مع تبقي سبع جولات على نهاية الموسم، ويتقدم بايرن ميونيخ بفارق تسع نقاط على بوروسيا دورتموند: يبدو أن لقب البطولة أصبح في متناول بايرن ميونيخ. لكن فريق ميونيخ لا يزال لديه أهداف في ما تبقى من موسم الدوري الألماني - فالأمر يتعلق بما لا يقل عن تحطيم رقمين قياسيين في عدد الأهداف، وبالتالي كتابة التاريخ.
"حقًا؟ هذا مقلق!" إحصائية مقلقة عن نادي بايرن ميونيخ تثير قلق جوشوا كيميش
على صعيد الفريق، فإن الرقم القياسي هو 101 هدفاً سُجل في موسم 1971/72. وتجاوز هذا الرقم أصبح مجرد مسألة وقت. بعد الفوز 4-0 على يونيون برلين، وصل رصيد ميونيخ إلى 97 هدفاً. ووصف جوشوا كيميش هذا الرصيد المؤقت، الذي يبلغ متوسطه 3.59 هدفاً في المباراة الواحدة، بأنه «أمر جنوني حقاً».
لماذا يسير تسجيل الأهداف بشكل جيد للغاية هذا الموسم؟ "في الواقع، أود أن أقول إن السبب هو أننا نمتلك لاعبين هجوميين متميزين. لكننا كنا نمتلكهم دائمًا في السنوات الماضية أيضًا"، أوضح كيميش. "السبب هو الفريق. يمكننا تسجيل الأهداف في أي مرحلة من المباراة. يمكننا التسجيل من الهجمات المرتدة، والكرات الثابتة، وامتلاك الكرة. لدينا العديد من الفرص لتسجيل الأهداف."
هاري كين يحقق رقماً قياسياً - لكنه سجل هدفاً واحداً فقط
بل إن الفرص كانت متاحة لتسجيل أكثر من أربعة أهداف بكثير في مباراة يونيون. كان من الممكن تسجيل «هدفين أو ثلاثة» إضافيين حسبما صرح المدير الرياضي كريستوف فرويند — وهذا في الواقع أقل مما حدث بالفعل. سدد لاعبو ميونيخ 31 تسديدة، وهو رقم يفوق ما سجلوه في أي مباراة أخرى بالدوري الألماني هذا الموسم. أهدر كل من لينارت كارل وهاري كين فرصتين سانحتين بشكل مؤسف للغاية.
كان الأمر مريرًا بشكل خاص لكين، الذي يطارد الرقم القياسي الثاني لروبرت ليفاندوفسكي البالغ 41 هدفًا في موسم 2020/21. بعد أربعة ثنائيات متتالية، خرج المهاجم الإنجليزي خالي الوفاض في آخر مباراتين. بسبب مشاكل في ربلة الساق، لم يكن ضمن التشكيلة ضد بوروسيا مونشنغلادباخ، بينما شارك كبديل فقط ضد باير ليفركوزن.
في المباراة ضد يونيون، سدد كين الكرة 11 مرة، وهو الرقم القياسي لأي لاعب في مباراة واحدة هذا الموسم. لكنه سجل هدفاً واحداً فقط بسبب إهداره فرصتين كبيرتين، ليصبح رصيده الآن 31 هدفاً. لتحطيم الرقم القياسي، عليه أن يرفع معدله الرائع بالفعل، الذي يبلغ 1.19 هدف في المباراة الواحدة، إلى 1.57 في المباريات المتبقية من الدوري الألماني. "هذا ممكن بالتأكيد"، قال كين.
بفضل جوناس أوربيغ أيضًا: حافظ بايرن ميونيخ على شباكه نظيفة أمام يونيون
بقدر ما أصبح تسجيل الأهداف الذاتية أمرًا معتادًا بالنسبة لبايرن ميونيخ هذا الموسم، فإن الحفاظ على شباك نظيفة يعد أمرًا غير معتاد. في الواقع، لم يحافظ فريق ميونيخ على شباكه نظيفة سوى للمرة الرابعة فقط في المباراة الرسمية السابعة عشرة لعام 2026، وذلك في مواجهة فريق يونيون. وقد فشل الفريق في الحفاظ على شباكه نظيفة في آخر ست مباريات متتالية. بل إن آخر مباراة على أرضه في الدوري الألماني لم يسجل فيها أي هدف تعود إلى 1 نوفمبر من العام الماضي.
"حقاً؟" سأل كيميش عندما سُئل عن هذه الإحصائية. "هذا أمر مروع. لم أكن أدرك ذلك تماماً." قد تنعكس هذه الضعف بشكل خاص في المباريات المهمة القادمة في دوري أبطال أوروبا (في ربع النهائي سيواجه ريال مدريد). "علينا أن نتحسن في هذا الجانب"، قال كيميش. أمام يونيون، لم يسمح بايرن ميونيخ بأي فرصة لفترة طويلة، قبل أن يتصدى جوناس أوربيغ برد فعل رائع لتسديدة وو-يونغ جيونغ، ويمنع بذلك استقبال هدف جديد.
ووصف فرويند أداء أوربيغ بأنه "جيد جدًا جدًا". ليس فقط بسبب رد الفعل السريع، بل "بشكل خاص أيضًا بسبب طريقة لعبه بالقدم وحضوره القوي". من المرجح أن تكون هذه هي المباراة الأخيرة للحارس البالغ من العمر 22 عامًا في الوقت الحالي. بعد انتهاء فترة المباريات الدولية، من المقرر أن يعود الحارس الأساسي مانويل نوير، الذي تعرض لإصابة مؤخرًا، إلى حراسة المرمى. يودع أوربيغ المباراة بتوصية أخرى بالبقاء على مقاعد البدلاء.
المباريات القادمة لنادي بايرن ميونيخ
التاريخ الوقت المباراة السبت، 4 أبريل 15:30 SC فرايبورغ - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الثلاثاء، 7 أبريل 21:00 ريال مدريد - بايرن ميونيخ (دوري أبطال أوروبا) السبت، 11 أبريل الساعة 18:30 ف.ك. سانت باولي - بايرن ميونيخ (الدوري الألماني) الأربعاء، 15 أبريل 21:00 بايرن ميونيخ - ريال مدريد (دوري أبطال أوروبا) الأحد، 19 أبريل 17:30 بايرن ميونيخ - في إف بي شتوتغارت (الدوري الألماني)