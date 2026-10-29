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Hakim Ziyech Zakaria Labyad (Goal Only)Goal AR
محمود خالد

موهبة بلا أهداف وأب لبرازيلي: حكيم زياش وزكرياء لبيض .. تاريخ مغربي جديد والخوف من "نهاية مأساوية"!

فقرات ومقالات
حكيم زيياش
زكريا لبيض
بوتافوجو
كورينثيانز
المغرب
الدوري البرازيلي

ماذا يقدم المغاربة في الدوري البرازيلي؟

لم تكن المباراة التي أقيمت على ملعب نيوجيرسي في 14 يونيو، ضمن كأس العالم، هي الرابط الذي يجمع بين المغرب والبرازيل، بل إن عام "2026"، كان شاهدًا على أكثر من قصة كتبها أسود الأطلس، على أنغام السليساو، وكان حكيم زياش، آخر أبطال تلك القصص.

زياش اختار خوض تجربة جديدة "غير مألوفة"، في الدوري البرازيلي، ليقرر ارتداء قميص بوتافوجو، إلا أنه لم يكن الأول، بل سبقه قبل عدة أشهر فقط، زكرياء لبيض، الذي دخل تاريخ المغاربة في أراضي أمريكا الجنوبية، من أوسع أبوابه.

وإذا قلنا إن المغرب حقق أولى نتيجة إيجابية "عربية" أمام البرازيل في كأس العالم، بعدما أجبره على التعادل (1-1)، بل إن إسماعيل صيباري كان أول لاعب عربي يهز شباك راقصي السامبا في تاريخ المونديال، فإن هذه قصة رويت في مدينة نيويورك الأمريكية، فماذا عن القصص المغربية التي تُكتب في أرض البرازيل؟

  • حكيم زياش .. مزاملة "نصراوية" وإشادة بلا أهداف!

    وكان بوتافوجو قد تعاقد مع حكيم زياش، بعد رحيله عن الوداد المغربي، لينضم إلى الدوري البرازيلي في سبتمبر الماضي، بعقد حتى ديسمبر 2028.

    زياش، صاحب الـ33 عامًا، قرر أن يخوض تجربة الاحتراف في البرازيل، من بوابة الفريق الذي يرتدي شارة قيادته، أليكس تيليس، ظهير النصر السابق، فيما يتواجد تيتي على رأس جهازه الفني.

    حكيم زياش يملك خبرة اللعب في أكثر من مركز، ورغم أن أغلبية مشاركته كانت في مركز الوسط المهاجم، إلا أن "الجناح الأيمن" يملك ذكريات عزيزة لديه، حيث كتب معه الإنجاز الذي لا يُنسى مع منتخب المغرب، باحتلال المركز الرابع في كأس العالم 2022.

    ولم يمهل تيتي، زياش، طويلًا، حتى منحه فرصة المشاركة لأول مرة أمام ميراسول، فيما اعترف مدرب البرازيل في مونديال قطر، بأن مهارات اللاعب الفردية وحاجة الفريق إليه، دفعته لتغيير خطته حول موعد مشاركته، ليدفعه للملاعب سريعًا.

    وتغنى تيتي بتنوع نجم تشيلسي السابق في أرض الملعب، كونه قادرًا على شغل مركز 10 أو الجناح أو كلاعب وسط، فضلًا عن مهاراته في الربط بين خطي الوسط والهجوم وصناعة اللعب، مؤكدًا أن عدد الدقائق التي حصل عليها كانت أكثر من المتوقع له مع بداية الموسم.

    ورغم ذلك، إلا أن 6 مباريات في الدوري البرازيلي، أثبتت بأن زياش، رغم كفاءته في تغطية مساحات كبيرة في الملعب، خاصة على الطرف الأيمن، دفاعيًا أو هجوميًا، وسرعاته التي بلغ أقصاها 29.7 كيلو مترًا في الساعة، إلا أنها تظل فاعلية بلا لون أو رائحة، خاصة وإن بلغ إجمالي معدل تسديداته 2.7 تسديدة، ومعدل تمريرة مفتاحية واحدة لكل مباراة.

    مهارة زياش تتمثل في بناء اللعب، واستغلال سلاح التمريرات القصيرة والطويلة، ورغم ذلك، فإن آخر أهدافه، كانت في مباراته الأخيرة مع الوداد، علمًا بأنه خاض - حتى الآن - ست مباريات مع بوتافوجو، لم تشهد إلا فوزًا واحدًا أمام شابيكوينسي، مقابل تعادل وأربع هزائم.

  • زكرياء لبيض .. دخل التاريخ وابنه برازيلي!

    تجربة حكيم زياش بشكل عام، لا يزال هناك الكثير للحكم عليها، إلا أن الرقم القياسي المرتبط بـ"الأول"، سيظل متعلقًا بزكرياء لبيض، الذي سبق وأن بدأ رحلته مع الفرق الأولى في آيندهوفن، وتنقل بين سبورتنج لشبونة وفيتسه وفولهام وأوتريخت وأياكس، فيما انتقل للدوري الصيني لعامين، قبل أن يصبح أول محترف مغربي في الدوري البرازيلي، ليرتدي قميص كورينثيانز، في صفقة انتقال حر.

    صديق ممفيس ديباي، هداف هولندا التاريخي، في آيندهوفن، الذي اشتهر برؤيته الثاقبة في الملعب، وقدرته على اتخاذ القرارات المناسبة، واللعب كجناح أيمن ورأس حربة، كان يشارك بشكل تدريجي في مباريات كورينثيانز، حيث كان دوريفال جونيور يعمل على زيادة دقائق لعبه، فيما صنع التاريخ أيضًا بأول هدف مغربي في الدوري البرازيلي، في شباك أتلتيكو مينيرو، فضلًا عن تمريرتين حاسمتين أمام ميراسول وريمو، فيما ترك بصمته في كوبا ليبرتادوريس، بهدف أمام بينارول، وكل ذلك قبل أن يتعرض للإصابة في الرباط الصليبي، ليغيب عن الملاعب منذ أغسطس الماضي.

    أما عن حياة لبيض خارج الملاعب، فإن زكرياء صرّح بأنه أحب الأجواء مع عائلته في البرازيل، وأن لديه مولودًا حديثًا، اسمه ريان، ولد في أراضي السامبا.

  • كلمة أخيرة..

    سيظل عام 2026، بمثابة علامة فارقة بين المغرب والبرازيل، إذا كان الحديث بلغة كرة القدم، رغم أن تجربة زكرياء لبيض وحكيم زياش، ليست الأولى عربيًا، كما أشرت مسبقًا في مقال بعنوان "أول مغربي في أدغال البرازيل .. (صديق ديباي) يستعد لكتابة التاريخ!"، إلا أنه العلم الأحمر الذي تتوسطه نجمة خضراء، بات يُرسل أبناءه للاحتراف في مهد متعة كرة القدم.

    ورغم ذلك، إلا أن البداية تشي بأن الأمور لا تسير على ما يُرام، ليس على المستوى الشخصي، وإنما الجماعي، فمع دخول الأسابيع الأخيرة من الدوري البرازيلي، يأتي بوتافوجو، في المركز الحادي عشر، آخر المراكز المؤهلة لبطولة كوبا سودأمريكانا، البطولة القارية الثانية، برصيد 39 نقطة، بينما يحلّ العملاق كورينثيانز، في المركز الثامن عشر، ليصبح مهددًا بالهبوط إلى الدرجة الثانية.

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