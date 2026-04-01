بعد ما يقرب من ست سنوات ونصف، لم يفِ زيركزي بهذا الوعد - ولم يجد حظه الكروي في أي مكان آخر بعد. صحيح أن الهولندي، الذي يبلغ الآن 25 عامًا تقريبًا، حقق قفزة كبيرة في مسيرته المهنية بانتقاله إلى مانشستر يونايتد عام 2024، إلا أنه يتأرجح هناك بين التشكيلة الأساسية ومقاعد البدلاء. مع أن الميزان يميل بشكل متزايد هذا الموسم نحو مقاعد البدلاء.

منذ إقالة روبن أموريم وتولي المدرب مايكل كاريك منصبه في يناير، تفاقمت الأوضاع الصعبة أصلاً بالنسبة للاعب الدولي الذي خاض ست مباريات مع منتخب بلاده. ومنذ ذلك الحين، لم يشارك سوى في 28 دقيقة فقط خلال عشر مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، دون أن يسجل أي هدف أو يقدم أي تمريرة حاسمة.

ولا يوجد حالياً ما يشير إلى أن هذا الوضع قد يتغير حتى نهاية الموسم. فقد حصد مانشستر يونايتد 23 نقطة في المباريات العشر المذكورة، ويحتل المركز الثالث في الترتيب، وهو في طريقه للتأهل إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2023. وقد وجد كاريك تشكيلته الأساسية، ويقدم المنافسون بنجامين سيسكو (خمسة أهداف)، وبريان مبيومو (ثلاثة أهداف، تمريرتين حاسمتين)، وماتيوس كونها (ثلاثة أهداف، ثلاث تمريرات حاسمة) أداءً ثابتًا تحت قيادة المدرب الجديد.







