موهبة بلا أهداف وأب لبرازيلي: حكيم زياش وزكرياء لبيض .. تاريخ مغربي جديد والخوف من "نهاية مأساوية"!

وكان بوتافوجو قد تعاقد مع حكيم زياش، بعد رحيله عن الوداد المغربي، لينضم إلى الدوري البرازيلي في سبتمبر الماضي، بعقد حتى ديسمبر 2028.

زياش، صاحب الـ33 عامًا، قرر أن يخوض تجربة الاحتراف في البرازيل، من بوابة الفريق الذي يرتدي شارة قيادته، أليكس تيليس، ظهير النصر السابق، فيما يتواجد تيتي على رأس جهازه الفني.

حكيم زياش يملك خبرة اللعب في أكثر من مركز، ورغم أن أغلبية مشاركته كانت في مركز الوسط المهاجم، إلا أن "الجناح الأيمن" يملك ذكريات عزيزة لديه، حيث كتب معه الإنجاز الذي لا يُنسى مع منتخب المغرب، باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ولم يمهل تيتي، زياش، طويلًا، حتى منحه فرصة المشاركة لأول مرة أمام ميراسول، فيما اعترف مدرب البرازيل في مونديال قطر، بأن مهارات اللاعب الفردية وحاجة الفريق إليه، دفعته لتغيير خطته حول موعد مشاركته، ليدفعه للملاعب سريعًا.

وتغنى تيتي بتنوع نجم تشيلسي السابق في أرض الملعب، كونه قادرًا على شغل مركز 10 أو الجناح أو كلاعب وسط، فضلًا عن مهاراته في الربط بين خطي الوسط والهجوم وصناعة اللعب، مؤكدًا أن عدد الدقائق التي حصل عليها كانت أكثر من المتوقع له مع بداية الموسم.

ورغم ذلك، إلا أن 6 مباريات في الدوري البرازيلي، أثبتت بأن زياش، رغم كفاءته في تغطية مساحات كبيرة في الملعب، خاصة على الطرف الأيمن، دفاعيًا أو هجوميًا، وسرعاته التي بلغ أقصاها 29.7 كيلو مترًا في الساعة، إلا أنها تظل فاعلية بلا لون أو رائحة، خاصة وإن بلغ إجمالي معدل تسديداته 2.7 تسديدة، ومعدل تمريرة مفتاحية واحدة لكل مباراة.

مهارة زياش تتمثل في بناء اللعب، واستغلال سلاح التمريرات القصيرة والطويلة، ورغم ذلك، فإن آخر أهدافه، كانت في مباراته الأخيرة مع الوداد، علمًا بأنه خاض - حتى الآن - ست مباريات مع بوتافوجو، لم تشهد إلا فوزًا واحدًا أمام شابيكوينسي، مقابل تعادل وأربع هزائم.