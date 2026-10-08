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Muhammad Zaki
ترجمه

لم يكن متحمسًا لها .. ميسي يتلقى هدية غريبة من حكم مباراته الوداعية ضد بنين

ليونيل ميسي
الأرجنتين
بنين
الأرجنتين ضد بنين
كأس العالم
كوبا أمريكا
المباريات الودية
برشلونة
إنتر ميامي

لقطة مربكة من الحكم

بلغت المسيرة الدولية التاريخية لليونيل ميسي خاتمتها المؤثرة والمليئة بالدموع على أرضية ملعب الـ"مونومنتال"، لكن الليلة انتهت بلحظة تركت كلاً من اللاعب والجماهير في حيرة تامة.

وبينما كان النجم المخضرم يودّع جماهير المنتخب الأرجنتيني الوفية، أضفى موقف غريب مع حكم المباراة لمسة سريالية ختامية على قصته الأسطورية.

  • هدية وداع غريبة

    ودّع ميسي كرة القدم الدولية عقب فوز الأرجنتين الودي على بنين بثلاثية نظيفة على ملعب "المونومنتال". غير أنّ المشاهد التي أعقبت المباراة اتخذت منحى غير متوقع بفضل الحكم التشيلي فيرناندو فيخار.

    فبعد صافرة النهاية، اقترب فيخار من الفائز بالكرة الذهبية ثماني مرات، وصافحه مع غمزة من عينه، وسلّمه بطاقتيه الصفراء والحمراء كهدية وداع.

    وتركت هذه المبادلة الغريبة حارس مرمى بنين ساتورنان ألاغبي في حيرة واضحة وهو يراقب المشهد من مكان قريب. أما ميسي، الذي سجّل من ركلة جزاء في الدقيقة الـ71 خلال مباراته الدولية رقم 208 التي عزّز بها رقمه القياسي، فلم يبدُ متعلّقاً كثيراً بهذا التذكار غير المألوف.

    وبعد ذلك بقليل، شوهدت المغنية الشعبية الأرجنتينية سوليداد باستوروتي وهي تمسك ببطاقتي الحكم البلاستيكيتين عقب أدائها الفني بعد المباراة.


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  • الدموع في الملعب الأيقوني

    وفي حين خطف العرض الغريب الذي قدمه الحكم الأنظار، إلا أن المشاعر الجياشة كانت سيدة الموقف في تلك الليلة. فقد كان المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في أغسطس عقب الخسارة المؤلمة للأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.

    وجاءت الأجواء التي سبقت مباراة بنين مؤثرة بما يليق بالمناسبة. فقد بدا ميسي متأثرًا بشكل واضح وهي حافلة الفريق تشق طريقها وسط بحر من الجماهير المتحمسة خارج ملعب ريفر بليت.

    وفي الداخل، شهد الجمهور الذي بلغ عدده 85 ألف متفرج فوزًا سهلًا، إذ سبق ركلة الجزاء الحاسمة التي سجلها ميسي هدفان مبكران لنيكولاس أوتاميندي ونيكو باز.

    وكان زملاؤه في الفريق، ومن بينهم إنزو فيرنانديز الذي ذرف الدموع، يكافحون للسيطرة على مشاعرهم بينما كان القائد الأسطوري يخاطب الملعب من دائرة المنتصف.

    وخلال كلمته الوداعية، استعاد ميسي ذكريات مسيرة دولية حافلة امتدت لعقدين من الزمن وتضمنت التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا والفيناليسيما. وقال معترفًا أمام الجماهير: «عدم المجيء إلى هنا بعد الآن وعدم التواجد مع المنتخب الأرجنتيني سيؤلمني كثيرًا». وأضاف: «لو كان الأمر بيدي، لتمنيت أن أبقى هنا طوال حياتي، لأن اللعب للأرجنتين هو أجمل شيء على الإطلاق».

    واعترف المهاجم المخضرم بالخسارة المؤلمة الأخيرة أمام إسبانيا، مشيرًا إلى أن المنتخب قاتل حتى اللحظة الأخيرة رغم أنه لم يتبقَّ لديه الكثير من الطاقة. كما خصّ بالتحية زملاءه السابقين، ووجّه كلمة مؤثرة تكريمًا لوالده الراحل خورخي الذي وافته المنية في أغسطس. وأضاف ميسي: «سأفتقد اللعب هنا كثيرًا». وتابع: «أرحل وأنا ممتن وفخور وفي سلام».


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    ما الذي ينتظر منتخب الأرجنتين

    يتعيّن على الأرجنتين الآن أن تخوض مستقبلاً غامضاً من دون قائدها الملهم. ويواجه المدرب ليونيل سكالوني مهمة غير محبّبة تتمثّل في إعادة بناء تشكيلته عقب الخسارة الأخيرة في نهائي كأس العالم والرحيل النهائي لأعظم لاعب في تاريخ البلاد.

    أما بالنسبة لميسي، فيتحوّل التركيز بالكامل نحو التزاماته المستمرّة مع ناديه. وسيسعى المهاجم الأسطوري إلى توجيه ما تبقّى من طاقته لإنهاء الموسم المحلّي مع إنتر ميامي بقوة، تاركاً خلفه إرثاً دولياً من المرجّح ألا يُضاهى أبداً.