الأمر بشكلٍ واضح، في الموسم الحالي 2025-2026.

    تراجع قدرات ليفا في المشاركة ببناء اللعب؛ هو الأمر الذي دفع فليك لجعله "بديلًا" في الموسم الحالي، وعدم الضغط للإبقاء عليه في العام الرياضي القادم.

    ومن هُنا.. إذا أراد عبدالكريم أن يقنع فليك، بضمه إلى صفوف الفريق الأول للعملاق الكتالوني؛ سيكون عليه أن لا يكتفي بدور المهاجم "رقم 9" التقليدي، بل أن يطور من قدراته في المشاركة ببناء اللعب.

    والمتوقع أن يضم المدير الفني الألماني، الكثير من اللاعبين الشباب، في الفترة التحضيرية للموسم القادم 2026-2027؛ وذلك نظرًا للإجازات الخاصة التي سيتحصل عليها نجوم الفريق الأول "الكبار"، بعد مشاركاتهم في بطولة كأس العالم.

    ويأمل عبدالكريم أن يكون أحد العناصر الشابة، التي يضمها فليك للمعسكر التحضيري، حتى ولو كُتِب له المشاركة مع منتخب مصر في كأس العالم 2026؛ وذلك لكي يثبت نفسه أمامه، ويقنعه بالاعتماد عليه في الموسم القادم.

