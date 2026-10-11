ليفربول ومانشستر سيتي | ماريسكا يحفظ إرث بيب في غياب كلوب.. ودوكو كسب الرهان!

دخل لاعبو مانشستر سيتي معقل الريدز وسط أجواء مشحونة للغاية، إذ كانت هذه المواجهة الأولى للفريق بعد التقارير التي تحدثت عن إدانته بخرق القواعد المالية للدوري الإنجليزي.

استقبلت مدرجات أنفيلد الضيوف بصافرات استهجان صاخبة ولافتات تصف حقبتهم الذهبية بالمجد الملوث، فضلًا عن هتافات ساخرة تتوعد النادي بالهبوط إلى دوريات أدنى.

لكن رجال ماريسكا تحلوا بهدوء استثنائي، وأظهروا عقلية حصار صلبة امتصت غضب 60 ألف مشجع، وفصلت مجريات المستطيل الأخضر تمامًا عن المعارك الدائرة خلف الكواليس وأروقة المحاكم.



