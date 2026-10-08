لم يكن متحمسًا لها .. ميسي يتلقى هدية غريبة من حكم مباراته الوداعية ضد بنين

وفي حين خطف العرض الغريب الذي قدمه الحكم الأنظار، إلا أن المشاعر الجياشة كانت سيدة الموقف في تلك الليلة. فقد كان المهاجم البالغ من العمر 39 عامًا قد أعلن اعتزاله اللعب دوليًا في أغسطس عقب الخسارة المؤلمة للأرجنتين أمام إسبانيا في نهائي كأس العالم.
وجاءت الأجواء التي سبقت مباراة بنين مؤثرة بما يليق بالمناسبة. فقد بدا ميسي متأثرًا بشكل واضح وهي حافلة الفريق تشق طريقها وسط بحر من الجماهير المتحمسة خارج ملعب ريفر بليت.
وفي الداخل، شهد الجمهور الذي بلغ عدده 85 ألف متفرج فوزًا سهلًا، إذ سبق ركلة الجزاء الحاسمة التي سجلها ميسي هدفان مبكران لنيكولاس أوتاميندي ونيكو باز.
وكان زملاؤه في الفريق، ومن بينهم إنزو فيرنانديز الذي ذرف الدموع، يكافحون للسيطرة على مشاعرهم بينما كان القائد الأسطوري يخاطب الملعب من دائرة المنتصف.
وخلال كلمته الوداعية، استعاد ميسي ذكريات مسيرة دولية حافلة امتدت لعقدين من الزمن وتضمنت التتويج بكأس العالم 2022 وكوبا أمريكا والفيناليسيما. وقال معترفًا أمام الجماهير: «عدم المجيء إلى هنا بعد الآن وعدم التواجد مع المنتخب الأرجنتيني سيؤلمني كثيرًا». وأضاف: «لو كان الأمر بيدي، لتمنيت أن أبقى هنا طوال حياتي، لأن اللعب للأرجنتين هو أجمل شيء على الإطلاق».
واعترف المهاجم المخضرم بالخسارة المؤلمة الأخيرة أمام إسبانيا، مشيرًا إلى أن المنتخب قاتل حتى اللحظة الأخيرة رغم أنه لم يتبقَّ لديه الكثير من الطاقة. كما خصّ بالتحية زملاءه السابقين، ووجّه كلمة مؤثرة تكريمًا لوالده الراحل خورخي الذي وافته المنية في أغسطس. وأضاف ميسي: «سأفتقد اللعب هنا كثيرًا». وتابع: «أرحل وأنا ممتن وفخور وفي سلام».